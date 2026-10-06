Otamendi poslednji put u plavo-belom: Zatvara se ogroman deo mog života

Sinoć je fudbaler River Plejta odradio poslednji put trening sa reprezentacijom Argentine i to je emotivno jako teško podneo. Posle toga se obratio pratiocima na instagramu:

„Danas je bio moj poslednji trening u dresu reprezentacije Argentine. I iako sam pokušao da ga doživim kao još jedan običan dan, od prvog trenutka sam znao da ništa više neće biti isto.

Dok sam gledao teren, vratila su se sva sećanja: prvi koraci, poteškoće, radosti, suze, pobede, ali i porazi koji su nas naučili da ustanemo iznova i iznova. Činilo se da svaki kutak čuva neku priču, svaki pogled je nosio oproštaj i svaki trenutak me podsećao na sve što je značilo nositi ove boje.

Ali, odlazim i sa emocijom koju je teško objasniti, jer je predstavljanje moje zemlje bilo mnogo više od ispunjenog sna: bila je to jedna od najvećih počasti u mom životu.

Hvala ti Argentino za svaki zagrljaj, svaku pesmu, svaku zastavu i svaki put kada nas je himna naterala da osetimo da nismo sami. Hvala što ste bili uz nas u srećnim trenucima i što ste nas držali kada stvari nisu išle onako kako smo očekivali.

Danas se završava jedan trening, ali se takođe zatvara i ogroman deo mog života. Nosim sa sobom sećanja koja ću čuvati zauvek i ponos koji se ne gasi.

Sutra je veoma poseban dan, jer će to biti dan najboljeg igrača svih vremena. Bila je privilegija biti deo tvoje priče, patuljče.

Zbogom zauvek, reprezentacijo. Hvala ti na svemu“, napisao je Nikolas Otamendi.