Početak Zizuove ere obećava: Fudbal koji volimo

Kako je vreme prolazilo, Francuska je delovala sve bolje. Pogotovo je jak poslednji utisak i sinoćnja pobeda protiv Belgije (4:1) u kojoj su gubili 0:1 do 77. minuta.

“Ovo veče, to je fudbal. To je ono što volimo. Bilo je poteškoća u prvom poluvremenu, ali to je deo igre. Deo utakmice kakva s vremena na vreme može da se odigra. Dobro je što smo ispravili greške i uspeli da odigramo izvanredno drugo poluvreme. Nismo odigrali baš tako loše prvo, nije stvar u tome. Nedostajalo nam je mnogo toga, dobro smo počeli, a posle nam je uvek falilo tih nekoliko poslednjih metara gde je komplikovano ako se ne unese ritam. Znali smo da sa izmenama možemo da promenimo situaciju jer su to igrači visokog kvaliteta. Ali, još jednom ponavljam, odigrali smo kompletnu utakmicu. Neki igrači su možda napravili razliku kada su ušli, ali svi su bili dobri tokom ovih 15 dana. Svako je odigrao svoju ulogu i to je ono što pamtim. Znam da se sada priča o Oliseu jer je dao gol. Dezire je ušao i dao gol. Svi igrači koji su ušli su postigli gol, a to znači da smo napravili dobar izbor”, rekao je Zinedin Zidan nakon pobede.

Zna Zidan da ima još dosta stvari na kojima može da se radi i da se napreduje.

“Moramo da poboljšamo vertikalnu igru i brzinu koju treba da unesemo u poslednjih 20, 30 metara. To je očigledan prostor za napredak kada se pogleda cela slika sa ove četiri utakmice. Takođe, moramo bolje da popunimo kazneni prostor. To nam je nedostajalo, praktično na sva četiri meča, osim možda na samom kraju utakmica. Moramo, jer ima dobrih probijanja po bokovima, centaršuteva, kratkih pasova u dubinu… Ali doći će to na svoje, malo po malo”.

Bilo mu je ovo privatno okupljanje u ulozi selektora… Kakav je kompletan utisak?

“Ponosan sam i srećan zbog svojih igrača i ovih 15 dana koje smo proveli zajedno. Čak i mimo rezultata, iako imamo tri pobede i jedan remi. Ono što najviše pamtim je timski duh i činjenica da smo dobro radili zajedno. Nema ničega što bi trebalo odbaciti. Zaista ničega. Čak sam bio i prijatno iznenađen timskim duhom svih igrača. Znao sam da su to pravi profesionalci, ali ovde su bili zaista ozbiljni u radu i grupa koja dobro živi zajedno. Srećan sam što sam mogao da provedem sa njima ovih 15 dana. Sada će mi biti malo čudno jer se oni vraćaju u klubove, sve će stati, što je pomalo frustrirajuće, ali dobro.... Svi su igrali i imam poverenja u njih. Ne samo da su svi prihvatili zamisao već su i igrači koji su izašli sa terena bili srećni zbog igrača koji su dali golove. To je na kraju ono najvažnije – timski duh grupe. Uvek će postojati neki igrač koji će napraviti razliku. Morali smo da pazimo na igrače, nismo mogli da radimo bilo šta i da ih preforsiramo. Jedini koji nije počeo utakmicu je Žan Butez, a čak je i Leni Joro igrao i odigrao sjajan meč nakon što je Žeremi Žake bio malo povređen”.