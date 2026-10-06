Itan Tompson sa ovakvom rukom kao Džejsi Kerol u Realu; sada da ponovi isto i protiv Kralja

Daleko od toga da je najbolja poenterska partija isključivo ono što može da raduje trenera Đoana Penjaroju . Pre svega, ovakve utakmice su od izuzetne važnosti za samopouzdanje igrača koji prolazi kroz period tranzicije i privikavanja na evropsku košarku. U velikoj meri znači i to što je Tompson svestan toga da može mnogo bolje, kao i što iza sebe ima podršku kompletnog stručnog štaba, što je i sam istakao nakon utakmice. Rekao je Amerikanac da ga pomoćni trener Aca Matović , kao i svi u stručnom štabu bodre da šutne kad je sam, a on je sinoć pokazao da može da bude ubitačan iz takvih pozicija.

Tompson je okončao utakmicu protiv Mege sa šest pogodaka sa distance, ali još više može da hrabri to što nije petljao, komplikovao, već je radio tačno ono što treba. Bivši NBA igrač odlično se kretao posle blokova, šutirao sa mnogo samopouzdanja iz izlaznih kretnji i slično. Nije tu bilo mnogo driblinga, zapravo vrlo malo, ali i ne treba jer je zapravo bek crno-belih daleko efikasniji kada ne spušta loptu, već kada se po prijemu pasa odmah podigne i šutira ka košu. Iako još uvek nije za poređenje po učinku, ali po načinu igre može se reći da je Tompson protiv Mege igrao slično na način koji je Džejsi Kerol godinama demonstrirao u dresu Real Madrida.

Naravno, nije momak iz Kalifornije zadužio opremu Parnog valjka kako bi rešetao po ABA ligi, već je potrebno da isti učinak ima i na evroligaškoj sceni. On je rekao posle utakmice da je sposoban da ovakve partije ponavlja u kontinuitetu, što je Partizan Mozzart Betu od ogromne važnosti jer je upravo nekadašnji student Oregona projektovan za momka koji će, uz Karlika Džonsa, da nosi ofanzivu crno-belih.

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

Njegova nasmejanost, vedrina i pozitivni duh donose posebnu auru u ovom ratnički nastrojenom Partizanu. Pokazao je da nije sebičan, da ne forsira po svaku cenu, a to je retkost, pogotovo kod momaka koji dolaze sa druge strane Atlantika. Ovakve njegove karakteristike mogu samo da budu dodatni plus i nagoveštaj da su crno-beli pre svega "uboli" dobrog čoveka, što često ume da bude presudno.

Jasno je da je Tompson igrač u taboru Parnog valjka kod kojeg ima najviše prostora za napredak, kao i to da mu se nije moglo suditi posle tri uvodna evroligaška kola u kojima se susreo sa intenzitetom i načinom igre koji ranije kroz karijeru gotovo da nije ni imao prilike da vidi. Odbrana mu nije jača strana i to je evidentno, ali mu niko neće reč reći ukoliko nastavi da ste trudi sa onim elanom kao i do sada. Stručni štab i navijači mogu da se nadaju da je barem Tompsonova ruka dostigla radnu temperaturu i da će Amerikanac upravo protiv Reala (četvrta, 20.45) zaličiti na njegovog legendarnog šutera i u maniru Džejsija Kerola zatrpati koš Kraljevskog kluba.