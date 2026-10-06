Zvezdin plan: Kruniću 20 minuta u Kragujevcu, pa uloga startera u Luganu

Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 09:38
Veruju na Marakani da će biti značajno jači u nastavku sezone
Dobro su se odmorili igrači Crvene zvezde tokom reprezentativne pauze, imali su neku vrstu nepodnošljivog mira, jer su svetla reflektora bila daleko od njih. Dao je Albert Rijera, uz rad od kuće, čak osam slobodnih dana. Dovoljno vremena da regenerišu snagu, da se pojedinci oporave od sitnih povreda poput Lukasena i Teba Učene.
Glavni znak pitanja stajao je, a i dalje stoji iznad glave Radeta Krunića. Pokazao je nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine koliko je važan i u sistemu Alberta Rijere. Bio je najkonstantniji igrač srpskog šampiona, ali povreda u 180. večitom derbiju izbacila ga je iz ritma.
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Preskočio je Krunić duele protiv Radnika, Imt-a, Železničara iz Pančeva, niškog Radničkog... Ali je bio pod konstantnom prismotrom medicinskog štaba Crvene zvezde. Prognoze su bile drugačije, ali na Marakani veruju da će tokom jednog od ključnih perioda sezone biti značajno jači. Postoji plan u Ljutice Bogdana da Rade Krunić oseti takmičarski fudbal već u subotu, kada Crvenu zvezdu očekuje gostovanje na Čika Dači.
Moguće je da protiv tima Feđe Dudića Rade Krunić odigra 20 minuta. Bio bi to najbolji mogući test za ono što predstoji narednog četvrtka u Luganu... U slučaju nepredviđenih okolnosti, Rade Krunić će, i pored velike pauze, biti jedan od startera Alberta Rijere u Švajcarskoj.