Zvezdin plan: Kruniću 20 minuta u Kragujevcu, pa uloga startera u Luganu

Dobro su se odmorili igrači Crvene zvezde tokom reprezentativne pauze, imali su neku vrstu nepodnošljivog mira, jer su svetla reflektora bila daleko od njih. Dao je Albert Rijera, uz rad od kuće, čak osam slobodnih dana. Dovoljno vremena da regenerišu snagu, da se pojedinci oporave od sitnih povreda poput Lukasena i Teba Učene.

Glavni znak pitanja stajao je, a i dalje stoji iznad glave Radeta Krunića. Pokazao je nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine koliko je važan i u sistemu Alberta Rijere. Bio je najkonstantniji igrač srpskog šampiona, ali povreda u 180. večitom derbiju izbacila ga je iz ritma.