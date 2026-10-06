Dok drugi ulažu u nekretnine, Mesi kupuje klubove po Španiji

Eldense je ove sezone započeo takmičenje u Segundi i trenutno zauzima 17. mesto na tabeli. Uprava je smenila dosadašnjeg trenera Klaudija Baragana i dovela iskusnog Havijera Kaljehu, koji je poručio da ga je upravo privukao ambiciozan projekat sa Mesijem na čelu. Argentinac je i javno pokazao podršku timu objavom na društvenim mrežama nakon slavlja nad Ovijedom rezultatom 4:1.

Atletik piše da interesovanje za ulaganje u špansku špansku drugu ligu raste, što je rezultat strogih finansijskih regulativa takmičenja koje investitorima pružaju stabilnost, uz znatno niže troškove u poređenju sa Primerom. Kupovinom Eldensea, Mesi se pridružuje bivšem saigraču Đeraru Pikeu, vlasniku Andore, i Kristijanu Ronaldu koji ima udeo u Almeriji, u krugu poznatih imena u upravljačkim strukturama drugoligaških klubova. Glavni cilj ovakvih ulaganja jeste plasman u elitni rang, čime se drastično uvećavaju prihodi od TV prava, sponzora i ulaznica.

Kako navodi Atletik, investitori u Segundi vide veliku priliku za profit prvenstveno kroz razvoj talentovanih igrača i njihove dalje transfere. Španski fudbal nudi fleksibilne regrutne mogućnosti za igrače van Evropske unije i tradicionalno jake veze sa Južnom Amerikom. Primeri poput Almerije, koja je ostvarila višemilionske zarade prodajom igrača kao što su Darvin Nunjez i El Bilal Ture, pokazuju kako održiv sportski model može višestruko da uveća vrednost kluba.

Preuzimanje Eldensea ujedno je deo šire Mesijeve strategije ulaganja u španski fudbal. On je u aprilu ove godine kupio petoligaša Kornelju, klub iz predgrađa Barselone poznat po izuzetnoj omladinskoj školi iz koje su potekli reprezentativci poput Davida Raje i Đordija Albe. Dok Kornelja služi kao igrački rasadnik, Eldense - koji nastupa na stadionu „Nuevo Pepiko Amat” kapaciteta oko 5.800 mesta - predstavlja platformu na znatno višem takmičarskom nivou na kojoj Mesi može graditi sopstveni brend.

Magazin Atletik piše da je pre konačne verifikacije posla potrebno je rešiti i administrativne prepreke. Španski zakon o sportu zabranjuje da jedno lice ili kompanija poseduje više od pet odsto učešća u dva različita kluba, dok Mesi već drži vlasništvo nad Korneljom. Pored toga, prisutan je i pravni spor bivšeg vlasnika sa trenutnom upravom. Međutim, izvori Atletika navode da ove nesuglasice neće ugroziti prodaju i da se uskoro očekuje pronalazak rešenja prihvatljivog za nadležne državne organe.