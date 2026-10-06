Dok drugi ulažu u nekretnine, Mesi kupuje klubove po Španiji
Vreme čitanja: 3min | uto. 06.10.26. | 09:35
Argentinac blizu preuzimanja Eldensea, člana španske Segunde
Legendarni Lionel Mesi blizu je preuzimanja 100 odsto akcija španskog drugoligaša Eldensea, prenosi magazin Atletik. Iako posao još uvek čeka zvanično odobrenje Visokog saveta za sport španske vlade, klub iz Elde već je objavio sporazum između dve strane kojim počinje novo poglavlje u njegovoj istoriji.
Klub iz pokrajine Alikante, osnovan 1921. godine, nastupa u bojama Barselone, jer su ga osnovali navijači slavnog kluba sa Nou Kampa. Prema izvorima bliskim igraču, upravo je ta istorijska povezanost sa Katalonijom bila jedan od motiva koji su privukli Mesijevu pažnju. Stručnjaci procenjuju vrednost posla između 10.000.000 do 15.000.000 evra, navodeći da je Eldense privlačan investitorima jer posluje bez dugova, sa stabilnim prihodima i održivim budžetom.
Izabrane vesti
Eldense je ove sezone započeo takmičenje u Segundi i trenutno zauzima 17. mesto na tabeli. Uprava je smenila dosadašnjeg trenera Klaudija Baragana i dovela iskusnog Havijera Kaljehu, koji je poručio da ga je upravo privukao ambiciozan projekat sa Mesijem na čelu. Argentinac je i javno pokazao podršku timu objavom na društvenim mrežama nakon slavlja nad Ovijedom rezultatom 4:1.
Atletik piše da interesovanje za ulaganje u špansku špansku drugu ligu raste, što je rezultat strogih finansijskih regulativa takmičenja koje investitorima pružaju stabilnost, uz znatno niže troškove u poređenju sa Primerom. Kupovinom Eldensea, Mesi se pridružuje bivšem saigraču Đeraru Pikeu, vlasniku Andore, i Kristijanu Ronaldu koji ima udeo u Almeriji, u krugu poznatih imena u upravljačkim strukturama drugoligaških klubova. Glavni cilj ovakvih ulaganja jeste plasman u elitni rang, čime se drastično uvećavaju prihodi od TV prava, sponzora i ulaznica.
Kako navodi Atletik, investitori u Segundi vide veliku priliku za profit prvenstveno kroz razvoj talentovanih igrača i njihove dalje transfere. Španski fudbal nudi fleksibilne regrutne mogućnosti za igrače van Evropske unije i tradicionalno jake veze sa Južnom Amerikom. Primeri poput Almerije, koja je ostvarila višemilionske zarade prodajom igrača kao što su Darvin Nunjez i El Bilal Ture, pokazuju kako održiv sportski model može višestruko da uveća vrednost kluba.
Preuzimanje Eldensea ujedno je deo šire Mesijeve strategije ulaganja u španski fudbal. On je u aprilu ove godine kupio petoligaša Kornelju, klub iz predgrađa Barselone poznat po izuzetnoj omladinskoj školi iz koje su potekli reprezentativci poput Davida Raje i Đordija Albe. Dok Kornelja služi kao igrački rasadnik, Eldense - koji nastupa na stadionu „Nuevo Pepiko Amat” kapaciteta oko 5.800 mesta - predstavlja platformu na znatno višem takmičarskom nivou na kojoj Mesi može graditi sopstveni brend.
Magazin Atletik piše da je pre konačne verifikacije posla potrebno je rešiti i administrativne prepreke. Španski zakon o sportu zabranjuje da jedno lice ili kompanija poseduje više od pet odsto učešća u dva različita kluba, dok Mesi već drži vlasništvo nad Korneljom. Pored toga, prisutan je i pravni spor bivšeg vlasnika sa trenutnom upravom. Međutim, izvori Atletika navode da ove nesuglasice neće ugroziti prodaju i da se uskoro očekuje pronalazak rešenja prihvatljivog za nadležne državne organe.