Ko su ti momci koji jedini nisu primili gol u Ligi nacija, a prosek im je 22 godine?
Vreme čitanja: 5min | uto. 06.10.26. | 09:58
Majkl O'Nil pred novim istorijskim podvigom
Ne igra Severna Irska atomski fudbal od kog gledaocima zastaje dah, nije Majkl O'Nil vizionar i fudbalski revolucionar poput Pepa Gvardiole ili drugih stručnjaka koji su svojim idejama menjali igru, ali zaslužuju ova ostrvska reprezentacija i njen selektor da im se posveti pažnja. Ako ništa drugo, onda zbog činjenice da je Severna Irska jedina u četiri divizije Lige nacija koja još nije primila gol u četiri meča.
Pritom, nije da se samo čvrsto brane. Izabranici Majkla O'Nila novembarski nastavak takmičenja dočekuju kao prvi u grupi sa Mađarskom, Ukrajinom i Gruzijom i imaju lepu priliku da se po prvi put u istoriji plasiraju u A diviziju, što bi im donelo i mesto u drugom šeširu za žreb grupa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Bio bi to podvig kakav je malo ko mogao da očekuje, s obzirom na tek 50. mesto na UEFA rang listi.
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Mogli su Severnoirci u ponedeljak uveče da budu još bliži ostvarenju sna da je vezista VBA, Ajzak Prajs, precizno izveo penal u finišu okršaja sa Gruzijom. Uspeo je Giorgi Mamardašvili da mu odbrani šut i sačuva 0:0, međutim, ne umanjuje to mnogo odlične rezultate Ostrvljanja. Još kada se ima u vidu prosek godina startne postave koja je tek nešto iznad 22 godine...
Krenuo je Fudbalski savez Severne Irske u ozbiljan projekat sa proverenim trenerom. Nije Majkl O'Nil posebno poznat široj javnosti, ali ga ovdašnji ljubitelji fudbala pamte kao čoveka koji je 2011. godine sa Šamrokom naneo Partizanu jednu od najvećih blamaža u istoriji crno-belih i plasmanom u Ligu Evrope ispisao istoriju severnoirskog fudbala. Da ima znanje potvrdio je nekoliko godina kasnije, kada je reprezentaciju odveo na Evropsko prvenstvo u Francuskoj (2016). Tamo je napravljen i dodatni korak, plasmanom u osminu finala kroz grupu u kojoj su bili Nemačka, Poljska i Ukrajina, ali ih je zaustavio autogol Gereta Mekaulija 15 minuta pre kraja susreta sa Velsom za 0:1.
O'Nil se potom dokazao i u Stoku, koji je preuzeo kao poslednjeg na tabeli Čempionšipa, ali je uspeo da ga sačuva u drugoligaškom društvu engleskog fudbala. Naredne sezone je, čak, koketirao sa plasmanom u plej-of...
Na klupu nacionalnog tima trener koji je svojevremeno priveden u Edingurgu zbog vožnje u pijanom stanju vratio se decembra 2022. Poverenje Saveza dobio je na pet i po godina, a proletos je potpisan novi ugovor čak do 2032. godine. Bila je to potvrda da fudbalski čelnici iz Belfasta veruju u 57-godišnjeg trenera iz Portadauna. Čak u toj meri da mu je početkom godine dozvoljeno da ode u Blekburn i sačuva ga u Čempionšipu.
Videli smo letos u dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Larna da Severnoirci nemaju baš dubok bazen iz kog crpe fudbalere, međutim, radi se na tome da oni koji vrede ne budu propušteni. Pre sedam godina tamošnji FA je osnovao svoju akademiju koja omogućava mladim igračima da se pravilno razvijaju, a u sklopu toga je saradnja sa univerzitetom Kembel. Tamo 24 odabrana igrača uzrasta 15 i 16 godina borave u internatu po posebnom programu koji obuhvata obrazovanje, ali i redovne treninge.
Nedavno im je u poseti bio selektor.
"Znam ih sve, pozicije na kojima igraju, klubove koji ih prate... Kao stručni štab redovno održavamo mesečne sastanke na kojima dobijamo informacije o radu akademije i razvoju igrača. Naš posao je da ih što bolje pripremimo i usmerimo ukoliko se ukaže prilika da naprave sledeći korak i postanu profesionalci u Engleskoj ili Škotskoj", objasnio je Majkl O'Nil.
Među nadolazećim snagama koje su priključene A selekciji za minuli kvartet mečeva Lige nacija su Arsenalov Kejdak O'Nil (18), Evertonov Brejden Grem (18), Liverpulov - na pozajmici u Šefild Venzdeju - Kiran Morison (19), dok su Blekburnov Tom Ačeson (20), 21-godišnji Patrik Keli iz Barnslija i godinu dana stariji Teri Develin iz Portsmuta već dobili zapaženu ulogu.
Od igrača koji su nastupali za Severnu Irsku u tekućem ciklusu Lige nacija samo dvojica su stariji od 30 godina: Pedi Mekneir iz Hala (31) i veteran Džoš Magenis iz Stivenejdža (36). Bitne uloge imaju golman Pirs Čarls (21), kog je Mančester Siti letos platio Šefild Venzdeju 3.500.000 evra, pa ga poslao na pozajmicu u Kvins Park Rendžers, Sanderlendov desni spoljni Trej Hjum (24), Stoukov vezista Džastin Deveni (22), pominjani Ajzak Prajs (23), kapiten je Blekpulov Čarls Dion (30)... Prva zvezda je Liverpulov desni bek Konor Bredli (23), koji je međutim na dužoj pauzi zbog povrede kolena početkom godine. Povređen je trenutno i Sanderlendov štoper Danijel Balard (27).
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Snaga ovog tima nije u efikasnoj i atraktivnoj napadačkoj igri. Ne, njihov stil ne razlikuje se mnogo od klasičnog ostrvskog fudbala - čvrsta, srčana odbrana i opasan prekid, ali je Majkl O'Nil uspeo da taktički osposobi igrače da uvek znaju ko gde treba da bude. Donelo im je to tri gola protiv Ukrajine, iako im je posed lopte u toj utakmici bio manji od 30 odsto.
Kroz Ligu nacija Severna Irska nije imala teže rivale. Počela je u B diviziji i bila poslednja u grupi sa Danskom i Velsom (dva boda). Sledeće sezone osvojena su takođe dva boda u šest mečeva sa Austrijom, Norveškom i Rumunijom, kada je kao poslednja ispala u C diviziju. U sezoni 2022/23 upisana je prva pobeda, ali je pet bodova bilo nedovoljno u konkurenciji maksimalne Grčke (15) i selekcije takozvanog Kosova (9). Iza je ostao samo Kipar, koji je imao slabiju gol-razliku.
U sezoni 2024/25 O'Nil je uspeo da vrati Ostrvljane u B diviziju, sa 11 bodova osvojenih u konkurenciji Bugarske, Belorusije i Luksemburga. Sada je na odličnom putu da napravi novo čudo u svojoj trenerskoj karijeri i trenutno 50. selekciju na UEFA rang listi uvede u društvo najboljih u Evropi. Preko Mađarske koja je na 18. mestu i Ukrajine na 23. Jedino je Gruzija lošije rangirana kao 51.
Mečevi odluke za Severnu Irsku biće 14. novembra protiv Ukrajine u Belfastu i tri dana kasnije u Budimpešti. Sve je u njihovim rukama...