Ko su ti momci koji jedini nisu primili gol u Ligi nacija, a prosek im je 22 godine?

Pritom, nije da se samo čvrsto brane. Izabranici Majkla O'Nila novembarski nastavak takmičenja dočekuju kao prvi u grupi sa Mađarskom, Ukrajinom i Gruzijom i imaju lepu priliku da se po prvi put u istoriji plasiraju u A diviziju, što bi im donelo i mesto u drugom šeširu za žreb grupa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Bio bi to podvig kakav je malo ko mogao da očekuje, s obzirom na tek 50. mesto na UEFA rang listi.

Ne igra Severna Irska atomski fudbal od kog gledaocima zastaje dah, nije Majkl O'Nil vizionar i fudbalski revolucionar poput Pepa Gvardiole ili drugih stručnjaka koji su svojim idejama menjali igru, ali zaslužuju ova ostrvska reprezentacija i njen selektor da im se posveti pažnja. Ako ništa drugo, onda zbog činjenice da je Severna Irska jedina u četiri divizije Lige nacija koja još nije primila gol u četiri meča.

Mogli su Severnoirci u ponedeljak uveče da budu još bliži ostvarenju sna da je vezista VBA, Ajzak Prajs, precizno izveo penal u finišu okršaja sa Gruzijom. Uspeo je Giorgi Mamardašvili da mu odbrani šut i sačuva 0:0, međutim, ne umanjuje to mnogo odlične rezultate Ostrvljanja. Još kada se ima u vidu prosek godina startne postave koja je tek nešto iznad 22 godine... Krenuo je Fudbalski savez Severne Irske u ozbiljan projekat sa proverenim trenerom. Nije Majkl O'Nil posebno poznat široj javnosti, ali ga ovdašnji ljubitelji fudbala pamte kao čoveka koji je 2011. godine sa Šamrokom naneo Partizanu jednu od najvećih blamaža u istoriji crno-belih i plasmanom u Ligu Evrope ispisao istoriju severnoirskog fudbala. Da ima znanje potvrdio je nekoliko godina kasnije, kada je reprezentaciju odveo na Evropsko prvenstvo u Francuskoj (2016). Tamo je napravljen i dodatni korak, plasmanom u osminu finala kroz grupu u kojoj su bili Nemačka, Poljska i Ukrajina, ali ih je zaustavio autogol Gereta Mekaulija 15 minuta pre kraja susreta sa Velsom za 0:1. O'Nil se potom dokazao i u Stoku, koji je preuzeo kao poslednjeg na tabeli Čempionšipa, ali je uspeo da ga sačuva u drugoligaškom društvu engleskog fudbala. Naredne sezone je, čak, koketirao sa plasmanom u plej-of...

Na klupu nacionalnog tima trener koji je svojevremeno priveden u Edingurgu zbog vožnje u pijanom stanju vratio se decembra 2022. Poverenje Saveza dobio je na pet i po godina, a proletos je potpisan novi ugovor čak do 2032. godine. Bila je to potvrda da fudbalski čelnici iz Belfasta veruju u 57-godišnjeg trenera iz Portadauna. Čak u toj meri da mu je početkom godine dozvoljeno da ode u Blekburn i sačuva ga u Čempionšipu. Videli smo letos u dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Larna da Severnoirci nemaju baš dubok bazen iz kog crpe fudbalere, međutim, radi se na tome da oni koji vrede ne budu propušteni. Pre sedam godina tamošnji FA je osnovao svoju akademiju koja omogućava mladim igračima da se pravilno razvijaju, a u sklopu toga je saradnja sa univerzitetom Kembel. Tamo 24 odabrana igrača uzrasta 15 i 16 godina borave u internatu po posebnom programu koji obuhvata obrazovanje, ali i redovne treninge. Nedavno im je u poseti bio selektor.

"Znam ih sve, pozicije na kojima igraju, klubove koji ih prate... Kao stručni štab redovno održavamo mesečne sastanke na kojima dobijamo informacije o radu akademije i razvoju igrača. Naš posao je da ih što bolje pripremimo i usmerimo ukoliko se ukaže prilika da naprave sledeći korak i postanu profesionalci u Engleskoj ili Škotskoj", objasnio je Majkl O'Nil.