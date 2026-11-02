Bez MVP-ja kola Evrolige, Bešiktaš lako izašao na kraj sa Čajrovom
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 21:46
Ekipa Dušana Alimpijevića slavila je sa 93:76 u šestom kolu turskog prvenstva i stigla do treće pobede u sezoni
Pre samo nekoliko dana Bešiktaš Dušana Alimpijevića napravio je veliki preokret protiv Virtusa u Bolonji, a sada je stigao do nove pobede u domaćem prvenstvu. Turski tim savladao je Čajrovu rezultatom 93:76 u šestom kolu šampionata i upisao treći trijumf u sezoni, i to bez Lonija Vokera, koji je protiv italijanske ekipe postigao 30 poena i poneo MVP priznanje devetog kola Evrolige.
A protivnik u domaćem prvenstvu bila je ekipa sa prilično zanimljivom pričom. Čajrova je osnovana tek 2021. godine, ali je za samo pet godina uspela da osvoji pet trofeja i stigne do najvišeg ranga turske košarke. Ipak, debitantska sezona nije počela najbolje, pošto je novajlija izgubio prve četiri utakmice, pre nego što je u prethodnom kolu stigao do istorijske prve pobede protiv Burse (83:64).
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Međutim, Bešiktaš je od samog početka pokazao razliku u kvalitetu. Gosti nijednog trenutka nisu uspeli da povedu, a Alimpijevićeva ekipa već je posle prve četvrtine imala 11 poena prednosti. Od tada je domaćin bez većih problema kontrolisao rezultat, nije dozvolio rivalu da ozbiljnije zapreti i rutinski priveo utakmicu kraju.
Prilično turbulentan početak sezone ima Bešiktaš u domaćem prvenstvu, ali je ovom pobedom uspeo da izjednači skor na tri trijumfa i isto toliko poraza. Zanimljivo, Alimpijevićeva ekipa još ne zna za poraz pred svojim navijačima, gde je savladala Trabzon, Galatasaraj i sada Čajrovu, dok je na sva tri gostovanja, protiv Anadolu Efesa, Turk Telekoma i Bahčešehira, ostala praznih ruku.
Posle utakmice, Alimpijević je istakao da ga posebno raduje pristup njegove ekipe, ali i najavio bolje dane zbog povratka povređenih igrača.
"Srećan sam jer smo od samog početka imali veoma dobar pristup. To me je posebno obradovalo. Kao što sam ranije rekao, svaka pobeda posle duplog kola Evrolige je velika stvar. Rekao sam i posle Virtusa da nam dolaze malo bolji dani, jer će se povređeni igrači vratiti za nekoliko dana. Želim i da zahvalim navijačima koji su danas došli da nas podrže. Bilo bi sjajno da u petak protiv Žalgirisa dvorana bude rasprodata".
Venjen Gebrijel bio je najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 17 poena i 10 skokova, dok je Metečan Birsen dodao 15 poena i devet uhvaćenih lopti. Kod Čajrove se istakao Džordan Kroford sa 23 poena, dok je Fabijan Vajt ubacio 14.
Bešiktaš se sada okreće obavezama u Evroligi, gde će u petak pred svojim navijačima dočekati Žalgiris u okviru desetog kola.