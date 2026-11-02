Bez MVP-ja kola Evrolige, Bešiktaš lako izašao na kraj sa Čajrovom

Pre samo nekoliko dana Bešiktaš Dušana Alimpijevića napravio je veliki preokret protiv Virtusa u Bolonji, a sada je stigao do nove pobede u domaćem prvenstvu. Turski tim savladao je Čajrovu rezultatom 93:76 u šestom kolu šampionata i upisao treći trijumf u sezoni, i to bez Lonija Vokera, koji je protiv italijanske ekipe postigao 30 poena i poneo MVP priznanje devetog kola Evrolige.

A protivnik u domaćem prvenstvu bila je ekipa sa prilično zanimljivom pričom. Čajrova je osnovana tek 2021. godine, ali je za samo pet godina uspela da osvoji pet trofeja i stigne do najvišeg ranga turske košarke. Ipak, debitantska sezona nije počela najbolje, pošto je novajlija izgubio prve četiri utakmice, pre nego što je u prethodnom kolu stigao do istorijske prve pobede protiv Burse (83:64).