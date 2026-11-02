Bošković spasao Megu u regularnom delu, u produžetku više nije bilo pomoći
Vreme čitanja: 3min | pon. 02.11.26. | 21:01
Spartak posle dodatnih pet minuta stigao do treće pobede u ABA ligi - 109:103
Pravu košarkašku poslasticu donela je utakmica Mege i Spartaka, kojom je spuštena zavesa na šesto kolo ABA lige! Posebnu draž ovom susretu dao je duel nekadašnjih saradnika, Vladimira Jovanovića i Vuleta Avdalovića, koji su svojevremeno zajedno radili u beogradskom klubu, kada je sadašnji strateg Subotičana bio prvi trener, a Avdalović njegov pomoćnik. Ovoga puta našli su se na suprotnim stranama, a kao pobednik je izašao bivši šef stručnog štaba Mege.
Obe ekipe ušle su u ovaj duel sa identičnim učinkom od dve pobede i dva poraza, a posle velike borbe koja je odlučena tek nakon dodatnih pet minuta, Spartak je stigao do trećeg trijumfa u sezoni - 109:103.
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Već od prvog minuta činilo se da neće biti previše neizvesnosti. Spartak je rutinski otvorio utakmicu, dok se domaćin ozbiljno mučio da dođe do poena, pa su Subotičani već u prvoj četvrtini stekli 16 poena prednosti (30:14).
Ipak, mladi tim Mege brzo je pokazao zube i uzvratio istom merom, ubacivši 30 poena u drugoj deonici. Andrej Lučić imao je priliku da trojkom poravna rezultat pred odlazak na odmor, ali nije bio precizan. Kazna je stigla na drugoj strani, gde je Igor Drobnjak pogodio i omogućio Spartaku da na poluvreme ode sa šest poena prednosti.
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Ni drugo poluvreme nije donelo ništa manje neizvesnosti. Danilo Nikolić je trojkom otvorio drugo poluvreme i odveo Spartak na devet poena prednosti, ali je Mega odgovorila serijom 10:0 i za tili čas istopila zaostatak.
Od tog trenutka vodila se velika borba, a iako su Džejlon Pipkins i Dalibor Ilić poenima u završna četiri minuta održavali prednost Subotičana, domaćin nije odustajao. Mihailo Bošković je na svega 25 sekundi do kraja pogodio za izjednačenje što je i bilo dovoljno da Mega izbori produžetak.
Kako je završio regularni deo utakmice, tako je Mihailo Bošković otvorio i produžetak. Ipak, više snage za dodatnih pet minuta imali su Subotičani, a glavnu reč preuzeli su Luka Cerovina i Igor Drobnjak, koji su sa po pet poena u završnici odveli Spartak do pobede.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je upravo Drobnjak sa 19 poena, Džejlon Pipkins dodao je 17, dok je Luka Cerovina ubacio jedan manje. Na drugoj strani, MVP prethodnog kola ABA lige, Andrej Lučić, ponovo je predvodio Megu sa 20 poena, dok ga je sa 17 pratio Aleksa Vojinović.
ABA LIGA, 6. KOLO
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
Beč - Bosna 81:88
/Langović 17 - Pips 15/
Subota
Cedevita Olimpija - FMP 96:87
/Gejni 17 - Raš 19/
Budućnost - Borac Mozzart 105:72
/Megi 22 - Roj 22/
Nedelja
Crvena zvezda - Široki 100:82
/Dobrić 17 - Luis 22/
Studentski centar - Ilirija 82:84
/Jordano 20 - Todorović 21/
Slovan Bratislava - Krka 66:64
/Ford 14 - Mahkovic 17/
Ponedeljak
Partizan Mozzart Bet - Kluž 97:77
/Džons 16 - Smart 15/
Dubai - Zadar 89:75
/Kabengele 21 - Šare 16/
Mega - Spartak Subotica 103:109
/Lučić 20 - Drobnjak 19/