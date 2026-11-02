Bošković spasao Megu u regularnom delu, u produžetku više nije bilo pomoći

Već od prvog minuta činilo se da neće biti previše neizvesnosti. Spartak je rutinski otvorio utakmicu, dok se domaćin ozbiljno mučio da dođe do poena, pa su Subotičani već u prvoj četvrtini stekli 16 poena prednosti (30:14).

Ipak, mladi tim Mege brzo je pokazao zube i uzvratio istom merom, ubacivši 30 poena u drugoj deonici. Andrej Lučić imao je priliku da trojkom poravna rezultat pred odlazak na odmor, ali nije bio precizan. Kazna je stigla na drugoj strani, gde je Igor Drobnjak pogodio i omogućio Spartaku da na poluvreme ode sa šest poena prednosti.

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Ni drugo poluvreme nije donelo ništa manje neizvesnosti. Danilo Nikolić je trojkom otvorio drugo poluvreme i odveo Spartak na devet poena prednosti, ali je Mega odgovorila serijom 10:0 i za tili čas istopila zaostatak.

Od tog trenutka vodila se velika borba, a iako su Džejlon Pipkins i Dalibor Ilić poenima u završna četiri minuta održavali prednost Subotičana, domaćin nije odustajao. Mihailo Bošković je na svega 25 sekundi do kraja pogodio za izjednačenje što je i bilo dovoljno da Mega izbori produžetak.