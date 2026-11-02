Karlik: Razumem navijače i ljubav prema Željku, ali nismo ga mi izbacili, sam je otišao

Džons je o svemu tome govorio u podkastu Euroinsiders, ali i mnogim drugim temama, kao što su večiti derbi, odlasku Željka Obradovića iz Partizana, upaljaču kojim ga je neko gađao tokom finala Mozzart Kupa Radivoj Korać...

Prvo o samom dolasku u Partizan.

"Nisam znao šta me čeka. Kada su me kontaktirali odmah sam guglao da vidim utakmice i atmosferu i odmah sam znao da hoću da igram za Partizan. Agent mi je rekao da Željko hoće da igra sa mnom, ja sam samo rekao: 'Ko'? Nisam znao tada ko je Željko. Rekao mi je šta očekuje od mene. Razumeo je mene i moju želju da igram u NBA ligu, ali rekao sam mu ako dođem, došao sam i igraću za njega. NBA ako se desi, desi se. Pomoglo je i što sam znao Dvejna Vašingtona, Sterlina Brauna, Frenka Nilikinu i pomislio sam da je to dobra grupa. Kada sam završio razgovor sa Željkom pogledao sam ko je i samo pomislio: 'Da, to je to, nemam šta da razmišljam'".

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Imao je plejmejker i jednu zanimljivu situaciju na semaforu.

"Ljudi ovde stvarno znaju i prate košarku. Dok sam se upoznavao sa Beogradom, vozio sam se sa spuštenim prozorima, uživao i stao na crveno svetlo. Pogledao sam levo i motorista pored je skinuo kacigu i obratio mi se: 'Ti si Karlik Džons!' Pritom, u tom momentu nisam odigrao nijednu utakmicu. Okej, znali su me zbog Olimpijskih igara, ali to me je baš šokiralo. Tu sam bio dva dana. Odem u prodavnicu ljudi me prepoznaju, u restoranu mi govore sledeći put sve na račun kuće i to mi je bilo ludo".

Govorio i o nedavnom derbiju u kome su se navijači gađali bakljama.

"Nije me bilo briga. Ovo mi je treća godina ovde i video sam svašta. Laseri tokom bacanja, u kupu sam imao dva penala za pobedu. Gubili smo jedan razlike. Dok sam šutirao prvu, upaljač je proleteo ispred mog lica i promašio sam. Rekli smo sudijama, ali nije se ponovilo. Nisam mogao da verujem da je to prošlo. Od tad sam spreman na sve. Navikao sam na flaše i kovanice. Navijači oba tima to rade, ali mislim da ne razmišljaju dovoljno. Zamislite da pogode nekog koga nisu hteli ili igrača koji igra za njihov tim i povrede ga".

Posebna tema je naravno odlazak Željka Obradovića i spekulacije da su se neki igrači okrenuli protiv njega.

"Kada sam se povredio nisam bio baš toliko uz tim, pa ne mogu mnogo da govorim. Imao sam štake i bilo je teško stalno biti tu. Ono što sam video jeste da je ekipa pozitivna. Frustrirana što gubi, ali atmosfera je bila okej. I Željko je bio takav, ništa drugačije se nije dešavalo. Bio je ljut naravno zbog serije poraza. Ne znam kada je sve krenulo po zlu. Posle svega, navijači su se okrenuli protiv nas, došli su na treningu i provalili u prostor gde treniramo. Bili smo uplašeni za bezbednost, odlazili smo u teretanu po tegove za slučaj da nam zatrebaju. Nismo želeli, ali mislili smo da ćemo morati da se branimo".

Nastavio je Karlik da objašnjava kako je on video sve.

"Ja sam bio na 'drugoj strani'. Navijači koji bi me videli su mi želeli da se oporavim što pre, ali nisu tako reagovali na moje saigrače. Navijači su nam zviždali protiv Bajerna. Oni daju trojku, publika se raduje, mi damo trojku - publika zviždi. To je nešto najluđe što sam video. Razumem navijače i ljubav prema Željku, ali nismo ga mi izbacili. On je otišao. Tih dana svašta sam video na društvenim mrežama i bio sam ljut sve dok nisam pričao sa Željkom. Neću reći o čemu smo pričali, ali posle razgovora sam sve mnogo bolje razumeo".