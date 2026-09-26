Kruz Azul bi da nastavi dominaciju nad Tolukom

Reklo bi se da je Toluka u boljoj formi, reč je o ekipi koja je prvi tim u istoriji Meksika koja je uspela da osvoji sve trofeje, pošto je ranije ovog meseca prigrabila i meksički Liga kup.

Ipak ono što je važno je činjenica da Toluka već tri godine ne uspeva da pobedi Kruz Azul, koji je u poslednjih šest mečeva tri puta slavio uz tri nerešena ishoda. Poslednji meč odigrali su krajem jula u Superkupu Meksika kada su igrači Kruz Azula pobedili sa 3:1.

00.50: (2,55) Kruz Azul (3,30) Toluka (2,60)

Za Kruz Azul, misija ove sezone je jasna, da odbrane titulu, a najbolja prilika da se potvrdi kvalitet je upravo meč sa Tolukom.

"Osvojiti dve titule uzastopno bilo bi nešto izuzetno. To je naš cilj. Želeli smo da osvojimo Liga kup i Kup šampiona, ali nismo uspeli. Predstavljati Kruz Azul je uvek velika odgovornost. Potreban nam je snažan finiš u plej-ofu, moramo pokazati da smo dostojni finala", izjavio je trener Kruz Azula, Žoel Uiki.

Njegov tim će ove noći biti lišen pomoći samo jednog igrača, u pitanju je Amauri Morales, koji još leči povredu kolena koju je zadobio u julu.

Na drugoj strani, Toluka će nastupiti bez Franka Romera, Marsela Ruiza, Erika Gutjereza i Uga Gonzalesa zbog povreda, dok je Everado Lopez suspendovan posle isključenja prošlog vikenda u meču sa Santos Lagunom.

Na drugoj strani, trener Toluke Antonio Mohamed, popularni Turko, ima ozbiljan motiv jer je praktično Kruz Azul jedini tim koji je uspeo da im zada problem. Ovo će Turku biti peti meč sa Kruz Azulom protiv kog ne zna za pobedu.

Otkako je Mohamed preuzeo kormilo Toluke, imali su sedam takmičenja, od kojih su osvojili čak šest. Jedino nisu uspeli da osvoje Superkup Meksika pošto su izgubili od Kruz Azula.

Posle serije od sedam pobeda u svim takmičenjima, Toluka je prošlog vikenda poražena kod kuće od Santos Lagune sa 3:2, ali trener Mohamed ima jasnu poruku za protivnika u derbiju.

"Ima još mnogo mečeva da se odigra, jedan poraz ne znači mnogo. Imamo dosta povreda, ali nadam se da ćemo odigrati odličnu utakmicu. Matematikom ćemo se baviti na kraju šampionata", poručio je trener Toluke.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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MEKSIKO (APERTURA), 10. KOLO

Subota

Atlante - Monterej 4:2 (1:1)

/Puente 11, Kaldazilja 53, Tersero 64, Hulio 90+6 - Kujpers 18, De la Rosa 82/

Tihuana - Atlas 2:3 (2:1)

/El Gezuani 22p, Rivero 37 - Mmae 15, Esteves 87p, Monzon 90+1/

Nedelja

00.50: (2,55) Kruz Azul (3,30) Toluka (2,60)

01.07: (1,58) Čivas Gvadalahara (3,80) Keretaro (5,40)

05.05: (2,95) Santos Laguna (3,50) Pačuka (2,20)

05.10: (1,58) Tigres (3,80) Puebla (5,40)

20.00: (1,97) Pumas (3,45) Atletiko San Luis (3,50)

Ponedeljak

03.00: (1,58) Leon (3,80) Huares (5,40)

05.10: (3,60) Nekaksa (3,45) Klub Amerika (1,95)

*** kvote su podložne promenama