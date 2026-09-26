Švajcarska svemirski brod za Makedoniju, Gaštarova VAR spasao na debiju (VIDEO)

Pored tri postignuta gola četa Murata Jakina pogodila je i stativu, upisavši čak 22 udaraca ka golu, od čega polovinu u okvir. Domaćini mogu da zhvale velikoj dozi sreće i svom čuvaru mreže Stoletu Dimitrijervskom što bar još tri-četiri lopte nisu vadili iz mreže.

O apsolutnoj dominaciji Švajcarske možda i ponajbolje govori podatak da su Jakinovi momci imali blizu 40 kontakata s loptom u šesnaestercu rivala. S druge strane, naši južni susedi tek sedam. Za celo prvo poluvreme jedan jedini?!

Izuzetnu partiju večeras pružili su Zeki Amduni i Zakari Atekame. Napadač Barnlija asistirao je za 0:1 u 22. minutu, da bi se do kraja i sam dva puta upisao u strelce. Posebno lep bio je treći pogodak, posle solo akcije...

Bek Liona namestio je oba gola Amduniju, nagovestivši da bi Milan u budućnosti mogao da ima velike koristi od njega. Podsetimo, Rosoneri su Atekamea ovog leta poslali na kaljenje u Ligu 1. On je tamo već upisao dva gola i na to dodao dve asistencije.

Mladi vezista Crvene zvezde - Matej Gaštarov (19), odigrao je svih 90 minuta na debiju za Makedoniju. Od dva udarca domaćina ka golu, jedan je bio njegov. Početkom drugog dela susreta sudija Danijel Šlager pokazao mu je direktan crveni karton zbog žestokog starta na Johana Manzambija, međutim oglasio se VAR i pozvao Nemca da preispita odluku. Usporeni snimak pokazao je da i nije bio toliko pogibeljno, te je kazna preinačena u žuti karton.