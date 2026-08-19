Čovek od 45 godina je junak drame u Mendozi, „dede“ ide u četvrtfinale Libertadoresa

Nakon remija bez golova prošle nedelje u Riju, večeras je Mendoza podrhtavala sanjajući novo čudo i umalo da ga dosanja na neverovatan način. Fluminense je bio pred pobedom, ali je morao da je ostvari na penale gde je junak bio 45-godišnji golman Fabio. Nakon 90 i kusur minuta bilo je 1:1, a nakon penal serije 5:4 za Flu.

Brazilci zasluženo idu dalje jer su bili bolji rival u ovom dvomeču. Mogli su večeras sve i ranije da reše. Čak i sa igračem manje, ali Rivadavija je odbijala da umre...

Iako su Argentinci krenuli ofanzivnije i više pritiskali, nisu uspevali da stvore velike šanse. Gostujuća odbrana kojom je komandovao neuništivi Tijago Silva funkcionisala je savršeno. Jedinu šansu je imao Elordi u finišu poluvremena kada je glavom šutirao pored gola.

Fluminense je u drugom delu počeo postepeno da preuzima dominaciju u posedu i da stiska domaćina, ali je baš tada Kanobio dobio drugi žuti karton i zaradio nepotrebno isključenje zbog faula nad Fernandezom. Više od pola sata Flu je morao da igra sa čovekom manje...

I ne samo da je izdržao, već je bio potpuno ravnopravan i čak poveo kada se Serna uvukao iza leđa odbrani rivala, izašao sam na golmana i pogodio za vođstvo. Independijente je posle toga stiskao svim silama, kružio i kada je delovalo da neće uspeti, Ignasio je igrao rukom u svom šesnaestercu u nadoknadi vremena, a VAR potvrdio penal i zapalio tribine u Mendozi.

Najbolji igrač domaćih Arse je pogodio i pristupilo se penal ruletu. Prvi je promašio jedini Argentinac koji je večeras igrao za goste – Lučo Akosta. Prebacio je gol...

Ali, onda na scenu stupa 45-godišnja legenda na Fluminenseovom golu. Fabio je u trećoj seriji odbranio šut Hosea Florentina, a u šestoj Atensija i odveo je Flu u četvrtfinale gde ga čekaju opet Argentinci (Platense) ili Čileanci (Kokimbo).

Fudbalske „dede“ (Fabio, Tijago Silva, Hulk, Ganso...) nastavljaju pohod ka najvećem peharu u južnoameričkom fudbalu.

KOPA LIBERTADORES, PLEJ-OF (REVANŠ)

Utorak

Independijente - Fluminense 1:1 (0:0) - penalima 3:5, prvi meč 0:0

/Arse 90+7 penal - Serna 75/

Sreda

02.30: (3,00) Deportivo Tolima (3,05) Independijente del Valje (2,55)

02.30: (3,05) Universidad Katolika (3,10) Estudijantes (2,50) - 1:1

23.55: (2,40) Kokimbo Unido (3,10) Platense (3,20) - 1:1

23.55: (4,70) Sero Portenjo (3,50) Palmeiras (1,80) - 1:1

Četvrtak

02.30: (1,65) Flamengo (3,70) Kruzeiro (5,60) - 1:1

23.55: (1,60) LDU Kito (3,70) Mirasol (6,25) - 1:1

Petak

02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Rosario Sentral (4,20) - 0:0

*** kvote su podložne promenama