REZZIME DANA (subota): Kapa dole, bez greške!

ZAOKRUŽENO

ISLAND – BUGARSKA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:0

Rapsodija Islanđana protiv raštimovane Bugarske. Plesao je Ori Oskarson. Napadač Real Sosijedada postigao je dva gola, mogao i do het-trika, ali je promašio penal. Kako god, bitno da je došao kec i to bez većih problema.

TRURO SITI – KIRENČESTER (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 4:0

Ni gram sumnje nije bilo u konačan ishod utakmice. Jednostavno, domaćin je rešio da očita lekciju iz fudbala nedoraslim gostima i to je uspeo da izvede na uverljiv način.

DORKING – ČETAM (tip 1, kvota 1,42) –rezultat 1:0

Muke, muke, muke. Mučio se Dorking da dođe do ove pobede, na kraju je tek u drugom poluvremenu uspeo da jednim golom održi rastojanje od upornog Četama.

KANADA - PERU (tip 1, kvota 1.55) - rezultat 2:0

Blickrig u režiji jednog čoveka - Džejkoba Šafelburga. On je taj koji je u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika sa dva gola. Drug poluvreme je bilo čisto odrađivanje posla.

ŠVAJCARSKA – SLOVENIJA (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 2:1

Očigledno je da se Švajcarcima žuri da se vrate u A diviziju odakle ih je izbacila Srbija. Posle tri kola Švajcarci su na maksimalnom učinku, pošto su posle preokreta bili bolji od Slovenije. Sve vredno pomena viđeno je u prvom poluvremenu. Bez Timija Maksa Elšnika u postavi Slovenci su odlično počeli i poveli pogotkom Žana Vipotnika. Međutim, stvari su brzo došle na svoje mesto. Autogolom Janže i karakterističnim pogotkom Ndoja, domaćin je stigao do još jednog trijumfa – 2:1.

ŠPANIJA – ČEŠKA (tip 1, kvota 1,07) – rezultat 3:1

Furija gazi i nema nameru da se zaustavi. Dobila je i desetu u nizu. Nisu mogli da je zauzdaju Englezi, Hrvati se proveli tek nešto bolje nego danas na Rujevici, pa nije bilo za očekivati ni da će Česi proći mnogo bolje. Istini za volju, rezultatski se jesu isprsili, kad je domaćin povukao ručnu u nastavku uspeli su da značajno poprave utisak, ali ne i da izbegnu poraz - 3:1.

ATLETIKO GO - AMERIKA MINEIRO (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 2:0

Očekivana i na kraju rutinska pobeda Atletiko Gojanensea protiv davljenika. Neizvesnosti jedva da je bilo pošto je domaćin poveo u petom minutu, a početkom drugog poluvremena duplirao prednost. Pride rivalu nije dozvolio nijednu veliku priliku, pa ste na miru mogli da ispratite finiš utakmice.

RUAN - BURG PERONAS (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 2:0

Dominantna predstava Ruena koji je nastavio da pritiska lidera šampionata La Roš. Burg je odolevao koliko je mogao, ali da pripreti nije uspeo pošto je šutnuo samo jednom, a i taj udarac otišao je van okvira gola. Ruen je kontrolisao dešavanja i poveo na vreme, u 33. minutu, da bi overa trijumfa stigla desetak minuta pre kraja.

AMIJEN - VILFRANŠ (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 3:0

Bilo je povuci-potegni, ali je Vilfranš na kraju poklekao. Mada se poslednjeplasirani tim šampionata dobro držao, preko 70 minuta odolevao Amijenu, no nakon što ga je oiz penala načeo, domaćin je došao do ubedljive pobede.

DEPORTIVO MORON - OL BOJS (tip 1, kvota 1,77) - rezultat 2:1

Opravdao je Deportivo Moron ulogu favorita i potvrdio da je kriza prošlost. Mini seriju od dva poraza prekinuo je protiv Ol Bojsa, savladavši ga golom u završnici meča. Domaćin je poveo pred istek pola sata igre, gosti su desetak minuta pre kraja uzvratili udarac, ali je Deportivo smogao snage da zada još jedan – fatalan. I to pred sam ulazak u sudijsku nadoknadu. Ol Bojsi od toga nisu mogli da se oporave...



