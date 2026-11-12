Crna Gora na putu ka B diviziji Lige nacija

S druge strane, Crnogorce malo deli do toga da obezbede prvo mesto u grupi 2 C divizije i tako izbore direktnu promociju u viši rang. Potencijalno, sav posao bi mogli da završe ovog četvrtka od 20.45 časova ukoliko u Podgorici savladaju najslabijeg rivala u grupi, Letoniju, a Kipar koji ima tri boda manje ne pobedi na gostovanju u Jermeniji (18.00). Ukoliko Kiprani trijumfuju, šta god da uradi Crna Gora pošto se za konačan poredak u slučaju istog broja bodova gleda gol-razlika poslednje kolo i direktan njihov okršaj će odlučiti pobednika grupe.

20.45: (1,30) Crna Gora (5,50) Letonija (9,50) – MOZZART RELAX

Početkom oktobra Sokolovi su u Rigi rutinski savladali Letoniju sa 2:1, uz dva pogotka Juventusovog veziste na pozajmici u Sasuolu Vasilija Adžića. Zato, očekivanja tamošnje javnosti su da pred domaćom publikom izabranici Mirka Vučinića lako dođu do nove pobede.

"Kao i svaka prethodna i ova utakmica je teška. Posebno su teške ove unapred dobijene, jer spolja dolaze glasine da smo već slavili i ne znam da li to utiče ili ne, ali sigurno zna da optereti igrače i da ih opusti. Ipak, mislim da su shvatili koliko je važna utakmica. Bitno je da izađu sa voljom, željom i borbom kao i ranije", kazao je Vučinić, pa potom objasnio da Letonija može da bude opasna samo ako joj to njegovi igrači dozvole:

"Očekujemo da će da igraju iz tranzicije i kontranapada, pa je važno da budemo pametni kad nam oduzmu loptu. Prihvatamo odgovornost kao lideri grupe".

Jedan od najiskusnijih reprezentativaca Crne Gore Stefan Savić upozorava da Letonija ne sme da se potceni.

"Igramo kod kuće i na prvom smo mestu, pa svi očekuju tri boda, ali videli smo da nema lakih mečeva. Svesni smo težine i važnosti utakmice i mislim da smo spremni da napravimo ta poslednja dva koraka. Znamo da svi očekuju trijumf jer smo slavili u gostima, ali ni mnogo veće reprezentacije ne dobijaju uvek kad su favoriti. Na nama je da uradimo sve, znamo koliko nam znači ova utakmica", istakao je štoper Trabzona.

Od osnivanja Lige nacija Crna Gora se triput takmičila u C i dvaput u B diviziji. Srbiji je pak ovo drugo učešće u elitnom rangu, a uz to ima dve sezone u B diviziji i već pomenuto premijerno izdanje u "trećoj ligi".

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LIGA NACIJA (C DIVIZIJA) – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Četvrtak

GRUPA 1

20.45: (2,35) Albanija (3,15) Finska (3,20) – MOZZART RELAX

20.45: (18,0) San Marino (8,50) Belorusija (1,13)