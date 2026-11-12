Srbija neće videti Klopovo čudo od deteta

Iznenadio je Jirgen Klop kada je objavio spisak igrača na koje računa za poslednja dva kola Lige nacija. Umesto Karima Adejemija iz Barselone u ofanzivnu liniju uvrstio je Vaela Moiju, tinejdžera iz Borusije Menhengladbah.

Momčić od 17 leta našao se među 24 pozvana igrača za mečeve sa Srbijom i Holandijom. Ali, kako javljaju nemački mediji, Moija neće videti teren Marakane.