Srbija neće videti Klopovo čudo od deteta
Vreme čitanja: 1min | čet. 12.11.26. | 09:48
Vael Moija višak za meč na Marakani
Iznenadio je Jirgen Klop kada je objavio spisak igrača na koje računa za poslednja dva kola Lige nacija. Umesto Karima Adejemija iz Barselone u ofanzivnu liniju uvrstio je Vaela Moiju, tinejdžera iz Borusije Menhengladbah.
Momčić od 17 leta našao se među 24 pozvana igrača za mečeve sa Srbijom i Holandijom. Ali, kako javljaju nemački mediji, Moija neće videti teren Marakane.
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Za meč sa Srbijom Nemci mogu da prijave 23 fudbalera. Dakle, jedan je višak. I taj jedan je upravo Vael Moija, saznaje Bild. On će, verovatno, doputovati sa ostatkom tima u glavni grad Srbije, ali neće biti u konkurenciji za sastav za sutrašnju utakmicu.
To znači da će Moija šansu da debituje za A tim Nemačke morati da sačeka do ponedeljka veče, kada će u Berlinu Klopov tim dočekati Holandiju. Mada, ako taj meč bude imao veliki takmičarski značaj za pancere, pitanje je da li će i tada tinejdžer iz Mehnegladbaha dobiti svojih pet minuta slave.
S obzirom na to da je Moija marokanskog porekla, možda se Nemcima žuri da ga „zaključaju“ od moguće krađe, pošto je ta afrička selekcija u neverovatnom fudbalskom napretku poslednjih godina, kako u seniorskoj, tako i u mlađim kategorijama.