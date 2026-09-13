Crna mačka iz Humske prvi psihološki test za Savićeve Lale

Iako vas ovaj start sezone Stare dame možda podseća na prošlosezonski pod Miroslavom Tanjgom, on to nije. Vojvodina je u novom ruhu pod vođstvom beogradskog stratega. Možda još nije savladala sve automatizme kako bi impresivno izgledala 90 minuta, bez obzira na to da li igra kod kuće ili na strani, utisak je da je ekipa na pravom putu da stekne taj kontinuitet, međutim... Od dolaska 42-godišnjeg stručnjaka na Vošinu klupu, Lale još nisu imale psihološki test kakav ih očekuje večeras u Humskoj (17.00, TV Arena Premium 1).

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Poligon je možda položio, mada bi Savić tek večeras trebalo da izađe na cestu sa ovim timom Vojvodine i suoči se i sa „nefudbalski“ stvarima koje sa sobom nose dueli poput ovog između Vojvodine i Partizana u Humskoj. Poseban naglasak je na tome što se igra u Beogradu, odakle Novosađani za poslednje dve godine nose samo loše uspomene. Daleko od toga da se Lale pribojavaju gostovanja Partizanu, kao što je to bio slučaj sa ovom generacijom Vojvodine kada god bi prethodnih sezona gostovala na stadionu „Rajko Mitić”, sve dok prošle godine „maler“ nije skinut sa kolektiva Miroslava Tanjge.

Činjenica je da postoji neka mentalna barijera koja ih ograničava na stadionu u Humskoj. Pojedinci iz ovog sastava Voše još pamte bolan poraz u poslednjem kolu sezone 2024/2025, koji je ostavio Novosađane bez Evrope (1_2). Simptomatičan je bio i poraz od pre manje od godinu dana na stadionu Partizana (0:1). Ne zbog rezultata, već zbog ambijenta u kojem je došao, ranog crvenog kartona, prekida, ali i utiska potpune nemoći iz Vošinog ugla. Delovalo je kao i da se igralo još 90 minuta crveno-beli ne bi postigli gol.

Može se raspravljati o tome da je Voša u oba navrata imala bolji tim od Partizana. Možda pre dve sezone to nije uspela da potvrdi u praksi, ali je prošle i po poziciji na tabeli i po ubedljivom trijumfu na stadionu „Karađorđe”(3:0) predočila i ljutom rivalu i celokupnoj javnosti da je vreme za novi poredak u srpskom fudbalu. Čini se da je jaz uoči večerašnjeg duela još izraženiji. To se primećuje i samim pogledom na tabelu, gde Lale imaju 11 bodova više od najvećeg konkurenta za drugu poziciju.

Ima Voša i bolji igrački kadar, boljeg trenera, forma je na njenoj strani i nalazi se u seriji od tri uzastopna trijumfa. Sa druge strane, Partizan u meč ulazi posle poraza u večitom derbiju. I pored svega navedenog, crno-beli su na papiru favoriti pred ovaj susret. Zamislite da je situacija obrnuta. Da je Vojvodina posle sedam odigranih kola treća od pozadi, dok Partizan gostovanjem u Novom Sadu može da preotme vrh tabele od Zvezde, koja ima utakmicu manje. Da li bi onda kvote bile na strani domaćina sa stadiona „Karađorđe”? Teško.

Vojvodina daje bar dva gola Partizanu, kvota 1,88

Možda je to zbog činjenice da ekipa Saše Ilića u poslednje tri nedelje izgleda sve bolje na terenu. Sigurno ima nešto i u tome što su Lale navikle javnost, ali i navijače, da se okliznu baš na ovom stepeniku u sezoni. Baš kada se čini da je ekipa kliknula, da je to — to, da je vreme za naredni korak i hvatanje priključka za Crvenom zvezdom, koja je kiksala u petak u Surdulici, Novosađani bi po pravilu padali.

Sujeverni bi rekli da je novosadski klub proklet, oni malo manje sujeverni da Vošini igrači jednostavno imaju „luzerski mentalitet“. Ali šta ako je nešto drugo u pitanju? Šta ako je mentalna priprema za ovakve mečeve podjednako bitna kao i ona taktička? Šta ako su baš od tog segmenta odvraćali glavu na stadionu „Karađorđe”prethodnih pet godina i zato odavali utisak kolektiva bez karaktera? Šta ako je Marko Savić sa pomoćnicima baš na tome radio prethodnih nedelju dana?

Onda će Vojvodina bez prevelikih poteškoća slaviti u Humskoj, šutnuti crnu mačku sa praga stadiona Partizana i potvrditi ulogu drugog „nosioca“ u aktuelnom superligaškom poretku.

Sve drugo značilo bi da Lale, iako izgledaju fudbalski spremne za iskorak, još kaskaju na planu psihologije.

MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

16.00: (2.15) Radnički Niš (3.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40)

17.00: (2.40) Partizan (3.50) Vojvodina (2.85)

19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)