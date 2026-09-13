NAJAVA DANA (nedelja, 13. septembar): Partizan čeka Vošu, Zvezda protiv IMT-a, na programu i derbi Mančestera...

IMT - CRVENA ZVEZDA, 19.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga Srbije)

Crvena zvezda je razočarala protiv Radnika i odigrala mršavih 0:0. Eksperimentiše Albert Rijera i dalje, ima luksuz na tako nešto, ali deluje da je pobeda preko potrebna ekipi za samopouzdanje.

RADNIČKI NIŠ - OFK BEOGRAD, 16.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga Srbije)

Klima se klupa Marku Neđiću maltene otkad je došao u Niš. Posle sedam kola Ranički je na pet bodova, a sada pred domaćom publikom čini se mora da pobedi izuzetno ofanzivni OFK Beograd, koji je u nekoliko navrata obe sezone bio žrtva sopstvenog sistema. Ako Neđić ne dođe do tri boda, sve je moguće u Nišu.

MAN. JUNAJTED - MAN. SITI, 17.30 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Junajted je zanimljivo krenuo u novu sezonu. Poraz, pobeda, remi. Siti sa druge strane ne prašta i ima maksimalnih devet bodova. Videćemo šta donosi mančesterski derbi, ali Siti je favorit iako se meč igra na Old Trafordu.

LEVANTE - BARSELONA, 16.15 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Glavno pitanje pred ovu utakmicu je da li će Levante primiti pet golova kao Rajo, Valensija i Fajenord ili će Barselona malo da pusti gas i odradi posao. Svakako, Levante je ozbiljan autsajder.

REAL SOSIJEDAD - ATLETIKO MADRID, 21.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Smirila se malo situacija oko Hulijana Alvareza i deluje da svi u Atletiku mogu da se fokusiraju na teren. Konačno. Mada protiv Sosijdada neće biti lako, posebno jer je u dobroj formi Mikel Ojarzabal.

ELVERSBERG - BAJERN, 17.30 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Stradao je Bode Glimt od Bajerna u Ligi šampiona, a ista sudbina može da zadesi i Elversberg. Hari Kejn želi Zlatnu loptu, pa treba očekivati njegovu dobru partiju.

NAPOLI - BOLONJA, 18.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Ne zna se ko se više muči od ove dve ekipe na startu. Nisu ubedljivi ni jedni ni drugi. Napoli je favorit usled prednosti domaćeg terena, međutim nema razloga da se Bolonja ne nada pobedi na strani.

SASUOLO - JUVENTUS, 20.45 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Posle remija sa Milanom, Juve će imati šansu da se vrati na pobedničke staze protiv Sasuola. Naravno, neće to baš biti lak zadatak, ali jasno je da tim iz Torina favorit.

BREST - PSŽ, 20.45 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Pari Sen Žermen je i dalje bez pobede u domaćem prvenstvu, a evo nas, 13. septembar je. Prosto neverovatno, ali tim Luisa Enrikea ne može da se sastavi u Ligi 1, dok je u Ligi šampiona dao šest komada Slovanu. Brest isto ne blista na startu, pa nas očekuje zanimljiva utakmica, u to nema sumnje.