LUDI TIKET (-), nedelja, 309.388: Eh, da je pao samo jedan gol

Ozbiljan tiket od osam parova za igrača iz Žabljaka. Za svaku utakmicu je imao dobru kvotu i gađao isključivo golove. To se ispostavilo kao dobra formula, međutim, nedostajao mu je samo jedan gol kako bi tiket bio dobitan. U ovom slučaju izneverio je par Osasuna - Espanjol. Još je bilo dovoljno vremena za jedan gol, s obzirom da je Espanjol do drugog gola došao u 17. minutu.

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