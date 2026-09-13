Rijerinih mesec dana na klupi Crvene zvezde: Odbrana prva pred sklapanjem

Prerano je donositi zaključke, ali činjenica je da su prethodne četiri nedelje na Marakani bile turbulentne i da će beleg češke tragedije moći da skine samo uspeh u Ligi konferencije. Da li će prolaz grupne faze biti dovoljan, zavisiće prvenstveno od žreba koji usledi i, u velikoj meri, načina na koji će Crvena zvezda u tom periodu sezone igrati.

Trenutno, igra Rijerinog tima nije na visokom nivou, ali Španac ne paniči. Štaviše, može se čuti da je veoma zadovoljan automatizmima koje ekipa stiče u defanzivnim akcijama i kako je odigrana odbrana u Surdulici. Posebno ga je oduševio Japanac Juta Nakajama.

Svestan je i sam da Radnik nije baš reper za ono što crveno-bele čeka u Evropi i čemu teže, ipak, samouverena igra na svojoj polovini i lako prekidane akcije rivala su ono što hrabri novog trenera Crvene zvezde. Deluje da je prvi deo slagalice novog Zvezdinog trenera pred sklapanjem.

"U prvoj i drugoj zoni smo kontrolisali sve. Bila je to fantastična utakmica za nas bez lopte. Možda publika neće ceniti način na koji smo igrali bez lopte protiv Radnika, ali ja to cenim, jer ne pripremam ekipu samo za Radnik ili IMT. Pripremam je za najveće scenarije. Moramo da budemo na vrhunskom nivou u odbrani i bio sam veoma zadovoljan. Takođe, sa loptom smo u prvoj i drugoj zoni bili veoma, veoma dobri. Radili smo ono što je trebalo", izjavio je Rijera.

Kvartet Lukasen - Veljković - Gudelj - Nakajama u rotaciji izneće većinu utakmica ove sezone, dok je pitanje kakva sudbina čeka Teba Učenu posle slabih partija protiv Viktorije i Partizana, kakvih je već imao prošle takmičarske godine.

Čudno je bilo protiv Radnika videti levonogog Nakajamu na desnoj strani, a Lukasena suprotno. Želi Rijera time da igrači steknu osećaj drugačijeg pregleda terena kako bi se bolje snalazili u komplikovanim situacijama. Ne treba očekivati da će tako stajati i u mečevima Lige konferencije, ali bodovna zaliha i dominacija u domaćem prvenstvu daju crveno-belima prostor za uvežbavanje. Gostovanje na jugu Srbije bilo je odlična prilika za to, a, deluje da će rotacija po pozicijama tek biti.

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Informacije iz Ljutice Bogdana kažu da je Rijera još u prvoj fazi rada sa timom. Cilj mu je da odbranu zategne tako da igrači u svakom trenutku znaju gde im je sledeća kretnja, ko se kada otvara za prijem, ko popunjava rupu. Napad još nije došao na red, niti će moći tokom predstojeće reprezentativne pauze, jer će dobar deo Zvezdinih prvotimaca biti odsutan...

Želi Španac automatizam u igri i zato će strpljenje biti neophodno. Kako klupskog rukovodstva, tako i navijača.

Dve vezane utakmice bez pobede u Mozzart Bet Superligi, ipak, izazvale bi negativne komentare i mogle da stvore pritisak pred novi izlazak u Evropu. Morao bi Rijera da bude stvestan toga pred današnju utakmicu.

MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

16.00: (2.15) Radnički Niš (3.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40)

17.00: (2.40) Partizan (3.50) Vojvodina (2.85)

19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

***Kvote su podložne promenama