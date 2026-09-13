LUDI TIKET, nedelja, 48.951 dinara: Hrabro i precizno

Dva remija, jedan prelaz i Liverpulova utakmica sa Fulamom na 0-2 gola. Veoma hrabro, ali što je najbitnije - precizno.

Mozzartov igrač koji je uplatio tiket na uplatnom mestu Bežanija četiri sastavio je kvotu čak 97,9 i pogodio! Donelo mu je to dobitak 48.951 dinara na uplaćenih 500.

Kako bi vaši tiketi imali još veću sigurnost, pobrinuli su se posebni Mozzart RELAX benefiti. Ova jedinstvena ponuda omogućava igračima da naplate svoje tikete čak i onda kada stvari ne krenu po planu, pretvarajući potencijalno gubitne tikete u dobitne kroz različite opcije zaštite i benefita. Zato je dobro da znate, da vam mečevi sa MR oznakom povećavaju šanse za prolazak odabrane igre, pa tako recimo, ukoliko ste odigrali tip na konačan ishod, a vaš tim povede sa dva gola razlike, tip postaje prolazan, čak i da se u nastavku meča dogodi preokret. Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj tiket, i donese prolaz tamo gde bi na svakom drugom mestu pao.

Tu je, naravno, i tradicionalni SUPER MULTI BONUS koji dodatno pojačava dobitke.

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