Debi za Darka Maletića na klupi Rođenih

Nekome je potreban novi početak, nekome iskupljenje, a nekome samo jedan dobar rezultat da se stvari vrate na svoje mesto. Velež i Sarajevo u Mostaru neće igrati samo za tri boda. Rođeni će prvi put imati Darka Maletića na klupi, dok će Bordo tim pokušati da što pre ostavi iza sebe poraz u gradskom derbiju sa Željezničarom.

Dva velika imena BiH fudbala u ovaj duel ulaze sa različitim problemima, ali sa gotovo identičnim ciljem – reakcijom. Velež je posle samo šest odigranih kola već morao da povuče potez koji niko ne voli da pravi tako rano. Ibro Rahimić podneo je ostavku, a odgovornost je preuzeo Darko Maletić. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i bivši fudbaler Partizana dobio je priliku da ekipu povede u trenutku kada joj je pobeda možda potrebnija nego ikada.

20.45: (3,05) Velež (3,15) Sarajevo (2,30)

Maletić je pomagao svom prethodniku u radu, te će imati priliku da pokaže svoj trenerski šlif. Već su se u medijima počela provlačiti imena naslednika Ibre Rahimića, ali ukoliko nekadašnji fudbaler Partizana bude imao uspeha, mogao bi potrajati na klupi Rođenih.

Četiri boda iz šest utakmica sigurno nisu ono čemu su se u Mostaru nadali. Velež je u sezonu ušao sa ambicijom da ne bude samo učesnik, već da se uključi u borbu za pozicije koje vode ka vrhu. Umesto toga, Rođeni su vrlo brzo dospeli u donji deo tabele.

Jedna pobeda, jedan remi i četiri poraza dovoljan su pokazatelj problema. Međutim, još više zabrinjava kontinuitet. Nije problem samo u tome što je Velež gubio, već i u činjenici da nije uspeo da pronađe stabilnost. Jedna dobra utakmica nije uspevala da postane serija, a svaki novi neuspeh donosio je dodatni pritisak. Poslednji poraz od Željezničara na Grbavici bio je, ispostaviće se, i poslednji za Rahimića. I možda baš zbog toga Velež sada dobija ono što mu je najviše potrebno – osećaj da se sve kreće od nule.

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Nije Darko Maletić dobio baš idealan trenutak za svoj prvi veliki samostalni zadatak. Novi treneri uglavnom traže vreme. Žele da upoznaju igrače, vide njihove karakteristike, promene detalje, uvedu svoje principe i tek onda počnu da traže rezultat. Međutim, Maletić za to vreme nema. Prvi protivnik mu je Sarajevo. I to u utakmici u kojoj će se svaki potez posmatrati kroz prizmu promene na klupi.

Njegova prednost je, međutim, što dobro poznaje ekipu. Bio je unutar stručnog štaba i nije došao u potpuno nepoznatu sredinu. Zna karaktere igrača, njihove mogućnosti, ali i slabosti. Ono što će morati da promeni jeste psihologija. Veležu sada treba trener koji će ubediti igrače da četiri boda nisu presuda i da ova sezona može krenuti u potpuno drugom pravcu. Svestan toga je i novi vršilac dužnosti šefa struke Rođenih.

“Moramo nastaviti dalje, bez obzira na to što smo iznenađeni tom odlukom. Spremamo se za dalje, ja sam već u ovom sistemu nekih osam meseci. Poznajem situaciju što se tiče igračkog kadra, poznajem situaciju u klubu. Maksimalno sam spreman za utakmicu protiv Sarajeva i želim da od igrača izvučem maksimum. Problem nam je kratko vreme do utakmice, ali pokušaćemo da ih sa psihološke strane dignemo na potreban nivo i vratimo pozitivnu energiju, što je u ovom trenutku najvažnije. Jako dobro poznajem ekipu Sarajeva, bilo je tu dosta promena u odnosu na prošlu sezonu. Igrali smo dosta puta sa njima prošle sezone, kao i prijateljsku utakmicu. Znamo njihove mane i vrline. Ključno je da njihove vrline svedemo na minimum, a mane pokušamo iskoristiti", poručio je Maletić.

S druge strane, Sarajevo u Mostar dolazi posle poraza koji uvek boli više od običnog prvenstvenog neuspeha. Gradski derbi je pripao Željezničaru, Bordo tim je ostao bez bodova i sada mora da pokaže koliko je sposoban da se izdigne nakon udarca.

Sarajevo u Mostar stiže sa 10 osvojenih bodova iz šest utakmica, uz tri pobede, jedan remi i dva poraza. Bordo tim je rezultatski i dalje u gornjem delu tabele, ali poslednji rezultat sigurno nije ono čemu su se na Koševu nadali. Poraženi su u gradskom derbiju od Željezničara, pa će gostovanje Veležu biti prilika za brzu reakciju.

Bordo tim nema mnogo prostora za novo prosipanje bodova ukoliko želi ostati u trci za sam vrh, a eventualna pobeda u Mostaru imala bi težinu i zbog činjenice da bi ekipa vrlo brzo mogla odgovoriti nakon razočaranja na Grbavici. Jedan od najvećih aduta Sarajeva je iskustvo igranja utakmica pod pritiskom. Bordo tim ima dovoljno igrača koji su navikli na velike utakmice i zahteve kakve nose susreti protiv ekipa poput Veleža.

18.30: (2,20) Sloga (3,05) Željezničar (3,35)

Upravo će psihološki odgovor nakon derbija biti jedan od najvažnijih elemenata ove utakmice. U dosadašnjem delu prvenstva pokazali su se kao ekipa koja može biti veoma disciplinovana kada je fokus na defanzivi. Bordo tim je u nekoliko navrata znao kontrolisati utakmicu bez previše rizika, što će mu biti potrebno i u Mostaru.

"Očekuje nas gostovanje u Mostaru i utakmica protiv Veleža, koja će biti zahtevna na svaki način. Igra se na njihovom terenu, protiv ekipe koja će sigurno imati svoju energiju i motivaciju. Međutim, takve utakmice su upravo prilika da pokažemo karakter. Ne možemo promeniti ono što je bilo u prethodnoj utakmici, ali možemo kontrolisati način na koji ćemo odgovoriti", istakao je šef struke Sarajeva Zoran Zekić.

Poslednji međusobni dueli dva BiH velikana doneli su pravu rezultatsku klackalicu. Po dve pobede na obe strane i jedan remi u poslednjih pet susreta. Sarajevo je slavilo u poslednjem okršaju, kada je u Mostaru posle velikog preokreta stiglo do pobede 3:2. Bordo tim je prethodno na Koševu bio bolji od Veleža sa 1:0, dok su Rođeni između ta dva susreta priredili odgovor u velikom stilu – u Mostaru su slavili sa ubedljivih 4:1. Velež je dobio i prvi meč četvrtfinala Kupa BiH, kada je na Koševu bilo 1:0, dok je jedini remi u poslednjih pet duela odigran u decembru, takođe u Mostaru, bez golova.

Poslednjih pet utakmica donelo je 12 pogodaka, a Velež je sa sedam golova za nijansu efikasniji.

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 7. KOLO

Petak

Čelik – Radnik 3:2 (2:1)

/Mašić 9, 16, 58 – Teodorović 39, 50/

Subota

Široki Vrijeg – BSK Banjaluka 1:1

/Guedes 9 – Čavić 31/

Borac – Zrinjski 1:0 (1:0)

/Erera 45/

Nedelja

18.30: (2,20) Sloga (3,05) Željezničar (3,35)

20.45: (3,05) Velež (3,15) Sarajevo (2,30)

***kvote su podložne promenama