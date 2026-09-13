Prvi Old Firm sezone: Leto evropskih brodoloma, Srbi u drugom planu u plavom delu Glazgova

Sve to unosi veliki nemir u tabor gradskih rivala pred prvi Old Firm ove sezone (13.00) na Ajbroks parku. Dok su u Evropi bili veoma loši, trgli su se velikani u domaćem šampionatu. Rendžers ima četiri vezane pobede posle samo boda u prva dva kola, dok je Seltik sa maksimalnih 18 bodova posle šest kola. Oba tima su sa po 1:0 slavila u sredu – Seltik u gostima protiv Sent Džonstona, a Rendžers na svom terenu u sudijskoj nadoknadi protiv Sent Mirena.

13.00: (2,60) Rendžers (3,35) Seltik (2,50) MR

Old Firm je uvek više od igre. Mesto pod suncem u taboru Rendžersa i dalje traže mladi srpski fudbaleri Vanja Dragojević, koji je stigao ovog leta iz Partizana, i Kosta Nedeljković (pozajmljen iz Aston Vile).

Doskorašnji vezista crno-belih je postigao prvenac za svoj klub prošlog meseca upravo u ovom takmičenju. Nema Dragojevića na terenu već četiri utakmice u šampionatu Škotske, prikovan je za klupu, pa je jasno da se još privikava na novu sredinu. Bivši desni bek Zvezde je imao košmaran debi za velikana iz Glazgova, pa u poslednjim mečevima nije bio ni u protokolu.

Ajbroks, svih 50.000 biće u plavom. Naime, iako su se klubovi dogovorili da gostujući navijači dobiju pet odsto od kapaciteta stadiona, na kraju je ipak zabranjeno navijačima Seltika da dođu na neprijateljsku teritoriju zbog sukoba ove godine u Kupu Škotske u martu.

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Rendžers će biti hendikepiran neigranjem najboljeg igrača na početku sezone, kapitena Lorensa Šenklenda. Njegova zamena mogao bi da bude Rajan Naderi koji ga je zamenio protiv Sent Mirena ili Makedonac Bojan Miovski. S druge strane, iskusni trener Katolika Martin O’Nil je u sredu odmarao petoricu startera kako bi bili spremni za prvi Old Firm u sezoni.

Derik Mekinis, prošle sezone trener Heartsa, posle lošeg početka na klupi Rendžersa, ima razloga za zadovoljstvo poslednjih nedelja. Veruje da će huk Ajbroksa da podigne njegov tim.

“Mislim da moramo da povučemo publiku sa sobom. Neće ona igrati protiv Seltika i dominirati igrom 90 minuta, ali je važno da iskoristimo tih 50.000 ljudi koji su iza nas i da budemo uz igrače, da ih podržavamo, da im čuvamo leđa, a ne da im budemo na leđima i da Seltiku olakšamo posao. Imamo svoju ulogu u tome i smatram da možemo da iskoristimo dobru igru i dobre prilike, što nismo uradili u nekim prethodnim mečevima. Mislim da se 50.000 ljudi uz nas može iskoristiti na pravi način”, rekao je menadžer Policajaca.

Seltik se oporavio posle kraha u Lincu i nove sezone bez Lige šampiona.

“Radujem se ovom meču na uobičajen način. Nervozno se radujem uzbuđeno se radujem Old Firmu. Biće čudno u mnogim aspektima da nemamo navijača u našem gradu. Uvek sam osećao kao da će vam to pružiti mrvicu utehe, ali tako je, kako je. Vlada sjajna atmosfera u timu”, istakao je O’Nil.

Seltik je pobedio u poslednjem okršaju ovih rivala sa 3:1, 10. maja na svom terenu. U poslednje vreme dolazi mnogo golova na mečevima ljutih rivala. Na čak četiri od prethodnih pet bio je tip 4+.

ŠKOTSKI LIGA KUP – ČETVRTFINALE (JEDAN MEČ)

Petak

Stenhausmir – Harts 0:3 (0:2)

Subota

Kilmarnok – Aberdin 1:1 (0:0), posle produžetaka 1:3

Ros Kaunti – Hibernijan 0:3 (0:2)

Nedelja

13.00: (2,60) Rendžers (3,35) Seltik (2,50) MR

***kvote su podložne promenama