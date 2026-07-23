PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Žao nam je Lala, ali Ajaks je ponovo prejak
Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 11:52
Pročitajte nekoliko predloga za 23. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Partizan je sezonu počeo remijem sa Zemunom, a novi trener Saša Ilić kritikovao je ponašanje svojih igrača, ali je uputio i „packu“ upravi da se kasni sa pojačanjima. Rival nije neko koga bi domaći morali da se plaše i kec je realan, bez obzira na smanjen kapacitet stadiona.
Konačan ishod
Želeli smo da ispoštujemo Vojvodinu protiv Ferencvaroša u kvalifikacijama za LE i „uvračamo“ predlozima. Ali, sada Lalama ne bi pomoglo ni da utakmicu tipuju tri veštice iz Magbeta - kao i 2024. Ajaks je apsolutni favorit, iako poslednjih godina ne blista. Razmotrite i 2&3+.
Konačan ishod
Ni jedni, ni drugi nisu se proslavili u kvalifikacijama za Ligu šampiona, s tim da je Borac pružio jači otpor Levskom, nego gosti (koji su poraženi i u prvenstvu) albanskoj Egnatiji. Krajišnici imaju priliku da se iskupe navijačima i kec je prvi, a kombinacija 1&2-4 drugi znak.
Konačan ishod
Benfiku je od prošlog septembra do početka juna vodio Žoze Murinjo. Iako se taj „brak“ nije isplatio, Specijalnom je doneo posao u Realu. Naslednik mu Marko Silva (dugogodišnji menadžer Fulama) neće imati baš lak zadatak, ali verujemo da će Orlovi večeras uspeti da pobede.
Konačan ishod
Kajrat je bio suviše krupan zalogaj za Sutjesku, ali je prvak Belorusije protivnik po meri i Nikšićani imaju realne šanse za nastavak evropske avanture kao jedini preostali klub iz Crne Gore. Na neutralnom terenu u Mađarskoj nema izrazitih favorita, zato pokušajte sa GG3+.
Oba tima daju gol
Pre nego što je Vitor Bruno preuzeo Anderleht proveo je sedam meseci vodeći Porto, ali iako je jednom poneo titulu najboljeg stručnjaka meseca Zmajevi nisu bili zadovoljni. Videćemo kako će se pokazati u Briselu pošto je imao godinu i po dana pauze. Vi u Stokholmu gađajte GG3+.
Oba tima daju gol
Bešiktaš se uveliko pojačava za sezonu pred nama. Prvo je na klupu seo Vinčenco Italijano, a onda su stigli i fudbaleri koji bi mogli da donesu prevagu i na ovom, a i na narednim mečevima. Mada je činjenica da je brljao na pripremama verujemo da će da slavi protiv Danaca.
Konačan ishod
Trećeplasirani iz švedskog na trećeplasiranog iz danskog prvenstva, koje se ipak malo bolje kotira, a pritom je Nordšeland u Evropi neuporedivo iskusniji od GAIS-a. Gosti bi trebalo da prođu dalje, ali ukoliko sumnjate u dvojku (mi bismo rizikovali) sada se opredelite za GG.
Konačan ishod
Za razliku od grčkog velikana, u čijim je redovima 16 stranaca za Pakš igraju samo Mađari, što je prava retkost u savremenom fudbalu. To mu daje kompaktnost i pred Panatinaikosom je ozbiljan posao, zbog čega uopšte nismo sigurni da će da dođe dvojka. Preskočite ovu utakmicu.
Konačan ishod