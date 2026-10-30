Crveni alarm u zeleno-belom delu Lisabona: Boržesu dani odbrojani

Svaki sledeći kiks bi mogao da znači rastanak sa stručnjakom koji je stigao u Sporting posle sjajnog perioda sa Ruben Amorimom i dve osvojene titule za četiri godine. Pre tri dana su Lavovi dobili u Kupu Portugalije Maritimo sa 2:1, a na tom meču je Boržes igrao sa podmlađenim timom.

21.15: (9,00) Kasa Pija (5,70) Sporting (1,30)

Sada bi se starteri trebalo da se vrate u tim. Totalna rekonstrukcija bila je u taboru Sportinga prethodnog leta, nosioci igre u prethodnim sezonama kao što su Trinkao, Pote i Hjulmand su napustili klub, pa je ceh plaćen izvesnim gubitkom trke za titulu već u prvoj četvrtini sezone. Boržesu su kola krenula nizbrdo u finišu prošle sezone kada su u finalu Kupa Portugalije Lavovi senzacionalno poraženi od drugoligaša Torensea. Njegova sudbina je sada u rukama čelnika Frederika Varandasa.

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Jedini koji drži prošlosezonski nivo je sjajni kolumbijski napadač Luis Suarez koji u proseku u Primeiri daje skoro gol po meču. Na devet utakmica osam pogodaka na kontu. Prošle sezone je na 32 meča u šampionatu Portugalije postigao čak 28 golova. Iskusni napadač se vraća u startnu postavu.

Otkad se Kasa Pija vratila u Primeiru, Sporting je osam puta dobio današnjeg rivala, a prošle sezone nije primio gol – 3:0 i 2:0.

PRIMEIRA – 10. KOLO

Petak

21.15: (9,00) Kasa Pija (5,70) Sporting (1,30)

Subota

16.30: (2,75) Moreirense (3,40) Estrela Amadora (2,50)

21.30: (1,15) Porto (7,00) Estoril (16,0)

Nedelja

16.30: (1,82) Aruka (3,80) Nasional (4,10)

19.00: (1,90) Akademiko Viseu (3,70) Rio Ave (3,80)

19.00: (3,45) Maritimo (3,25) Santa Klara (2,20)

21.30: (1,85) Braga (3,60) Famalikao (4,20)

Ponedeljak

21.15: (2,90) Žil Visente (3,25) Gimarais (2,50)

21.15: (1,17) Benfika (6,50) Alverka (16,0)

***kvote su podložne promenama