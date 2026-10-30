Lalatović: U Kragujevcu su me zvali Faketi, mnogo sam uradio za njih i ne smeju to da zaborave
Vreme čitanja: 5min | pet. 30.10.26. | 15:17
"Čim sam onako reagovao, sigurno je neko morao nešto da mi kaže. Malo me je isprovocirao na atletskoj stazi i rekao nešto pred ulazak na konferenciju, a ja sam ispao papak", osvrnuo se trener Pazaraca na nekadašnji sukob sa Feđom Dudićem
Prvi korak nije bio idealan, jer su Pazarci su posle odlaska Strahinje Pandurovića i povratka Nenada Lalatovića na klupu poraženi kući od IMT (1:2). Ipak, naredna dva odisala su sigurnošću – pobeđen je Radnički u Nišu (2:0), potom i Voždovac u Zaplanjskoj u šesnaestini finala Mozzart Bet Kupa Srbije (3:1). Sve to popravilo je "krvnu sliku" kraj Jošanice uoči gostovanja kragujevačkom Radničkom 1923 u 14. kolu Mozzart Bet Superlige (nedelja, 16.00 – Arena Sport 1).
Dobro raspoložen pred novinare izašao je šef struke Novog Pazara. Lalatović očekuje duel dva kvalitetna tima, koji u poslednje vreme beleže dobre rezultate. O domaćinu reči hvale, uz podsećanje na njegove dane u Šumadiji.
"Došao sam u Kragujevac kao dete, kada su oni 25 godina bili bez elite. Onako visokog i mršavog, zapadna tribina zvala me je - Faketi. Nikada neću zaboraviti utakmicu protiv Sartida pred 25.000 ljudi. Ja klinac od 18 godina prođem i centriram za gol Predragu Katiću. Učestvovao sam u povratku Kragujevčana u najjaču ligu. Kasnije sam tamo otišao kao trener, u nezavidnoj situaciji, na poziv Slavka Perovića i Igora Konatara. Tada su svi bežali, a danas je lako tamo biti trener. Imaju budžet, dobijaju ogromne plate, dovode igrače, mogu da budu i treneri i sportski direktori i uprava", rekao je Lalatović i dodao:
"Milina je raditi u takvom klubu, retkost je takva privilegija kakvu ima moj kolega. Čestitam upravi što su digli klub do nivoa da mogu da dovedu koga požele. Kad sam bio trener u Radničkom 1923, video sam da tamo stoji moja slika iz vremena kad sam imao 18 godina. Znači da sam mnogo doprineo tom klubu kao igrač, a kao trener smatram da sam dorineo i previše'", otvorio je Lalatović brifing sa predstavnicima medija.
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Nedelja, 16.00: (1,90) Radnički 1923 (3,70) Novi Pazar (3,90)
Družinu sa "Čika Dače" predovodio je tokom proleća 2021/22.
"Odmah sam prihvatio Slavkom i Igorov poziv, a trebalo je imati 'onu stvar'. Ni sam ne znam kako smo ostali u ligi, vezali smo šest pobeda. Ušlo smo u baraž trijufom nad Proleterom, to nikada beću zaboraviti. Izjednačili smo u 90, pobedili u 92. minutu. Potrčao sam prema navijačima, popeo se na ogradu. Nijedan navijač Radničkog 1923 ne sme da zaboravi šta je Nenad Lalatović za taj klub uradio kao dete od 18 godina, da ih je posle 25 godina uveo u elitu. Nijedan navijač, posebno sa zapadne tribine, ne sme da zaboravi šta je ovaj čovek uradio za njihov klub kao trener, a ja imam neke informacije da ću biti vređan. Ne verujem da ću dobiti zvižduke od Crvenih đavola, možda i hoću. Dobro, to je i normalno, podržavaju svoje. Ja više nisam njihov. Došao sam pre četiri-pet godina, kada je trebalo da ispadnu, hrabro ih vodio. Da su tada ispali, pitanje je kada bi se vratili. Danas imaju fenomenalnog trenera Feđu Dudića. Nekada sam ja bio njihov ljubimac, sada je on. Samo u nedelju sve ovo ne zaboravite, a ako želite salve uvreda – izvolite".
Igru Šumadinaca, čije pojedince i kolektiv poštuje, vidi kao agresivnu i tvrdu.
"Igrač ide na igrača, idu 'u meso', imaju tranziciju, visok presing, dobri su na drugoj lopti. Sve su bolji, iako na početku možda nije izgledalo dobro. Znaju šta hoće i sjajno su takmičarski vođeni. Biće pravi derbi, koji će dobiti onaj što ga bolje spremi. Takmiče se dva dobra i iskusna trenera, na megdan će dva dobra kluba i dve velike navijačke grupe. Pozivan naše navijače da dođu u što većem broju, da napune što više autobusa", poručio je Lalatović i dodao:
"Bitna je utakmica za obe ekipe. Dudić ne može mene da iznenadi, kao ni ja njega. Pobediće veća želja, volja, agresivnost, ljubav prema klubu, ljubav prema navijačima. Nadam se da će to biti Novi Pazar, ali neće biti lako. I mi šmo sve bolji i efikasniji. Očekujem fenomenalnu igru i atmosferu, nadmudrivanje dva trenera, da pobedimo i posvetimo slavlje našem Novom Pazaru".
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Mnogima je u sećanju Lalatovićev sukob sa Dudićem od pre skoro dve godine u Novom Sadu. Vojvodina je sa sadašnjim trenerom Pazara tada dobila Radnički rezultatom 3:2.
"Bio je nesporazum, mislim… Došlo je do sukoba, a za sukob je potrebno dvoje. Sigurno ga nisam sam izazvao, samim tim što sam pobedio bez četvorice igrača i što sam bio srećan. Čim sam onako reagovao, sigurno je neko morao nešto da mi kaže. Nije baš Nenad Lalatović iz čista mira napadne čoveka kog je pobedio i da pravi cirkus. Ja sam to zaboravio. O Feđi kao treneru imam lepo mišljenje. Ne bih se puno vraćao na to, iza nas je. Bile su 'vruće glave'. Malo me je isprovocirao na atletskoj stazi i rekao nešto pred ulazak na konferenciju, a ja sam ispao papak, skočio naivno. Mene su kamere snimile, njega nisu. Platio sam školu, platio sam kaznu za to. Ali, zapamtite, za svađu je potrebno dvoje. Bilo šta je bilo, Feđi želim puno sreće. Utakmica bi trebalo prođe u dobrom ambijentu, na tome je fokus", završio je šef struke Pazaraca.
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Subota
17.00: (17,0) Mačva (8,00) Crvena zvezda (1,15)
Nedelja
14.00: (2,10) IMT Novi Beograd (3,60) Čukarički (3,35)
15.00: (3,30) OFK Beograd (4,20) Vojvodina (2,00)
16.00: (1,90) Radnički 1923 (3,70) Novi Pazar (3,90)
17.00: (1,20) Partizan (6,00) Zemun (13,0)
Ponedeljak
19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)
19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)
*** Kvote su podložne promenama