Lalatović: U Kragujevcu su me zvali Faketi, mnogo sam uradio za njih i ne smeju to da zaborave

Družinu sa "Čika Dače" predovodio je tokom proleća 2021/22. "Odmah sam prihvatio Slavkom i Igorov poziv, a trebalo je imati 'onu stvar'. Ni sam ne znam kako smo ostali u ligi, vezali smo šest pobeda. Ušlo smo u baraž trijufom nad Proleterom, to nikada beću zaboraviti. Izjednačili smo u 90, pobedili u 92. minutu. Potrčao sam prema navijačima, popeo se na ogradu. Nijedan navijač Radničkog 1923 ne sme da zaboravi šta je Nenad Lalatović za taj klub uradio kao dete od 18 godina, da ih je posle 25 godina uveo u elitu. Nijedan navijač, posebno sa zapadne tribine, ne sme da zaboravi šta je ovaj čovek uradio za njihov klub kao trener, a ja imam neke informacije da ću biti vređan. Ne verujem da ću dobiti zvižduke od Crvenih đavola, možda i hoću. Dobro, to je i normalno, podržavaju svoje. Ja više nisam njihov. Došao sam pre četiri-pet godina, kada je trebalo da ispadnu, hrabro ih vodio. Da su tada ispali, pitanje je kada bi se vratili. Danas imaju fenomenalnog trenera Feđu Dudića. Nekada sam ja bio njihov ljubimac, sada je on. Samo u nedelju sve ovo ne zaboravite, a ako želite salve uvreda – izvolite" .

Igru Šumadinaca, čije pojedince i kolektiv poštuje, vidi kao agresivnu i tvrdu.

"Igrač ide na igrača, idu 'u meso', imaju tranziciju, visok presing, dobri su na drugoj lopti. Sve su bolji, iako na početku možda nije izgledalo dobro. Znaju šta hoće i sjajno su takmičarski vođeni. Biće pravi derbi, koji će dobiti onaj što ga bolje spremi. Takmiče se dva dobra i iskusna trenera, na megdan će dva dobra kluba i dve velike navijačke grupe. Pozivan naše navijače da dođu u što većem broju, da napune što više autobusa", poručio je Lalatović i dodao:

"Bitna je utakmica za obe ekipe. Dudić ne može mene da iznenadi, kao ni ja njega. Pobediće veća želja, volja, agresivnost, ljubav prema klubu, ljubav prema navijačima. Nadam se da će to biti Novi Pazar, ali neće biti lako. I mi šmo sve bolji i efikasniji. Očekujem fenomenalnu igru i atmosferu, nadmudrivanje dva trenera, da pobedimo i posvetimo slavlje našem Novom Pazaru".

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

Mnogima je u sećanju Lalatovićev sukob sa Dudićem od pre skoro dve godine u Novom Sadu. Vojvodina je sa sadašnjim trenerom Pazara tada dobila Radnički rezultatom 3:2.

"Bio je nesporazum, mislim… Došlo je do sukoba, a za sukob je potrebno dvoje. Sigurno ga nisam sam izazvao, samim tim što sam pobedio bez četvorice igrača i što sam bio srećan. Čim sam onako reagovao, sigurno je neko morao nešto da mi kaže. Nije baš Nenad Lalatović iz čista mira napadne čoveka kog je pobedio i da pravi cirkus. Ja sam to zaboravio. O Feđi kao treneru imam lepo mišljenje. Ne bih se puno vraćao na to, iza nas je. Bile su 'vruće glave'. Malo me je isprovocirao na atletskoj stazi i rekao nešto pred ulazak na konferenciju, a ja sam ispao papak, skočio naivno. Mene su kamere snimile, njega nisu. Platio sam školu, platio sam kaznu za to. Ali, zapamtite, za svađu je potrebno dvoje. Bilo šta je bilo, Feđi želim puno sreće. Utakmica bi trebalo prođe u dobrom ambijentu, na tome je fokus", završio je šef struke Pazaraca.

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE - 14. kolo

*** Kompletno kolo Mozzart Bet Superlige Srbije je u Mozzart Relax-u ***

Subota

17.00: (17,0) Mačva (8,00) Crvena zvezda (1,15)

Nedelja

14.00: (2,10) IMT Novi Beograd (3,60) Čukarički (3,35)

15.00: (3,30) OFK Beograd (4,20) Vojvodina (2,00)

16.00: (1,90) Radnički 1923 (3,70) Novi Pazar (3,90)

17.00: (1,20) Partizan (6,00) Zemun (13,0)

Ponedeljak

19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)

19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)

*** Kvote su podložne promenama