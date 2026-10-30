Printezis dobio poziv da preuzme KS Grčke

Nekadašnji predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolios obavestio je u nedelju istražnog sudiju da će se povući iz svih aktivnosti povezanih sa košarkom dok se ne okonča sudski postupak koji se vodi protiv njega. Upravni odbor saveza potom je održao glasanje o izboru novog predsednika, a većinu glasova dobio je Angelos Papanikolau, potvrđeno je i zvaničnim saopštenjem. Liolios je navodno objasnio da je takvu odluku doneo kako bi grčka košarka mogla da nastavi dalje bez opterećenja zbog istrage o nameštanju utakmica i podmićivanju koja je u toku.

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Inače, Papanikolau će biti samo privremeni predsednik Košarkaškog saveza Grčke, zbog čega je Printezis i dobio poziv kao najbolje rešenje. Posle sastanka sa grčkim ministrom sporta Janisom Vrucisom, dogovoreno je da se održe vanredni izbori u Savezu zakazani za 20. decembar 2026. godine. Ministarstvo sporta je privremeno zamrzlo državne dotacije Savezu dok se ne sprovede upravna i finansijska revizija.

Ako na kraju ne odbije, sigurno će čuveni grčki košarkaš biti glavni favorit za pobedu na vanrednim izborima, za spas tamošnjeg Košarkaškog saveza, posle čitavog skandala.

Podsećamo, šest osoba uhapšeno je zbog sumnje da su pokušale da utiču na ishode utakmica u vezi sa aktivnostima na tržištu klađenja. Među njima je i Liolios. Grčka policija zvanično je potvrdila da je tokom pretresa povezanih sa slučajem zaplenjeno 931.463 evra u gotovini. Pronađeno je i 14 mobilnih telefona, šest laptop računara, 22 USB memorije, dresovi klubova, sportski suveniri i drugi materijal.

Istraga je stigla i do Evrolige, koja je suspendovala sudiju Vasiliki Caruku iz svih takmičenja pod okriljem Evrolige, dok grčke vlasti i rukovodstvo takmičenja sprovode sopstvene provere. Nije još ništa gotovo u čitavoj priči, dok se klupko do kraja ne odmota.