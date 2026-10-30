Jantunenu stradalo stopalo, Maledonu koleno
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 14:25
Otvara se bolnica u Realu
Real Madrid je objavio izveštaj o povredama dvojice igrača koji su pretrpeli povrede na poslednjoj utakmici Evrolige protiv Fenerbahčea u četvrtak.
Klub je saopštio da je nakon danas urađenih pregleda Mikaelu Jantunenu diagnostifikovana potpuna ruptura plantarane fascije levog stopala. Trenutno ne postoji tačan vremenski okvir za njegov povratak na teren, jer će se njegov oporavak pratiti kako bi se utvrdilo kada će ponovo moći da igra.
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Istovremeno, plejmejker ekipe Teo Maledon, koji je doživeo strašnu povredu kolena prilikom prodora pod koš u prvom poluvremenu, zadobio je ozbiljno istegnuće. Još uvek nije jasno koliko će odsustvovati, iako je ostao na terenu sinoć i odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u sezoni, završivši meč sa 26 poena, sedam skokova i dve asistencije za 24 minuta.
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Maledon se izdvojio kao jedan od najboljih igrača Evrolige ove sezone, sa prosekom od 16,3 poena, 5,2 asistencije, 4 skoka i indeksim korisnosti od 20,4 kroz devet utakmica.
Real Madrid je trenutno u seriji od šest pobeda i ima skor 6-3 posle devet kola. Nastavak impresivnog niza tražiće u 10. kolu, kada dočekuju trenutnog lidera Evrolige, Panatinaikos iz Atine, koji je izgubio samo jednom u prvih osam utakmica.
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)
18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)
19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)
20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)
20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)
20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)
20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)
***kvote su podložne promenama