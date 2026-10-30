Jantunenu stradalo stopalo, Maledonu koleno

Istovremeno, plejmejker ekipe Teo Maledon, koji je doživeo strašnu povredu kolena prilikom prodora pod koš u prvom poluvremenu, zadobio je ozbiljno istegnuće. Još uvek nije jasno koliko će odsustvovati, iako je ostao na terenu sinoć i odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u sezoni, završivši meč sa 26 poena, sedam skokova i dve asistencije za 24 minuta.

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Maledon se izdvojio kao jedan od najboljih igrača Evrolige ove sezone, sa prosekom od 16,3 poena, 5,2 asistencije, 4 skoka i indeksim korisnosti od 20,4 kroz devet utakmica.

Real Madrid je trenutno u seriji od šest pobeda i ima skor 6-3 posle devet kola. Nastavak impresivnog niza tražiće u 10. kolu, kada dočekuju trenutnog lidera Evrolige, Panatinaikos iz Atine, koji je izgubio samo jednom u prvih osam utakmica.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Lučić 12/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99

/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče 95:76

/Maledon 26 - Klajburn 21/

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama