ABA liga stala iza sudija: Nijedna greška nije odlučila pobednika, samo dva meča ispod nivoa

Ponedeljak, 13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)

Na sastanku, održanom putem platforme Zoom, Peres je predstavio izveštaj zasnovan na statističkim podacima i analizama spornih i karakterističnih situacija, uz poređenje sa prva četiri kola prethodne sezone. Kako je saopšteno iz ABA lige, cilj je bio da se kvalitet suđenja proceni na osnovu merljivih i proverljivih podataka, bez subjektivnih ocena.

"Sezonu smo započeli pripremom Priručnika sa sudijskim kriterijumima, koji je dostavljen sudijama, kontrolorima i klubovima. U njemu su predstavljene najvažnije situacije iz igre i definisani kriterijumi koji treba da se primenjuju. Pored toga, svake nedelje radimo sa sudijama i kontrolorima. Organizujemo onlajn sastanke na kojima analiziramo suđenje u svim utakmicama svakog kola i ukazujemo na oblasti u kojima postoji prostor za napredak", objasnio je Peres.

Predsednik Sudijske komisije naveo je i da se u radu koristi novi tehnološki alat koji omogućava pregled video-snimaka visokog kvaliteta. Posle svake utakmice kontrolori obavljaju početnu procenu suđenja i dostavljaju svoje nalaze Komisiji.

"Sastanci sa sudijama održavaju se i pre i posle svake utakmice. Nakon toga Sudijsko odeljenje dobija početnu procenu, analizira je i, ukoliko je potrebno, unosi odgovarajuće korekcije u vezi sa konkretnim situacijama. To znači da svaka utakmica prolazi kroz dvostruku analizu. Na kraju pripremamo spisak ključnih situacija sa svake utakmice, uz odgovarajuće video-snimke. Taj spisak najpre dostavljamo klubovima koji su igrali utakmicu i sudijama koje su je vodile. Na kraju dana objedinjene analize svih utakmica šaljemo svim klubovima i sudijama".

Prema podacima koje je izneo, u proseku se analizira oko 180 situacija po kolu, odnosno ukupno 722 tokom prva četiri kola. Peres je posebno naglasio da klubovi nisu osporili nijednu od tih procena.

"O kvalitetu suđenja možemo da razgovaramo uopšteno i subjektivno, ali nismo dobili nijedan upit klubova kojim se dovodi u pitanje ili osporava bilo koja od 722 situacije analizirane tokom prva četiri kola. To je objektivna činjenica. Na utakmicama na kojima je kvalitet suđenja ocenjen ispod očekivanog proseka, ovaj proces se dodatno proširuje i detaljno se analizira svaka odluka tokom utakmice. Na taj način se svaka sudijska odluka, od prve do poslednje sekunde, pojedinačno ispituje".

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Peres je insistirao i na tome da je komunikacija sa klubovima stalno otvorena, kao i da su im svi podaci iz sudijskih analiza dostupni bez ograničenja. Jedna od tema sastanka bila je i promenjena sudijska lista, o čemu je klubovima, prema njegovim rečima, govoreno još pre početka sezone.

"Sezonu smo započeli onlajn sastankom sa svim glavnim trenerima i sportskim direktorima klubova ABA lige i ABA 2 lige. Tokom tog sastanka objasnili smo da će sudijska lista biti potpuno nova i da će sudijama biti potreban period prilagođavanja Ligi. To je sasvim normalno kada neko prvi put počne da radi u novom takmičenju, sa novim pravilima, igračima i ekipama koje još ne poznaje. Slično tome, kada igrači i treneri dođu u novi klub, potrebno im je vreme da se prilagode i upoznaju sa sistemima igre ekipe. Isti princip važi i za sudije".

Klubovi na kraju svakog kola dobijaju i statistički pregled suđenja, pripremljen uz pomoć veštačke inteligencije, koji objedinjuje podatke iz zvanične statistike i ocene sudijskih kontrolora.

"Ovaj izveštaj objedinjuje podatke Sudijske komisije o zvanično evidentiranim događajima iz statistike ABA lige, uključujući statistiku svih akcija tokom utakmica i ukupnu statistiku mečeva, zajedno sa ocenama kontrolora dokumentovanim u izveštajima o ključnim situacijama, koji obuhvataju svih deset utakmica svakog kola. Materijal koji se razmatra u tim izveštajima u proseku sadrži 180 stavki. Pored toga, po završetku prva četiri kola ove sezone dostavili smo i dodatni izveštaj u kojem se porede statistički podaci iz istog perioda prethodne sezone 2025/26. i aktuelne sezone 2026/27".

Peres je najavio i seminar za sve arbitre sa sudijske liste ABA lige, koji će biti održan krajem novembra. Pored analize suđenja, planirani su praktičan rad, fizičke provere i testiranje poznavanja pravila.

"Veoma nam je važno da održimo ovaj seminar i da, pored rada na daljinu, dobijemo priliku da radimo zajedno uživo. To će nam mnogo pomoći da unapredimo mehaniku suđenja na terenu, komunikaciju, kao i primenu i protokole korišćenja sistema za pregled spornih situacija (IRS), uz ostale oblasti rada. Pored toga, sprovešćemo testove fizičke spremnosti i poznavanja pravila".

U radu sa sudijama učestvovaće i nekadašnji košarkaši i treneri, kao i ljudi sa iskustvom u evropskoj košarci.

"Imaćemo priliku i da čujemo mišljenja o igri i suđenju od ljudi koji nisu sudije, što će nam omogućiti da dobijemo drugačiju perspektivu. U tu svrhu organizovaćemo okrugli sto na kojem će učestvovati bivši igrači koji imaju iskustvo i kao sportski direktori ili treneri: Pero Antić, Nikola Lončar i Veljko Mršić. Pored toga, gosti seminara biće stručnjaci Luiđi Lamonika, šef suđenja u Italiji, i Dragan Medan, član Sudijske komisije Evrolige".

Govoreći o dosadašnjem učinku arbitara, Peres je priznao da kvalitet suđenja nije bio na vrhunskom nivou, ali smatra da su postavljeni standardi ispunjeni.

"Do sada smo odigrali 40 utakmica u četiri kola. Ne možemo da kažemo da je suđenje bilo savršeno, pa čak ni veoma dobro, ali je ispunilo standard koji smo postavili. Od 40 odigranih utakmica, na dve je suđenje bilo ispod očekivanog nivoa, što predstavlja pet odsto. Na mnogim drugim utakmicama učinak je bio na uobičajenom nivou, dok je na pojedinim bio dobar. Naravno, još nemamo dovoljno podataka da bismo donosili konačne zaključke, ali važno je istaći da među 40 odigranih utakmica nije bilo nijedne na kojoj su sudijske greške odlučile pobednika".

Posebno se osvrnuo na dve utakmice iz poslednjeg kola nakon kojih su se pojavile javne primedbe na suđenje. U pitanju su susreti Zadra i Ilirije, odnosno Spartaka i Partizan Mozzart Beta.

"Kontrolor na utakmici Zadar – Ilirija, koju je Zadar dobio sa 25 poena razlike, bio je Dragan Medan, član Sudijske komisije Evrolige. Kontrolor na utakmici Spartak – Partizan bio je Časlav Čukalović, takođe kontrolor Evrolige. Na obe utakmice suđenje je ocenjeno iznad proseka, a ipak su se nakon njih pojavile izjave kojima je suđenje dovedeno u pitanje", rekao je Peres.

Na kraju je ponovio da klubovi imaju mogućnost da traže dodatna objašnjenja i preispitivanje konkretnih odluka. Naveo je i da je Sudijska komisija u dosadašnjem delu sezone u tri slučaja promenila prvobitnu procenu.

"Otvoreni smo za komentare klubova u vezi sa našim izveštajima sa utakmica, kao i za pružanje dodatnih objašnjenja i održavanje razgovora kad god klubovi smatraju da je to potrebno. Čak smo ponovo pregledali tri od 722 analizirane situacije i naknadno zamenili prvobitne procene novim zaključcima", zaključio je Peres.

ABA LIGA - 6. kolo

Petak

18.30: (1,80) Cibona (15,0) Igokea (2,25)

20.30: (2,65) Beč (16,0) Bosna (1,60)

Subota

17.00: (1,35) Cedevita Olimpija (16,0) FMP (3,70)

19.00: (1,05) Budućnost (27,0) Borac Mozzart (11,0)

Nedelja

13.00: (1,90) Crvena zvezda (hendikep -22,5) Široki (1,90)

17.00: (1,45) Studentski centar (16,0) Ilirija (3,20)

Ponedeljak

13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)

16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)

18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)

*** Kvote su podložne promene