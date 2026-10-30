Eder Sarabija (©Reuters)
Eder Sarabija (©Reuters)

Espanjol doveo novog trenera, ali bez njega traži prekid crne serije

Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 13:38

Eder Sarabija protiv Viljareala (petak, 21) mora da odsluži suspenziju, tako da će na klupi gostiju iz Barselone da sedi Serhio Garsija

Prošle sezone Espanjol je izborio opstanak u Primeri za četiri poena, pretprošle za dva. Može li da ponovi sličan uspeh i u aktuelnom šampionatu? Zasad stvari u klubu iz Barselone ne izgledaju dobro, zato je smenjen trener Manolo Gonzalez. Probaće red da zavede Eder Sarabija, koji neće zvanično debitovati ovog petka od 21.00 časova na gostovanju Viljarealu u 11. kolu Primere, ali će pripremiti taktiku.

Naime, Sarabiji je ostao jedan meč suspenzije iz perioda dok je vodio Elče. Moraće da ga odsluži večeras, pa će Serhio Garsija zvanično sedeti na klupi. No, to ne menja mnogo stvari.

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Probao je Gonzalez na razne načine da zaustavi krizu. Između ostalog, posle sedam kola sa gola je skinuo srpskog golmana Marka Dmitrovića i na njegovo mesto gurnuo Anhela Fortunja. Ni to nije dalo rezultat.

Espanjol je u crvenoj zoni, 18. na tabeli sa samo osam poena iz 10 mečeva. Od toga tek jedan je uzeo u poslednjih pet kola. Zato je uprava i posegla za šok-terapijom.

Sada je nepoznanica šta će Sarabija da uradi. Videćemo da li će vratiti Dmitrovića među stative, zasad možemo samo da spekulišemo.

21.00: (1,40) Viljareal (5,00) Espanjol (6,75) - MOZZART RELAX

Ono što je sigurno, u Viljareal je Espanjol poveo četvoricu igrača koji su dosad igrali za B tim. To su Adama Timera, Hoze Anhel, Alehandro Santijago i Han Perijes. Ideja je da oni donesu neku svežu energiju u ekipu, a videćemo da li će neko od njih istrčati na megdan sa Žutom podmornicom.

Viljareal je apsolutni favorit, pošto u ovaj duel dolazi sa serijom od dve uzastopne pobede. Nad Valensijom (2:1) u Primeri i potom pre tri dana nad niželigašem Manakorom u Kupu kralja sa 5:0.

Neko će reći “lako je pobediti niželigaša”, ali Espanjol to nije uspeo da uradi. Obrukao se protiv Sestaa, iako je prvi poveo, pa potom imao i prednost u produžetku, trećeligaš je trijumfovao sa 4:3.

Uostalom, Viljareal je u poslednjih pet kola doživeo samo jedan poraz, a Espanjol četiri. Tako da, jasno je da je domaćin večeras veliki favorit.

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ŠPANIJA 1 – 11. KOLO

Petak

21.00: (1,40) Viljareal (5,00) Espanjol (6,75) - MOZZART RELAX

Subota

14.00: (5,70) Levante (4,70) Atletiko Madrid (1,50) - MOZZART RELAX

16.15: (2,40) Rajo Valjekano (3,40) Selta (2,95) - MOZZART RELAX

18.30: (1,27) Real Betis (5,90) Malaga (9,50) - MOZZART RELAX

21.00: (1,12) Barselona (7,75) Alaves (19,0) - MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX

16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX

18.30: (2,35) Elče (3,45) Valensija (3,00) - MOZZART RELAX

21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,05) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,20) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama

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ViljarealEspanjolPrimeraEder Sarabija
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