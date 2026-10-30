BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

AVR – PSŽ (tip 2, kvota 1,30) – početak 19.00 MOZZART RELAX

Parižani drže vrh Francuske 1 i nalaze se u odličnoj seriji od pet pobeda, dok domaći Avr još uvek traži prvi trijumf u sezoni i teško će se odbraniti od moćne gostujuće ofanzive. S obzirom na to da je PSŽ slavio na četiri od poslednjih pet međusobnih duela, sve osim sigurne pobede gostiju bilo bi veliko iznenađenje.

VILJAREAL – ESPANJOL (tip 1, kvota 1,40) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Domaćin igra sjajno ove sezone i važi za jasnog favorita s kvotom 1,40, tražeći nastavak pobedničkog niza pred svojim navijačima i idealnu uvertiru za predstojeći spektakl u Ligi šampiona protiv PSŽ-a. Sa druge strane, tim iz Barselone stiže u podređenom položaju sa imperativom prekida serije slabijih rezultata, ali tradicija i ubedljiv trijumf Viljareala na poslednjem međusobnom meču na ovom stadionu (4:1) potpuno opravdavaju njihovu ulogu favorita.

KASA PIJA – SPORTING (tip 2, kvota 1,30) – početak 21.15

Kasa Pija na svom terenu dočekuje lisabonski Sporting, koji je ogroman favorit i traži bodove za ostanak u trci za šampionsku titulu. Gosti zauzimaju treće mesto na tabeli, dok se domaćin bori za opstanak i ima velike probleme sa efikasnošću. Tradicija je apsolutno na strani Sportinga koji u globalu lagano dobija međusobne duele.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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KONJA – GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,57) – početak 18.00

Galatasaraj gostuje Konji pod imperativom pobede kako bi zadržao lidersku poziciju na tabeli. Ekipa iz Istanbula drži vrh sa 22 boda, ali ima neočekivane probleme u odbrani, dok domaćin zauzima 14. mesto sa osam bodova, ali ulazi u meč osokoljen pobedom nad Genčlerbirligijem (2:0). Konja je tradicionalno neugodan domaćin za Galatu, što potvrđuje i njihov poslednji duel u februaru kada je ovaj klub slavio sa 2:0.

VAREGEM – KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,35) – početak 20.45

Gosti u ovaj meč ulaze sa ulogom apsolutnog favorita i kvotom 1,35, motivisani da sustignu bod prednosti koji u ovom momentu ima Gent. Sa druge strane, Varegem traži izlaz iz krize, pošto je u seriji od četiri poraza ali tradicija je potpuno na strani tima iz Briža koji je slavio u poslednja tri međusobna duela.

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