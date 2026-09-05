CSKA kao Roki - trpeo silne udarce, pa slavio nokautom u 98.

Ako je do sada nisu čuli, navijači Zenita bi mogli da se upoznaju sa izrekom da je statistika kao bikini: mnogo toga pokazuje, ali skriva ono najvažnije. Danas se ta parola ukazala u svoj svojoj snazi na stadionu nebeskoplavih. Zenit je 90 minuta „gazio“ CSKA, pogađao prečku u dva navrata, stvarao šanse, ali do vođstva nije mogao. Štaviše, u finišu je došao do izjednačenja, a kada je krenuo svim silama po pobedu, koju je zaslužio po prikazanom, desio mu se kontra udar i to u 98. minutu.

Ovo je vest dana i za Krasnodar, koji je danas pokvario pobednički niz remijem sa Kriljima Sovjetov u Samari (2:2), ali je ispalo da je povećao bodovnu prednost u odnosu na Zenit, koji mu je najveći rival u trci za titulu. Već sada, posle sedam kola, Bikovi imaju sedam bodova prednosti u odnosu na tim iz Sankt Peterburga.

A, baš ništa nije nagoveštavalo kako će se završiti meč na Gazprom areni, jer je Zenit u prvom minutu utakmice pogodio prečku. Andrade je glavom sa nekoliko metara uzdrmao okvir gola i najavio totalnu ofanzivu domaćeg sastava. Igrao se 14. minut kada je Glušenkov raspalio po lopti i takođe pogodio prečku. Visio je CSKA o koncu da ne ode u rezultatski minus.

Kada je na semaforu osvanuo 32. minutu, statistika je govorila da je odnos u šutevima na gol 8:0 u korist Zenita. Ali, nesmotrenost Soboleva u poslednjem minutu poluvremena koštala je nebeskoplave. Slučajno je laktom udario u lice Abdulkadirova, iz VAR sobe je stigao signal da je to penal, a Obljakov je pogodo u „90 stepeni“ kao rukom – 0:1.