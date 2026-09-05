CSKA kao Roki - trpeo silne udarce, pa slavio nokautom u 98.
Vreme čitanja: 3min | sub. 05.09.26. | 17:48
Zenit dva puta u prečku, imao mnogo više šuteva na gol, ali na semaforu – 1:2
Odjednom se zamračilo u Sankt Peterbugu. Naišao je – Obljakov. Veliki derbi ruskog prvenstva završio se na spektakularan način, tako što je golom u 98. minutu CSKA, koji je tokom cele utakmice igrački bio u podređenom položaju, došao do pobede.
Ivan Obljakov je novi heroj Armejaca. Oba gola njegovo su delo. Prvi iz penala, drugi iz igre, taman za konačnih 2:1, za veliku pobedu CSKA u Sankt Peterburgu.
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Ako je do sada nisu čuli, navijači Zenita bi mogli da se upoznaju sa izrekom da je statistika kao bikini: mnogo toga pokazuje, ali skriva ono najvažnije. Danas se ta parola ukazala u svoj svojoj snazi na stadionu nebeskoplavih. Zenit je 90 minuta „gazio“ CSKA, pogađao prečku u dva navrata, stvarao šanse, ali do vođstva nije mogao. Štaviše, u finišu je došao do izjednačenja, a kada je krenuo svim silama po pobedu, koju je zaslužio po prikazanom, desio mu se kontra udar i to u 98. minutu.
Ovo je vest dana i za Krasnodar, koji je danas pokvario pobednički niz remijem sa Kriljima Sovjetov u Samari (2:2), ali je ispalo da je povećao bodovnu prednost u odnosu na Zenit, koji mu je najveći rival u trci za titulu. Već sada, posle sedam kola, Bikovi imaju sedam bodova prednosti u odnosu na tim iz Sankt Peterburga.
A, baš ništa nije nagoveštavalo kako će se završiti meč na Gazprom areni, jer je Zenit u prvom minutu utakmice pogodio prečku. Andrade je glavom sa nekoliko metara uzdrmao okvir gola i najavio totalnu ofanzivu domaćeg sastava. Igrao se 14. minut kada je Glušenkov raspalio po lopti i takođe pogodio prečku. Visio je CSKA o koncu da ne ode u rezultatski minus.
Kada je na semaforu osvanuo 32. minutu, statistika je govorila da je odnos u šutevima na gol 8:0 u korist Zenita. Ali, nesmotrenost Soboleva u poslednjem minutu poluvremena koštala je nebeskoplave. Slučajno je laktom udario u lice Abdulkadirova, iz VAR sobe je stigao signal da je to penal, a Obljakov je pogodo u „90 stepeni“ kao rukom – 0:1.
Drugo poluvreme je imalo isti tok: Zenit je napadao svim silama, CSKA se branio, samo što je bilo mnogo manje šansi za domaćina nego u prvih 45 minuta. Tek kada je na semaforu otkucao 84 minut zatresla se mreža Armejaca: Sobolev je glavom uspeo da lobuje golmana i da pogodio uz dalju stativu – 1:1.
Svim silama je Zenit krenuo po drugi gol, po pobedu, ali dogodio se hladan tuš kada je već otkucao osmi minut sudijske nadoknade. Obljakov je natrčao na odbitak, koji je golman domaćih jedva „skinuo“ da ne uđe u gol i poslao fudbal pod prečku – 1:2. Bodovi idu za Moskvu, a najviše se raduje – Krasnodar.
RUSIJA 1 – 7. KOLO
Subota
Krilja Sovjetov - Krasnodar 2:2 (0:2)
/Rahmanović 55, 79 - Kordoba 3, Žoao Baći 17/
Zenit - CSKA Moskva 1:2 (0:1)
/Sobolev 84 - Obljakov 45p, 90+8/
18.00: (1,97) Rostov (3,40) Fakel (4,00)
Nedelja
13.00: (1,75) Orenburg (3,60) Akron (4,90)
15.15: (1,78) Dinamo Mahačkala (3,50) Rodina (4,80)
17.30: (2,95) Dinamo Moskva (3,45) Spartak (2,35)
19.45: (2,15) Baltika (3,40) Lokomotiva (3,40)
Ponedeljak
18.30: (2,60) Rubin (3,15) Ahmat (2,85)
***Kvote su podložne promenama