Dragojević na klupi, Nedeljković na tribinama: Mekinis ne prašta Srbima greške?

I bez njega Glazgov Rendžers je došao do nove pobede u prvenstvu. Savladao je Madervel sa 1:0 (1:0), pogotkom Rajana Naderija u 12. minutu. Nemački napadač je počeo sa klupe, Lorens Šanklend se povredio i već u 8. minutu je morao da napusti teren, a Naderi ga je zamenio i brzo stigao do pogotka.

Mogao je Rendžers i do ubedljivijeg trijumfa, ali Minsu Kim nije bio precizan iz jedanaesterca u 30. minutu.

21.00: (6,75) Sent Miren (4,30) Seltik (1,43)

Bila je ovo treća uzastopna pobeda Rendžersa u prvenstvu, kojom se barem privremeno probio do trećeg mesta na tabeli. Seltik ima dva poena više i meč manje.

Dragojević je i na ovoj utakmici ostao do kraja na klupi. Od onog nesrećnog penala protiv Hibernijana starter je bio u oba meča plej-ofa za Ligu konferencije protiv Jabloneca, gde je igrao 69 minuta u prvoj, a 60 u drugoj utakmici. Nažalost po Policajce, Česi su prošli dalje posle penala. Takođe, Dragojević je bio starter i u Liga kupu protiv Sent Mirena (5:1), ostao je na terenu 63 minuta. Samo ga u prvenstvu ne gledamo...

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