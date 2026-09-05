Dragojević na klupi, Nedeljković na tribinama: Mekinis ne prašta Srbima greške?
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 18:43
Glazgov Rendžers bez naših igrača do prvenstvene pobede na Madervelom sa 1:0 (1:0)
Izgleda da je 55-godišnji strateg Glazgov Rendžersa Derek Mekinis neki mnogo strog čovek. Barem kada su u pitanju mladi srpski fudbaleri Vanja Dragojević i Kosta Nedeljković, kojima očigledno ne prašta tako lako greške na utakmicama. Bivši vezista Partizana je u 2. kolu Premijer lige Škotske protiv Hibernijana (1:2) skrivio jedanaesterac, posle čega dosad nije odigrao nijednu prvenstvenu utakmicu, već je sve presedeo na klupi, a sada je Mekinis iz tima sklonio i Nedeljkovića. Nekadašnji bek Crvene zvezde je u prošlom kolu protiv Falkirka (2:1) loše uklizao i postigao autogol za 1:1, a ove subote protiv Madervela u meču 6. kola 20-godišnjak iz Smedereva nije bio ni na klupi.
Nije u ovom momentu poznato da li je to uzrok baš pomenutog autogola ili je reč o nekoj povredi na treningu. Moraćemo da sačekamo još malo, pa da Mekinis sam objasni zašto momak koji je došao iz Aston Vile uopšte nije bio u konkurenciji za ovaj meč. Svakako, njegovo odsustvo je iznenadilo navijače Policajaca, jer generalno je utisak da je Nedeljković uprkos autogolu odigrao dobar meč protiv Falkirka.
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I bez njega Glazgov Rendžers je došao do nove pobede u prvenstvu. Savladao je Madervel sa 1:0 (1:0), pogotkom Rajana Naderija u 12. minutu. Nemački napadač je počeo sa klupe, Lorens Šanklend se povredio i već u 8. minutu je morao da napusti teren, a Naderi ga je zamenio i brzo stigao do pogotka.
Mogao je Rendžers i do ubedljivijeg trijumfa, ali Minsu Kim nije bio precizan iz jedanaesterca u 30. minutu.
21.00: (6,75) Sent Miren (4,30) Seltik (1,43)
Bila je ovo treća uzastopna pobeda Rendžersa u prvenstvu, kojom se barem privremeno probio do trećeg mesta na tabeli. Seltik ima dva poena više i meč manje.
Dragojević je i na ovoj utakmici ostao do kraja na klupi. Od onog nesrećnog penala protiv Hibernijana starter je bio u oba meča plej-ofa za Ligu konferencije protiv Jabloneca, gde je igrao 69 minuta u prvoj, a 60 u drugoj utakmici. Nažalost po Policajce, Česi su prošli dalje posle penala. Takođe, Dragojević je bio starter i u Liga kupu protiv Sent Mirena (5:1), ostao je na terenu 63 minuta. Samo ga u prvenstvu ne gledamo...
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