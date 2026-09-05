Dončić: Zvezda, Partizan i Dubai favoriti u ABA; Lejkersi se kod Luke proveli ludo i nezaboravno

ABA liga je u velikom stilu obeležila 25 godina postojanja. Nagrade i ovacije prisutnih dobili su osnivači regionalnog takmičenja, te oni koji su je pretvorili u javno trgovinsko društvo, pa na kraju i cenjeni laureati. Svečanosti su prisustvovala velika košarkaška imena sa ovih prostora, a bilo ih je lepo videti sve kako uživaju, pričaju i kako ih košarka sve spojila na jednom mestu.

Međutim, morali smo u jednom momentu da prekinemo tu priču i zamolimo Sašu Dončića, nekadašnjeg košarkaša, sada sportskog direktora Ilirije i naravno oca Luke Dončića, za kratku izjavu. On je na to pristao bez problema. Da ga ne bismo dugo zadržavali, odmah smo ga pitali kako mu se dopada svečanost?

"Mislim da je ovo stvarno pristoji kvalitetu ABA lige kroz ovih 25 godina i iskreno svečanost je napravljena na najvišem nivou i moje čestitke svima, posebno onima koji su od prvog dana u ABA ligi", počeo je Dončić za Mozzart Sport i Sportal. Kada pomislite na ABA ligu, koji trenutak vam prvi padne na pamet?

"Uf, sad ste me našli... Jedan trenutak ne može da se izdvoji. Uvek smo jedva čekali da počne liga jer je ona stvarno vrhunska, barem po meni".

Šta je glavna razlika danas u odnosu na početak regionalnog takmičenja?

"Naravno, finansijski uslovi su sada mnogo veći, ozbiljno se ulaže. Mi smo na početku igrali iz ljubavi, igraju i ovi momci, ali pre svega se vidi kakvi stranci dolaze i koliko dobro su plaćeni, pa je kvalitet sigurno veći nego što je bio". Gde biste rangirali ABA ligu kada govorimo i domaćim evropskim takmičenjima?

"Sigurno je među top tri. Ajde, Španci su najjači, ali posle toga... mislim da bi ABA liga moga već da dođe na to drugo mesto". Uskoro kreće sezona, ko su Vaši favoriti?

"Nema tu tajni, to su tri evroligaške ekipe koje su daleko iznad svih. Budućnost je naravno tu zadnjih par godina pri vrhu, ne smemo da zaboravimo ni Spartak, ni Olimpiju, da ne propustim ni Kluž koji je imao super sezonu. Verovatno će biti nekih iznenađenja, ali prva tri favorita su Zvezda, Partizan i Dubai". Ilirija je imala dobru prvu sezonu, koji su planovi za ovu?

"Mi smo tu, glavni cilj nam je da se obavezno ostane u ABA ligi, a naravno i produkcija mladih igrača. Ovo će nam biti druga sezona u ABA ligi, prva je bila izuzetno uspešna, izašlo je par mladih igrača iz našeg kluba i taj trend hoćemo i da nastavimo".