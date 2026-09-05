Milovanović ponovo pogodio i osigurao Portsmutu tri boda
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 17:59
Drugi gol bivšeg napadača Partizana u Čempionšipu
Deluje da Engleska prija Marku Milovanoviću. U meču petog kola Čempionšipa protiv Kardifa, Marezi se po drugi put upisao u strelce za Portsmut, koji ga je letos platio Almeriji 3.500.000 evra. Za razliku od okršaja sa Bristol Sitijem (1:2), sada je njegov pogodak osigurao pobedu Pompijima - 2:0.
Dobro se bivši napadač Partizana kretao u 52. minutu, imao sreću da pažnja gostujućih defanzivaca bude usmerena na Adriana Segečića koji ga je odlično pronašao u petercu, pa usamljeni Milovanović nije imao težak zadatak da zatrese mrežu. Prethodno je Konor Šonsi pogodio u 31. minutu, glavom na ubačenu loptu Tajrisa Šejda iz auta, pa igrači Kardifa nisu imali snage da nadoknade dva gola zaostatka. Posle tri uzastopna remija ovo im je bio drugi poraz.
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U 62. minutu je Milovanović još jednom pogodio metu, ovaj put glavom, ali je dosuđen ofsajd...
Portsmut je odigrao četiri meča i sakupio šest bodova i trenutno je u sredini tabele, na 13. mestu drugoligaškog karavana u engleskom fudbalu. Naredni rival Pompijima biće petoplasirani Čarlton, u gostima.
Za razliku od Marka Milovanovića, preostali Srbi koji nastupaju u Čempionšipu, Mihailo Ivanović (Milvol) i Mirko Topić (Norič) i dalje su zbog povreda bez nastupa ove sezone.
ČEMPIONŠIP - PETO KOLO:
Linkoln - Sautempton 1:1 (0:1)
Preston - Blekburn 2:1 (2:0)
Stouk - Čarlton 4:0 (4:0)
Barnli - Bristol Siti 1:2 (0:0)
Milvol - Bolton 4:0 (1:0)
Portsmut - Kardif 2:0 (1:0)
KPR - Midlsbro 0:1 (0:1)
Šefild - Norič 1:3 (1:2)
VBA - Votford 1:0 (1:0)
Vest Hem - Derbi Kaunti 3:0 (1:0)
21.00: Svonsi - Reksam
nedelja:
13.00: Birmingem - Vulverhempton