Milovanović ponovo pogodio i osigurao Portsmutu tri boda

Deluje da Engleska prija Marku Milovanoviću. U meču petog kola Čempionšipa protiv Kardifa, Marezi se po drugi put upisao u strelce za Portsmut, koji ga je letos platio Almeriji 3.500.000 evra. Za razliku od okršaja sa Bristol Sitijem (1:2), sada je njegov pogodak osigurao pobedu Pompijima - 2:0.

Dobro se bivši napadač Partizana kretao u 52. minutu, imao sreću da pažnja gostujućih defanzivaca bude usmerena na Adriana Segečića koji ga je odlično pronašao u petercu, pa usamljeni Milovanović nije imao težak zadatak da zatrese mrežu. Prethodno je Konor Šonsi pogodio u 31. minutu, glavom na ubačenu loptu Tajrisa Šejda iz auta, pa igrači Kardifa nisu imali snage da nadoknade dva gola zaostatka. Posle tri uzastopna remija ovo im je bio drugi poraz.