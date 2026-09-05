Kratka kosa, ubojita klasa: Haland definitivno nije Samson, Donaruma najzaslužniji za trijumf
Vreme čitanja: 12min | sub. 05.09.26. | 18:03
Enco Fernandez debitovao, Totenhem može da bude presrećan što je bez udarca u okvir gola došao do prvog boda u sezoni
Kada se Erling Haland pre dve sedmice prvi put pojavio u javnosti sa drastično skraćenom kosom, mnogi su se u šali zapitali da li će norveški golgeter doživeti sudbinu biblijskog junaka Samsona i izgubiti svoju čudesnu moć na terenu. Međutim, ubojiti napadač je ekspresno demantovao tu mogućnost i pokazao da vanserijski instinkt definitivno ne zavisi od dužine pletenica, pošto je jedinim golom na meču srušio žilavi Koventri (1:0). Ipak, iako je "novi” Haland doneo prednost, Mančester Siti je do poslednje sekunde strepeo za tri boda, a epitet apsolutnog heroja utakmice na kraju je potpuno zasluženo pripao Đanluiđiju Donarumi, čiji je niz odbrana sprečio veliko iznenađenje u finišu.
Mašina je ostala mašina. Igralo se 26. minut kada je Antoan Semenjo sjajno probio po desnoj strani i uputio precizan centaršut u srce šesnaesterca. Haland je u svom stilu, poput nezaustavljive sile, nadskočio Koventrijevo pojačanje iz Ajntrahta Orela Amendu i glavom efektno zakucao loptu u mrežu za 1:0. Posle dva gola protiv Kristal Palasa pre osam dana, Haland se i na drugoj uzastopnoj utakmici upisao u strelce i tako došao do učinka od tri pogotka na tri utakmice u dosadašnjem toku Premijer lige. Mančester Siti je osvojio maksimalnih devet bodova pred gradski derbi na Old Trafordu sledećeg vikenda.
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Da je na golu Manečester Sitija danas stajao neki manje kvalitetan golman od Đanluiđija Donarume, ne bi Mančester Siti osvojio sva tri boda. Ne samo da je Italijan odbranio šut glavom iz neposredne blizine dok je rezultat još bio 0:0, već je i u poslednjih 20 minuta učinio da dve kolosalne šanse za Koventri ne budu golovi. Najpre je u 70. minutu Donaruma odbranio šut Luma Čaune posle kontranapada, a zatim je čistim refleskom zaustavio najizglednjiju šansu na utakmici i šut Elisa Simsa iz peterca.
Meč je obeležio i debi Enca Fernandesa koji je pre samo pet dana postao igrač Mančester Sitija. U prepodnevnim časovima govorilo se da Argentinac plaćen 145.000.000 evra neće biti u startnoj postavi za duel sa Koventijem, ali je Enco Mareska u poslednji čas rešio da uvrsti doskorašnjeg vezistu Čelsija. Imao je Enco jedan udarac preko gola u finišu prvog poluvremena i to je bilo manje više to od direktnih pretnji po gol rivala sa njegove strane. Igru je napustio u 76. minutu i prepustio mesto Ajubu Buadiju.
U popodenvnom terminu na teren je izašao još jedan pripadnik takozvane velike šestorke. Totenhem je posle dva poraza od Brentforda (0:3) i Njukasla (0:2), uspeo da u trećem kolu osvoji prvi bod u sezoni, ali prvi gol još nije postigao. Može tim Roberta De Zerbija da bude srećan što je uspeo da odigrao 0:0 na gostovanju Notingem Forestu, budući da su Spursi utakmicu završili bez ijednog udarca u okvir gola. Doduše, pretio je Totenhem preko Omara Marmuša i Mikija Van De Vena, ali ti udarci nisu završili u okvir gola.
Sa druge strane, mreža Antonjina Kinskog jeste se zatresla u 67. minutu, ali je VAR pregledom utvrđeno da je Neko Vilijams rukama prebačenim preko glave prebacio loptu preko gol-linije. Sandro Tonali je želeo da izbaci loptu sa gol-linije, u tom trenutku je naleteo Niko Vilijams i stavio ruke preko glave da ga Tonali ne bi napucao, ali se desilo to da je Velšanina lopta pogodila upravo u ruke koje su mu bile preko glave i tako je prebacio loptu preko gol-linije. Zato je gol Foresta poništen iz bizarnog razloga, ali na način da su sva pravila igre ispoštovana.
Najefikasniju utakmicu odigrali su Fulam i Kristal Palas, a Kolibaši bi na kraju mogli da budu najveći tragičari trećeg kola Premijer lige. Vodio je Fulam dva puta, 1:0 i 2:1, ali je Palas preokrenuo na 3:2 i došao do prvih bodova u sezoni posle dva poraza od Evertona i Mančester Sitija. U Fulamu već sada moraju da budu zabrinuti, budući da su kao i Koventri izgubili sve tri utakmice. Od tri pogotka Palasa dva je dao Tajrik Mičel, dok je pobedonosni u 77. minutu dao novajlija iz Strazbura Ben Čilvel. Strelci za Fulam bili su tinejdžer Džošua King i pojačanje iz Realove Kastilje Sezar Palasios.
Veliki trenutak u karijeri doživeo je i mladi hrvatski štoper Luka Vušković. Igrač kog je Brajton doveo ovog leta za 54.000.000 evra iz Totenhema (prošlu sezonu proveo na pozajmici u Hamburgu), dao je gol glavom posle kornera u 71. minutu i tako Brajtonu doneo bod protiv Lidsa 1:1 (0:1). Bio je to prvi gol u premijerligaškoj karijeri 19-godišnjaka rođenog u Splitu.
PREMIJER LIGA – 3. KOLO
Petak
Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)
/Isak 6,9/
Subota
Njukasl - Bornmut 2:2 (1:2)
/Barns 37, Remzi 88 - Tavernije 9, Tšau 35/
Mančester Siti - Koventri 1:0 (1:0)
/Haland 26/
Notingem Forest - Totenhem 0:0
Brentford - Sanderlend 1:1 (0:0)
/Janelt 57 - Le Fe pen 82/
Brajton - Lids 1:1 (0:1)
/Vušković 71 - Bogl 15/
Fulam - Kristal Palas 2:3 (2:1)
/King 11, Palasios 42 - Mičel 35, 54, Čilvel 77/
18.30: (3,90) Hal (3,50) Aston Vila (1,95)
Nedelja
15.00: (3,35) Everton (3,45) Mančester Junajted (2,15)
17.30: (1,70) Arsenal (3,60) Čelsi (5,30)
***Kvote su podložne promenama