Kratka kosa, ubojita klasa: Haland definitivno nije Samson, Donaruma najzaslužniji za trijumf

Da je na golu Manečester Sitija danas stajao neki manje kvalitetan golman od Đanluiđija Donarume , ne bi Mančester Siti osvojio sva tri boda. Ne samo da je Italijan odbranio šut glavom iz neposredne blizine dok je rezultat još bio 0:0, već je i u poslednjih 20 minuta učinio da dve kolosalne šanse za Koventri ne budu golovi. Najpre je u 70. minutu Donaruma odbranio šut Luma Čaune posle kontranapada, a zatim je čistim refleskom zaustavio najizglednjiju šansu na utakmici i šut Elisa Simsa iz peterca.

Meč je obeležio i debi Enca Fernandesa koji je pre samo pet dana postao igrač Mančester Sitija. U prepodnevnim časovima govorilo se da Argentinac plaćen 145.000.000 evra neće biti u startnoj postavi za duel sa Koventijem, ali je Enco Mareska u poslednji čas rešio da uvrsti doskorašnjeg vezistu Čelsija. Imao je Enco jedan udarac preko gola u finišu prvog poluvremena i to je bilo manje više to od direktnih pretnji po gol rivala sa njegove strane. Igru je napustio u 76. minutu i prepustio mesto Ajubu Buadiju.

U popodenvnom terminu na teren je izašao još jedan pripadnik takozvane velike šestorke. Totenhem je posle dva poraza od Brentforda (0:3) i Njukasla (0:2), uspeo da u trećem kolu osvoji prvi bod u sezoni, ali prvi gol još nije postigao. Može tim Roberta De Zerbija da bude srećan što je uspeo da odigrao 0:0 na gostovanju Notingem Forestu, budući da su Spursi utakmicu završili bez ijednog udarca u okvir gola. Doduše, pretio je Totenhem preko Omara Marmuša i Mikija Van De Vena, ali ti udarci nisu završili u okvir gola.

Sa druge strane, mreža Antonjina Kinskog jeste se zatresla u 67. minutu, ali je VAR pregledom utvrđeno da je Neko Vilijams rukama prebačenim preko glave prebacio loptu preko gol-linije. Sandro Tonali je želeo da izbaci loptu sa gol-linije, u tom trenutku je naleteo Niko Vilijams i stavio ruke preko glave da ga Tonali ne bi napucao, ali se desilo to da je Velšanina lopta pogodila upravo u ruke koje su mu bile preko glave i tako je prebacio loptu preko gol-linije. Zato je gol Foresta poništen iz bizarnog razloga, ali na način da su sva pravila igre ispoštovana.