Posle dve decenije Proleter se vratio kući: Metalac zadovoljniji u igri bez igre

Ne samo po pogledu rezultata, duel na renoviranom stadionu Karađorđe bio je od posebnog značaja za domnaći tim. Posle dve decenije tavorenja u nižim rangovima, Proleter 023 vratio se među prvoligaše, ali u isto vreme i na svoj fudbalski dom. Prepoznali su to i Zrenjaninci, pa su solidno popunili tribine.

Bilo je i emocija. Tako se na početku meča, oficijalni spiker obratio gledaocima rečima:

„Neki kažu da mi nismo onaj stari Proleter, ali vi prenesite vašim potomcima samo jedno: da je Proleter uvek Proleter“.

A, šta su to u prvih 45 minuta prikazali od ove sezone novi članovi drugog po kvalitetu ranga u domaćem fudbalu? Skromno u odnosu na očekivanja. Istina, igralo se otvoreno, smenjivali se napadi, postojale su ideje, ali nije bilo situacija iz kojih je mogla da se izrodi opasnost za golmane. Bilo je previše netačnih pasova, činilo se kao da se radi o pukom odrađivanju treninga, a ne o važnom duelu za bodove.

Možda je bleda partija u dobroj meri bila posledica činjenice da su defanzivci Milanovčana posebnu „stražu“ pripremili za iskusnog Vladimira Silađija, dok kod gostiju rapoloženi internacionalac Jan Kristof Kofi nije bio dovoljan da se ostvari nešto više pred golom Nikole Perića.

Naravno, nije poznato šta su to treneri Nikola Stojanović i Srđan Bugarski rekli u pauzu svojim izabranicima, ali bitnijih promena na terenu nije bilo. Tek, Metalac je baš posle akcije Kofija mogao do vođstva, kada je u nameri da otkloni opasnost Mihajlo Goronjić pogodio prečku svog gola. Kakvu-takvu priliku da zagreju dlanove domaći navijači su imali posle pokušaja Matije Mrsenića, kada je na pravovremeno dodavanje Marka Kovačevića šutirao u spoljni deo mreže.

Tek u trenucim kada je utakmica išla ka završnici kao da je stari lisac Vladimir Silađi izašao na teren. U dva-tri navrata uspeo je da umakne pažnji čuvara, jednom odigrao dobar pas, drugi put nije uspeo da zahvati loptu kako je nameravao, a onda mu je u novoj akciji zasmetao i saigrač Miloš Ožegović. I zaista se u tom periodu povijala odbrana gostiju iz Gornjeg Muilanovca, koji kao da su se svesno povukli ispred svog gola u nameri da sačuvaju mrežu.

PROLETER 023 - METALAC 0:0

Zrenjanin

Stadion: Karađorđe.

Gledalaca: 1.000.

Sudija: Marko Bura (Beograd).

PROLETER 023: Perić, Blagojević, Ožegović, Ročester (od 46. Bajić), Vukićević, Silađi, Trajković (od 55. Marsenić), Savanović (od 85. Perin), Goronjić (od 63. Arsović), Radosavljević, Ilić (od 55. Kovačević).

METALAC: Premović, Milićević, Milojević, Vukašinović, Kovačević (od 77. Milinković), Tešić, Kofi (od 61. Lazarević), Topalović (od 70. Egaloa), Baštić, Mijailović (od 46. Vojnović), Luković (od 70. Vrbić).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Napredak – Jedinstvo U TOKU

20.00: (1,82) Borac 1926 (3,40) Grafičar (4,20)

20.00: (1,53) Spartak (3,80) OFK Vršac (6,00)

Nedelja

17.00: Dubočica – Bor 1919

20.00: Loznica – Teleoptik

Ponedeljak

18.00: Voždovac – TSC

***Kvote su podložne promenama