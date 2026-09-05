Terzić ponovo uspešniji od Čola Simeonea, Atletiku ni Hulijan nije pomogao

Pre dve godine u četvrtfinalu Lige šampiona Edin Terzić je sa Borusijom Dortmund eliminisao Atletiko Madrid, a danas je nemački trener ponovo bio uspešniji od Dijega Čola Simeonea. Ovaj put je Argentinca nadmudrio sa ekipom Atletik Bilbaa - 3:0.

Iako su gosti iz Madrida bili bliži pogotku u prvom poluvremenu (dvaput je stativa pomogla Baskima), Atletik je poveo već u prvom minutu po povratku sa odmora, a u 48. je bilo 2:0. Bio je to šok od kog se Madriđani nisu oporavili. Nije im pomogao ni ulazak Huliajna Alvareza, oko kog se tokom leta podigla velika bura zbog želje da pređe u Barselonu. Nije ga bilo u protokolu za duel sa Seviljom prošlog vikenda, ali se u međuvremenu vratio treninzima. Simeone mu je pružio šansu pola sata pre kraja, uveo ga je zajedno sa Ortizom, Kokeom i Kutijem Romerom (Atletiko je utakmicu počeo u istom sastavu koji je prošlog vikenda odličnom partijom savladao Sevilju sa 3:1), ali nije to donelo željeni efekat.