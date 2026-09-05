Terzić ponovo uspešniji od Čola Simeonea, Atletiku ni Hulijan nije pomogao
Vreme čitanja: 6min | sub. 05.09.26. | 18:36
San Mames brzinski progutao goste iz Madrida - 3:0
Pre dve godine u četvrtfinalu Lige šampiona Edin Terzić je sa Borusijom Dortmund eliminisao Atletiko Madrid, a danas je nemački trener ponovo bio uspešniji od Dijega Čola Simeonea. Ovaj put je Argentinca nadmudrio sa ekipom Atletik Bilbaa - 3:0.
Iako su gosti iz Madrida bili bliži pogotku u prvom poluvremenu (dvaput je stativa pomogla Baskima), Atletik je poveo već u prvom minutu po povratku sa odmora, a u 48. je bilo 2:0. Bio je to šok od kog se Madriđani nisu oporavili. Nije im pomogao ni ulazak Huliajna Alvareza, oko kog se tokom leta podigla velika bura zbog želje da pređe u Barselonu. Nije ga bilo u protokolu za duel sa Seviljom prošlog vikenda, ali se u međuvremenu vratio treninzima. Simeone mu je pružio šansu pola sata pre kraja, uveo ga je zajedno sa Ortizom, Kokeom i Kutijem Romerom (Atletiko je utakmicu počeo u istom sastavu koji je prošlog vikenda odličnom partijom savladao Sevilju sa 3:1), ali nije to donelo željeni efekat.
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Imao je Gaučos odličan šut iz okreta sa ivice kaznenog desetak minuta po ulasku u igru i to je bilo sve... Bilbao je potpuno zatvorio prilaze svom golu posle dva brza pogotka, da bi iz kontre u 90. Ojan Sanset zadao još jedan udarac rivalu.
Prvi poraz za Atletiko ove sezone došao je u nezgodnom trenutku, pred gostovanje na Enfildu sledeće srede. Potom sledi još jedan put u Baskiju, na megdan Real Sosijedadu...
Atletik Bilbao je posle dva uvodna poraza (Sevilja 1:3, Barselona 0:2) pronašao formu i osvojio šest bodova. Pre Madriđana savladana je Selta sa 2:0.
Najubedljiviju pobedu Atletik Bilbaa nad Atletiko Madridom još od januara 2013. godine pored Sanseta potpisali su Niko Vilijams i Robert Navaro, koji je bio strelac i nedelju dana ranije u Vigu. Vodeći gol Atletika bio je plod sjajnog osećaja Nika Vilijamsa, koji je glavom skrenuo loptu posle blokiranog šuta njegovom rođenom bratu Injakiju. Svega tridesetak sekundi prošlo je od početka prvog poluvremena do tog trenutka, a nepuna dva minuta kasnije bilo je 2:0. Niko je ukrao loptu, Injaki odigrao za Navara, a on majstorski zalomio Grimalda pre nego što je šutirao pored Oblaka. Bio je to trenutak koji je prelomio utakmicu.
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletiko Madrid - Atletik Bilbao 3:0 (0:0)
/N. Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
18.30: (2,30) Rajo Valjekano (3,45) Rasing Santander (3,10)
21.00: (1,48) Viljareal (4,30) Deportivo La Korunja (7,00)
Nedelja
16.15: (9,00) Valensija (6,00) Barselona (1,28)
18.30: (2,30) Alaves (3,15) Osasuna (3,35)
18.30: (2,50) Malaga (3,35) Levante (2,85)
21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)
Ponedeljak
19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)
21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)
***kvote su podložne promenama