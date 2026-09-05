Javor je srpski Barnli – preslab za Superligu, prejak za Prvu ligu

Meč sa Smederevom su rešili praktično u uvodnih 16 minuta. Iskoristili su ono što se i u ranijim utakmicama pokazalo kao najveća mana rivala – branjenje defanzivnih prekida. Slomili su domaćina golovima iz dva kornera u razmaku od četiri minuta.

I to iz istog ugla!

Prvi je perfektno izveo Nemanja Đokić, levom nogom je pogodio Milana Mirosavljeva, koji je uspeo prethodno da u duelu izgura Mihaila Oreščanina. Imao je savršenu poziciju da glavom šutira, dobro je to izveo i kapiten Smedereva Nikola Mirković je bio potpuno nemoćan.

Sledeći udarac iz ugla ponovo je bio koban za Oklopnike. Sa istog mesta ga je ovog puta izveo Nemanja Đokić. Nije bio baš perfektno izveden, ali odbrana Smedereva je bila previše statična u sopstvenom petercu. Dušan Ristić nije uspeo da zakači loptu, ali Vladimir Karajčić je kasnio da pokrije Aleksu Radonjića, koji je ostao sam na drugoj stativi i nije mu bilo teško da se upiše u strelce.

Od tog momenta Smederevo je do kraja prvog poluvremena u potpunosti preuzelo loptu u svoj posed, ali Mirjačićev tim se dobro branio. Nije dopustio domaćinu da stvori previše šansi, Oklopnici su najbliži golu bili u 35. minutu, kada je posle centaršuta sa levog krila Stefan Petkoski Cimbaljević dobro reagovao i šutirao iz voleja. Golman Javora Dimitrije Stevanović je uspeo da reaguje i izbije loptu na stativu, a ona se od nje odbila nazad u igru. Nikola Todosijević se dobro zagradio i gosti su se odbranili.

Smederevci su imali problem što na njihovoj klupi ovog puta nije mogao da sedi šef stručnog štaba Nenad Mijailović, koji je morao da odradi suspenziju zbog četiri žuta kartona koja je dobio u prvih šest kola. Umesto njega tim je vodio Danijel Stojković. Osetilo se to da nedostaje autoritet sa klupe, jer u drugo poluvreme Smederevci su ušli potpuno pogubljeno.

20.00: (1,53) Spartak (3,80) OFK Vršac (6,00)

Istina, isakao ih je i rano primljen treći gol, koji je definitivno rešio pitanje pobednika. Levi bek Luka Čakovan je u 49. minutu napravio veliku grešku, poslao je loše dodavanje iz poslednje linije koje je Marko Bjeković lako presekao. Lopta je brzo došla do kapitena Miroslava Maričića, koji je pravovremenim pasom u prostor pronašao Radonjića, a 20-godišnjem Ivanjičaninu nije bilo teško da savlada Mirkovića. Bio je to već četvrti gol mladog krilnog napadača u sezoni, pošto je prethodno bio strelac (i asistent) protiv Teleoptika u prvom, te Jedinstva u četvrtom kolu.

Posle tog pogotka u drugom poluvremenu je opao ritam, što je verovatno direktan rezutlat Javorove igre. Nismo videli puno toga na terenu, tek jedan solidan pokušaj Srđana Spiridonovića iz slobodnog udarca u 71. minutu, koji je Stevanović nekako uspeo da zaustavi, te udarce Đokića i Maričića na drugoj strani koji su mogli da donesu Javoru i ubedljiviji trijumf. Ipak, nije ostalo 3:0, Smederevci su u nadoknadi vremena ublažili poraz. Vladimir Karajčić je na ivici šesnaesterca pronašao Irfana Hadžića, a snažni centarfor se okrenuo i precizno pogodio.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

Bio je to peti pogodak nekadašnjeg centarfora Mladosti iz Lučana i reprezentacije Bosne i Hercegovine u novoj sezoni. Došao je prekasno da bi Smederevci izbegli prvi poraz u sezoni.

Svakako, posle ovog trijumfa, trećeg u poslednja četiri kola, Javor je pokazao da je ozbiljan kandidat za plej-of. Odmah su se mogli čuti komentari kako su Ivanjičani postali srpski Barnli – engleski tim koji je poslednjih godina prejak za Čemšpionšip i nekoliko puta je lako izborio promociju u Premijer ligu, samo da bi već naredne pokazao da je preslab za elitu i ekspresno ispadao u drugoligaško društvo. Javor je sada ponovo u vodama u kojima najbolje pluta i nekako uvek ...

SMEDEREVO 1924 – JAVOR 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Stadion FK Smedereva

Sudija: Nikola Katić

Žuti kartoni: Čakovan (Smederevo), Đokić, Bjeković (Javor)

SMEDEREVO 1924: Mirković, Petkoski Cimbaljević, Karajčić, Hadžić, Spiridonović (od 88. Radojević), Kodžić, Oreščanin, Luković (od 63. Preradov), Savadogo (od 74. Džozef), Rmuš (od 74. Popov), Čakovan

JAVOR: Stevanović, Kande, Vilotić (od od 85. Kolaković), Todosijević, Đokić (od 85. Akva), Radonjić (od 66. Konstanitinov), Maričić (od 76. Nikolić), Bjeković, Saliman (od 65. Mićić), Ristić, Mirosavljev

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

18.00: Napredak – Jedinstvo

20.00: (1,82) Borac 1926 (3,40) Grafičar (4,20)

20.00: (1,53) Spartak (3,80) OFK Vršac (6,00)

Nedelja

17.00: Dubočica – Bor 1919

20.00: Loznica – Teleoptik

Ponedeljak

18.00: Voždovac – TSC

***Kvote su podložne promenama