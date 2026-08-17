Nezadovoljstvo u Nišu zbog penala; Neđić: Ne zaslužujemo ovakav tretman

Ali, u Nišu o tome niko ne priča. Štaviše, čini se da odavno neka utakmica, neki detalj, nije izazvao toliko ogorčenje među navijačima Radničkog, kao sudijske odluke u završnici duela sa IMT-om, što se moglo osetiti po brojnim reakcijama na društvenim mrežama tokom prethodne noći.

Bez namere da radimo posao Sudijske komisije i donosimo zaključke, konstatovaćemo samo da su dve situacije u razmaku od 15 minuta, na dve suprotne strane terena, u kojima je, u obema, u centru pažnje bio Radomir Milosavljević , bile podjednako diskutabilne i sumnjive, a da su se arbitar Milan Mitić iz Leskovca i VAR soba u njima postavili dijametralno suprotno – oba puta na štetu Nišlija. Da li je Luković startovao i na nogu kapitena Radničkog ili samo na loptu? Da li je Milosavljević udario loptu prvo glavom, pa rukom? Različiti uglovi kamere nude različite utiske, dugo je trajalo premišljanje arbitara. Tek, rešili su da na sebe preuzmu ulogu onih koji će da odluče utakmicu u kojoj je remi, po svemu viđenom, bio najpravedniji ishod i u tome ih je sprečio samo Ivan Kostić , odbranivši penal Novičiću .

Radnički je – to piše u zvaničnoj „analizi VAR situacija“ na sajtu Fudbalskog saveza Srbije – bio jedini oštećen tim u prvom kolu tekućeg šampionata, jer je Tegeltiji iz Železničara oprošten drugi žuti karton u 63. minutu (pri rezultatu 1:1). Da li je lopta posle šuta Bonsu Oseija u meču drugog kola protiv Čukaričkog prešla gol-liniju, ostaće večita dilema, ali čak i da jeste, tvrdimo da to nije razlog poraza, već dva naivno primljena gola, promašen penal... Pa ipak, bilo je ostalo još 15 minuta do kraja. I sad, sve ovo u Loznici protiv IMT-a.

Previše situacija, na premalom uzorku (samo četiri utakmice), pa su u Radničkom rešili da progovore, i to kroz izjavu trenera Marka Neđića dostavljenu medijima posle sinoćne utakmice.

„Jedna očekivano tvrda i borbena utakmica je iza nas. Moglo je da ode, i na jednu, i na drugu stranu. Prekinut je negativan niz poraza koji je Radnički imao u Loznici, gde do sada nikada nije uzeo ni bod, i to je dobro. Nije dobro što nama nije dosuđen čist kazneni udarac, pri rezultatu 0:0 i to je direktan uticaj na rezultat. Nisam čovek koji voli da komentariše suđenje, niti sam to do sada radio, ali nepravda nekada i te kako zna da zaboli. Od početka prvenstva se dešavaju greške na našu štetu, uzalud su kasnije potvrde da smo oštećeni, to nama ne može da vrati bodove. Kada radite pošteno i vredno očekujete da vam se vrati najbolje, a nama se dešava ovo. Grad Niš i Fudbalski klub Radnički ne zaslužuju ovakav tretman“, istakao je mladi starteg i dodao:

„Kada je u pitanju igra, pa i rezultat, ne možemo biti nezadovoljni. Ipak, mi uvek želimo da idemo na pobedu i nikada nećemo biti potpuno zadovoljni sa osvojenim bodom, jer je pobeda uvek naš cilj. Potrudićemo se da otklonimo sve nedostatke koje smo uočili i već se sada okrećemo Mačvi i novom meču. I naravno, idemo u Šabac po pobedu i bodove“.

Utakmica sa Mačvom biće treće uzastopno gostovanje Radničkog. Ukoliko bi taj mini-ciklus zaista završio sa sedam bodova, bilo bi to i više nego zadovoljavajuće.

MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO

Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)

/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

IMT - Radnički Niš 0:0

Partizan - Radnički Kragujevac 0:1 (0:1)

/Sremčević 45/

Zemun - Mladost 0:1 (0:1)

/Tašovski 9/

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

***Kvote su podložne promenama