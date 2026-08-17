Saša Obradović stigao u Izrael: Idemo po sve titule
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Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 09:39
Srpski trener preuzeo Hapoel Jerusalim
Ambiciozno! Kao što je uprava Hapoela iz Jerusalima u prelaznom roku pravila tim koji za vrh tabele izraelskog prvenstva, tako je i Saša Obradović uputio hrabre reči navijačima kada je jutros sleteo u Tel Aviv.
Srpskog trenera su dočekale novinarske ekipe, a Obradović nije krio kakve su mu želje i planovi za narednu sezonu.
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“Iskreno se zahvaljujem predsedniku Adelsonu i upravi koja je napravila neverovatnu grupu igrača, koja može da se bori za sve titule. Verujem da će naši predivni navijači uživati u sezoni pred nama. Jedva čekam da počnemo”, poručio je Obradović.
Zajedno sa trenerom u Tel Aviv je steleo i Dušan Miletić, centar koji će braniti boje Hapoel Jerusalima u predstojećoj sezoni.
“Pre svega, jedva čekam da počnemo da raidmo. Stvarno smo uzbuđen zbog predstojeće sezone”, rekao je Miletić.
Najveća konkurencija Hapoelu biće, naravno, dva evroligaška kluba, Makabi Tel Aviv i Hapoel Tel Aviv.