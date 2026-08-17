Saša Obradović stigao u Izrael: Idemo po sve titule

Ambiciozno! Kao što je uprava Hapoela iz Jerusalima u prelaznom roku pravila tim koji za vrh tabele izraelskog prvenstva, tako je i Saša Obradović uputio hrabre reči navijačima kada je jutros sleteo u Tel Aviv.

Srpskog trenera su dočekale novinarske ekipe, a Obradović nije krio kakve su mu želje i planovi za narednu sezonu.