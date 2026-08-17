Derozan na raskrsnici Jokić, Janis ili Vašington

Kako javlja dobro obavešteni NBA insajder Majrk Stajn, Vašington je ozbiljno zainteresovan da angažuje prekaljenog asa u kojem vidi ozbiljnu opciju u Napadu. Međutim, ono što stoji kao prepreka Vizardsima, jeste što nisu jedini koji su bacili oko na Derozana, jer se za njega interesuju još dva kluba.

Prvi je Majami Hit. Franšiza sa Floride napravila je veliki potez dovođenjem Janisa Adetokunba i sada pravi tim oko grčkog reprezentativca. Majami u Derozanu vidi opciju koja bi se slagala idealno na terenu sa Janisom.

Takođe, pored Majamija i Vašingtona, za usluge nekadašnjeg Ol-star igrača zainteresovani su Denver Nagetsi. Ekipa koju sa parketa predvodi Nikola Jokić prolazi kroz određeni rebild, pa je tako veteran i njima interesantan.

Derozan je trenutno potpuno slobodan u izboru nove sredine, a tokom bogate NBA karijere igrao je za Toronto, San Antonio, Čikago i Sakramento. Prošle sezone u dresu Kingsa imao je brojke od 18,4 poena, 2,9 skokova i 4,1 asistenciju.