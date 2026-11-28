I izvukli su pouke. Zadržali su ponajboljeg igrača Serije B Đakoma Kala, odoleli pritiscima Rendžersa, Bešiktaša i Monaka da im za lepe pare prodaju krilnog napadača Faresa Geđemisa, zadržali i brzonogo gruzijsko krilo Giorgija Kvernadzea, a onda u prelaznom roku dodali još napadačke sile. Skoro 20.000.000 evra su izdvojili na kupovine ofanzivaca Romana Šmida i Tomaša Bobčeka kao najskupljeg u istoriji kluba.

Ideja je bila jasna. Frozinone neće ovoga puta ući u Seriju A da se brani i ne odbrani kao u prethodna tri puta. Ušao je da napada, napada i napada! To je i ideologija malo poznatog trenera Masimilijana Alvinija kojem je Sesk Fabregas javno čestitao kada je prošlog vikenda izašao na San Siro da se nadigrava sa Milanom i primio četiri komada. Alvini ne odustaje od tog stila, uprava kluba je podržala pomenutim potezima u prelaznom roku i Frozinone je postao napadačka sila koja stiče respekt na Čizmi.

Frozinone je danas upisao sedmu pobedu u 13 kola. Retko je tome mogao da se nada letos… Tukli su ove sezone ekipe poput Koma, Fiorentine, Sasuola… Danas su kao domaćin furioznom igrom u drugom poluvremenu zgromili Parmu 3:0. Jeste da Parma igra slabo, ali takve ekipe su najopasnije u Italiji.

Frozinone je igrao svoj fudbal. Nije to umiranje u beskrajnoj pas igri, ali jeste kontrola situacije na terenu. Posed u prvom poluvremenu je bio blago na njihovoj strani, ali su zato u završnoj trećini i kaznenom prostoru imali duplo više dodira sa loptom od Parme. Gosti su pretili šutevima sa distance, Frozinone jedinu veliku priliku imao nakon prekida, a onda je u drugom poluvremenu pokazao zašto je jedan od najlepših fudbalskih začina izrazito efikasne Serije A ove sezone.

Nakon prodora i šuta Geđemisa, slovački napadač Tomaš Bobček je natrčao na otpadak i spakovao ga u mrežu. I proradio!