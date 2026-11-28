Vreme čitanja: 8min | sub. 28.11.26. | 17:14
Sedam pobeda u 13 utakmica, treći napad lige, eksplozija rekordnog pojačanja...
Nemaju tradiciju i zvučno ime, ali imaju mozga, plan i organizaciju kako da krenu stopama Sasuola i sličnih provincijskih klubova koji su se pojavili na italijanskoj fudbalskoj mapi u 21. veku.
Dok veća imena poput Sampdorije, Verone, Palerma ili Barija tavore u nižim ligama prisećajući se slavne prošlosti, Frozinone piše istoriju u sadašnjosti. Do prošlog leta su na čelu kluba bili ljudi iz lokalne porodice Stirpe koji su ulagali novac i postepeno dizali klub iz amaterskih ambisa do istorijskog plasmana u Seriju A 2015. godine. Usput je Frozinone postao tek jedan od samo sedam italijanskih klubova koji poseduju svoj stadion. Prošle sezone su četvrti put u poslednjih 11 godina izborili plasman u Seriju A, u kojoj se nikad nisu zadržali duže od sezone.
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I izvukli su pouke. Zadržali su ponajboljeg igrača Serije B Đakoma Kala, odoleli pritiscima Rendžersa, Bešiktaša i Monaka da im za lepe pare prodaju krilnog napadača Faresa Geđemisa, zadržali i brzonogo gruzijsko krilo Giorgija Kvernadzea, a onda u prelaznom roku dodali još napadačke sile. Skoro 20.000.000 evra su izdvojili na kupovine ofanzivaca Romana Šmida i Tomaša Bobčeka kao najskupljeg u istoriji kluba.
Ideja je bila jasna. Frozinone neće ovoga puta ući u Seriju A da se brani i ne odbrani kao u prethodna tri puta. Ušao je da napada, napada i napada! To je i ideologija malo poznatog trenera Masimilijana Alvinija kojem je Sesk Fabregas javno čestitao kada je prošlog vikenda izašao na San Siro da se nadigrava sa Milanom i primio četiri komada. Alvini ne odustaje od tog stila, uprava kluba je podržala pomenutim potezima u prelaznom roku i Frozinone je postao napadačka sila koja stiče respekt na Čizmi.
Frozinone je danas upisao sedmu pobedu u 13 kola. Retko je tome mogao da se nada letos… Tukli su ove sezone ekipe poput Koma, Fiorentine, Sasuola… Danas su kao domaćin furioznom igrom u drugom poluvremenu zgromili Parmu 3:0. Jeste da Parma igra slabo, ali takve ekipe su najopasnije u Italiji.
Frozinone je igrao svoj fudbal. Nije to umiranje u beskrajnoj pas igri, ali jeste kontrola situacije na terenu. Posed u prvom poluvremenu je bio blago na njihovoj strani, ali su zato u završnoj trećini i kaznenom prostoru imali duplo više dodira sa loptom od Parme. Gosti su pretili šutevima sa distance, Frozinone jedinu veliku priliku imao nakon prekida, a onda je u drugom poluvremenu pokazao zašto je jedan od najlepših fudbalskih začina izrazito efikasne Serije A ove sezone.
Nakon prodora i šuta Geđemisa, slovački napadač Tomaš Bobček je natrčao na otpadak i spakovao ga u mrežu. I proradio!
Mnogi su se letos čudili kada je Frozinone platio skoro 11.000.000 evra za malo poznatog centarfora iz Lehije Gdanjsk. Skoro su ga i zaboravili jer je prva „devetka“ Antonio Rajmondo blistao na startu sezone i dao osam golova u prvih devet kola. I potom se povredio…
Bobček je u prvih 10 kola dobio priliku da samo dva puta uđe sa klupe i nije uradio ništa za nešto više od 45 minuta na terenu. Čak u sedam mečeva nije ni ušao sa klupe. U prošlom kolu protiv Milana je presedeo celu utakmicu sa rezervama…
Danas je napokon dobio priliku da startuje i eksplodirao!
Nakon prvog je usledio i drugi gol. Bila je to akrobacija sa peterca nakon lepe akcije Šmida i Mazinija. Nezaboravan dan je krunisao het-trikom u 79. minutu nakon lepe kontre i proigravanja Alesija Zerbina. Frozinone je nokautirao Parmu…
Naravno, Bobček je apsolutni heroj, lepši debi u startnih 11 nije mogao da zamisli, ali iza cele priče stoji ideja o napadačkom fudbalu. Ne zna se da li je opasniji Geđemis sa desnog ili Kvernadze sa levog krila. Ili „desetka“ Romano Šmid
koji igra fudbal života i vratio se u reprezentaciju Austrije. Iza leđa im iz drugog plana stiže srce i duša tima Đakomo Kalo. Iako centralni vezni, prošle sezone je u Seriji B imao 10 golova i 15 asistencija i bio najbolje ocenjeni igrač lige. Blista i u Seriji A gde je nedavno proglašen za igrača meseca. Da li su u špicu Rajmondo ili Bobček, izgleda da je svejedno. Kanarinci napadaju sa svih strana…
Nije ni čudo što su sa takvim pristupom šesti na tabeli i što su treći najefikasniji tim u ligi sa 28 golova. Isti broj pogodaka je dao lider Lacio, a efikasniji su samo Roma sa 36 i Inter sa 32 gola. Frozinone je hit Serije A i deluje da ove sezone neće plesati samo jedno leto kao u prethodna tri navrata…
SERIJA A – 13. KOLO
Petak
Venecija - Bolonja 0:0
Subota
Frozinone - Parma 3:0 (0:0)
/Bobček 55, 61, 79/
18.00: (3,25) Torino (3,60) Lacio (2,10) MOZZART RELAX
20.45: (1,27) Inter (6,00) Đenova (9,50) MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (2,85) Udineze (3,65) Fjorentina (2,30) MOZZART RELAX
15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX
18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX
20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX
20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama