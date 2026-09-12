Čuka i dalje u dubiozi, remi sa Novim Pazarom po tradiciji

Vreme čitanja: 6min | sub. 12.09.26. | 21:34
Gosti odneli bod sa Banovog brda - 1:1
Ima li uopšte potrebe da Čukarički i Novi Pazar igraju za prvenstvene bodove kad je više nego izvesno da tu pobednika ne može da bude bilo gde da se igra? Šesti put uzastopno dva tima su odigrala nerešeno. Dva puta je bilo 2:2, a sada je u devetom kolu Mozzart Bet Superlige, na Banovom brdu, završilo 1:1 (1:1). Četvrti put je identičan rezultat u pola tuceta vezanih okršaja.
Domaćin je konačno nešto dopisao nakon tri uzastopna poraza u nacionalnom šampionatu, a Pazar nije porazom poništio dobro izdanje kod kuće protiv Železničara.
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Učinak Remija Res Dotena i Nikole Stankovića, koji su odigrali prve minute u belom dresu, takođe i lepršavo izdanje Karela Mustme, negde su nadomestili izostanak "požutelog" Uroša Miladinovića. Sve to momcima trenera Marka Jakšića nije bilo dovoljno za više od boda, iako su u dve situacije u drugom poluvremenu ozbiljno zaposlili Bogdana Matijaševića.
Šef struke Pazara Strahinja Pandurović je napravio malo veću gustinu u manevru time što je krenuo sa Skimom Togbeom pre krila Džonsona Daude. To je prilično smanjilo aktivnost gostiju po desnoj strani, gde deluje Nigerijac sa već dogovorenim transferom u Slovan iz Libereca.
Domaćin je imao određenu inicijativu u većem delu prvog poluvremena, a do sredine tog dela meča umalo da stekne dva gola prednosti. S druge strane, Pazarci su ponovo sporije otvorili i dugo patili od nedostatka bilo kakve ofanzivne kreaciju. Ipak, nekoliko minuta konkretnije igre prema napred moglo je da im obezbedi čak i rezultatsku prednost na obaveznom odmoru.
Ritam u prvih 45 minuta uglavnom dobar, a procenat iskorišćenih prilika još bolji. Čukarički je poentirao iz prve šansu. Lepo je za Stankovića odigrao Mustma, a povratnik iz Crvene zvezde na Banovo brdo milimetarski precizno je nanišanio Ris-Dotena za 1:0.
Dopadljivu igru umalo da Mustma kruniše prvencem u prvom meču u kojem je bio starter. Estonac je tukao spolja u 22. minutu, ali je Matijašević fenomelano sačuvao dalji ugao. I bilo je to sve od Jakšićeve čete do pauze.
Lopta Pape Gadioa u 27. minutu za Ivana Davidovića, kojeg je potom nadmudrio Vladan Čarapić, kao da je najavila promenu odnosa snaga. Dominik Sadi je u 38. minutu izveo "skraćeni korner", a loptu je okružen Stankovićem i Milanom Đokovićem možda malo kačio Jovan Marinković, koji je slavio 30. rođendan. To je, ipak, bio autogol Stankovića iz neposredne blizine.
Tri minuta kasnije je mirisalo na munjeviti preokret. Gadio je primetio ubacivanje Kahima Diksona ka petercu Brđana, ali je Jamajkanca krajnjim naporom osujetio Čarapić. Tinejdžer između Čukinih stativa je vrhovima prstiju skrenuo loptu u korner.
Par čarobnih lopti Adema Ljajića po ulasku na teren i solidno izveden slobodan udarac Fejsala Mulića u 55. minutu su sve što je Novi Pazar uradio na polovini rivala u drugom poluvremenu, uz napad Daude u sudijskoj nadoknadi.
Domaći su ozbiljno zapretili u 66. i 81. minutu, kada je Matijašević odbranio udarce Luke Đorđevića i rezerviste Milana Pavkova sa skoro istog mesta i distance od oko 15 metara.
MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO:
ČUKARIČKI - NOVI PAZAR 1:1 (1:1)
/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/
Beograd.
Stadion FK Čukarički na Banovom brdu.
Sudija: Mladen Jakovljević.
ČUKARIČKI: (4-2-3-1): Čarapić 6,5 - Stanković 6,5 (80. Miletić -), Maiga 6,5, Đoković 6, Šehović 6 - Sisoko 6,5, Docić 6 - Mustma 7 (74. Nikolić -), Đorđević 6,5 (80. Ilić -) , Ris-Doten 7 (65. Sise 6) - Jovanović 5,5 (74. Pavkov 6).
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Matijašević 7 - Miljković 6,5, Hadžimujović 6, Marinković 7, Dadić 6 - Gadio 6,5, Togbe 5,5 (63. Ljajić 6) - Sadi 6 (76. Dauda -), Davidović 6 (86. Melentijević -), Dikson 6 (86. Stanković -) - Mulić 6 (76. Kadrić -).
Igrač utakmice: Bogdan Matijašević (Novi Pazar) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO
petak
Železničar - Mačva 2:0 (0:0)
/Tošić 74, 86/
subota
Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)
/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/
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