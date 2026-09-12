Čuka i dalje u dubiozi, remi sa Novim Pazarom po tradiciji

Učinak Remija Res Dotena i Nikole Stankovića, koji su odigrali prve minute u belom dresu, takođe i lepršavo izdanje Karela Mustme, negde su nadomestili izostanak "požutelog" Uroša Miladinovića. Sve to momcima trenera Marka Jakšića nije bilo dovoljno za više od boda, iako su u dve situacije u drugom poluvremenu ozbiljno zaposlili Bogdana Matijaševića.

Šef struke Pazara Strahinja Pandurović je napravio malo veću gustinu u manevru time što je krenuo sa Skimom Togbeom pre krila Džonsona Daude. To je prilično smanjilo aktivnost gostiju po desnoj strani, gde deluje Nigerijac sa već dogovorenim transferom u Slovan iz Libereca.

Domaćin je imao određenu inicijativu u većem delu prvog poluvremena, a do sredine tog dela meča umalo da stekne dva gola prednosti. S druge strane, Pazarci su ponovo sporije otvorili i dugo patili od nedostatka bilo kakve ofanzivne kreaciju. Ipak, nekoliko minuta konkretnije igre prema napred moglo je da im obezbedi čak i rezultatsku prednost na obaveznom odmoru.

Ritam u prvih 45 minuta uglavnom dobar, a procenat iskorišćenih prilika još bolji. Čukarički je poentirao iz prve šansu. Lepo je za Stankovića odigrao Mustma, a povratnik iz Crvene zvezde na Banovo brdo milimetarski precizno je nanišanio Ris-Dotena za 1:0.