Voždovac nije iskoristio penal, pa srećnim golom došao do boda u Ivanjici

Nemanja Đokić je propustio dve dobre šanse, u 17. minutu je sa distance šutirao preko gola, dok je u 38. posle centaršuta sa desnog krila loše reagovao u petercu, te je omogućio golmanu Luki Tasiću da uhvati loptu. Jednu dobru šansu, sredinom poluvremena, imao je i Milan Mirosavljević, ali je posle dobrog driblinga poslao loptu preko prečke.

I posle pauze je Javor bio konkretniji. U 57. minutu je kapiten Miroslav Maričić u padu šutirao iz peterca, ali je Tasić ponovo bio odličan i uspeo da spreči siguran gol. S druge strane, jedan od retkih opasnijih napada Voždovca završio se tako što je Miroslav Miletić pokazao na belu tačku.

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Još je Maričić razmišljao o propuštenoj prilici, tekao je 59. minut, kada je Luka Svetličić uspeo da pretrči Stefana Vilotića na desnom krilu i potom se dobro ubaci ispred defanzivca Javora. Izvukao je jedanaesterac, a Vukašin Braunović je preuzeo odgovornost. Šutirao je u levi ugao, a golman domaćih Dimitrije Stevanović ga je pročitao i odbranio šut.

Kazna za to je stigla u 65. minutu. Rezervista Lazar Mićić se odlično kretao po desnom krilu, izbegao je ofsajd zamku i dobio pravovremeni pas u prostor. Ubacio je potom loptu u peterac, a Mirosavljev je sve to dobro pratio i postigao je pogodak. Četvrti od početka sezone. Izjednačio se tako na listi strelaca sa saigračem Aleksom Radonjićem.

Već u sledećem napadu Mićić je propustio priliku da duplira prednost. Ponovo se dobro ubacio, izašao je pred gol Zmajeva, ali je Tasić uspeo da mu odbrani udarac.

Ako je to bio suv kvalitet 22-godišnjeg golmana Beograđana, onda je detalj iz 78. minuta bila čista sreća gostiju. Vukašin Braunović je povukao loptu i šutirao sa distance, a verovatno bi taj udarac Stevanović ponovo ukrotio kao posle penala. Međutim, lopta je na putu ka golmanu Javora pogodila Dušana Ristića u leđa i odbila se na drugu stranu. Stevanović je u toj situaciji bio nemoćan – 1:1.

Pred kraj meča obe ekipe su imale dobre prilike da dođu do celog plena. Đokić je u 82. minutu šutirao preko gola iz slobodnog udarca sa oko 17 metara, dok je u samom finišu Japanac Ju Horike takođe bio neprecizan iz nešto teže pozicije.

S obzirom na to kako su se odvijala dešavanja na terenu, Beograđani definitivno mogu da budu zadovoljniji ovim bodom. Mada, posle tog remija su skliznuli na tabeli na 10. poziciju, dok se Javor zadržao na trećem mestu. S tim da mu je TSC pobegao na +3, dok Borac u nedelju ima priliku da ode na +6.

JAVOR – VOŽDOVAC 1:1 (0:0)

/Mirosavljev 65 – Ristić 79ag/

Stadion: Kraj Moravice (Ivanjica)

Sudija: Miroslav Miletić

Žuti kartoni: Radonjić (Javor), Svetličić, Braunović, Mladenović, Prodanić, Busu (Voždovac)

Javor: Stevanović, Černo Kande, Vilotić (od 84. Okansi), Todosijević, Đokić (od 84. Akva), Radonjić (od 72. Konstantinov), Maričić, Bjeković, Saliman (od 54. Mićić), Ristić, Mirosavljev (od 72. Nikolić)

Voždovac: Tasić, Ju, Braunović, Svetličić (od 71. Rašljanin), Busu, Prodanić, Popović, Tavareš (od 79. Ajdar), Nedović, Madi (od 68. Dimitrić), Mladenović (od 80. Milošev)

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Četvrtak

Teleoptik – Proleter 023 1:1 (1:1)

/Radović 11 – Savanović 27/

Petak

Metalac – Dubočica 5:0 (3:0)

/Tešić 29, Luković 33, 36, Entim 59m 90+2/

Spartak – Napredak 1:0 (0:0)

/Kuveljić 53/

Subota

OFK Vršac - Grafičar 4:1 (4:1)

/Bašić 2, 30, Glavinić 27, 45 – Bijelović 39/

Javor - Voždovac 1:1 (0:0)

/Mirosavljev 65 - Ristić 79ag/

Jedinstvo Ub - Smederevo 2:1 (1:0)

/Denzel 45+2, 58 - Mitrović 72/

TSC - Loznica 4:0 (1:0)

/Nikolić 40, Stojanović 67, Milosavić 70, Mladenović 83/

Nedelja

18.00: Bor – Borac

***Kvote su podložne promenama