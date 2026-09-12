Fariolijev Porto gazi redom, sledeća je Benfika

Kao i prošle sezone, Porto redom gazi svoje rivale u portugalskom prvenstvu. Ekipa Frančeska Fariolija večeras je protiv Kasa Pije u gostima upisala šestu uzastopnu pobedu (4:1) i u sjajnom raspoloženju čeka derbi sa Benfikom za osam dana na svom stadionu.

Pokazao je Mančester Siti Zmajevima na otvaranju Lige šampiona da još moraju da zapnu kako bi se nosili sa najboljim evropskim klubovima, ali deluje da bi u domovini ponovo mogli da se bez mnogo problema prošetaju do trona. Glavni konkurenti, Sporting i Benfika, već su po jednom kiksirali... Ponadali su se njihovi navijači da bi to moglo da se dogodi i večeras Portu, kada je Kasa Pija povela iz penala u 43. minutu, ali grdno su se prevarili. Odgovor gostiju bio je surov, čak četiri lopte u mreži rivala.