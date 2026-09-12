Fariolijev Porto gazi redom, sledeća je Benfika
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 21:12
Šampion bio u minusu protiv fenjeraša, ali je sa tri gola nastavio pobedničku seriju
Kao i prošle sezone, Porto redom gazi svoje rivale u portugalskom prvenstvu. Ekipa Frančeska Fariolija večeras je protiv Kasa Pije u gostima upisala šestu uzastopnu pobedu (4:1) i u sjajnom raspoloženju čeka derbi sa Benfikom za osam dana na svom stadionu.
Pokazao je Mančester Siti Zmajevima na otvaranju Lige šampiona da još moraju da zapnu kako bi se nosili sa najboljim evropskim klubovima, ali deluje da bi u domovini ponovo mogli da se bez mnogo problema prošetaju do trona. Glavni konkurenti, Sporting i Benfika, već su po jednom kiksirali... Ponadali su se njihovi navijači da bi to moglo da se dogodi i večeras Portu, kada je Kasa Pija povela iz penala u 43. minutu, ali grdno su se prevarili. Odgovor gostiju bio je surov, čak četiri lopte u mreži rivala.
Izabrane vesti
Prva i pre odlaska na odmor, kada je Andre Silva najbolje reagovao u gužvi posle kornera. Druga 15 minuta po povratku sa pauze, opet posle centaršuta iz ugla, ali ovaj put strelac je bio Jakub Kivior. Bilo je tada jasno da će tri boda put porta, a zacementirao ih je Borha Sainz u 66. minutu, ubrzo pošto je ušao u igru. Majstorski je reagovao Španac posle slabe intervencije protivničkog defanzivca i iz voleja pogodio metu. Konačan rezultat postavio je Stantijago Himenez iz penala u nadoknadi, za svoj prvenac u dresu Porta po dolasku na pozajmicu iz Milana.
U dosadašnjih šest pobeda u Primeiri Porto je dao 15 golova, uz dva primljena. Naivan penal, kada je prilikom ispucavanja lopte Pablo Rosario pokupio nogu protivničkog igrača, ne bi smeli da se dešavaju, ali sve dok je bez posledica, neće se navijači Porta previše obazirati na to.
Bivši vezista Crvene zvezde In Bom Hvan večeras je prvi put bio u startnoj postavi portugalskog šampiona. Odigrao je 70 minuta, kada je ustupio mesto Alanu Vareli.