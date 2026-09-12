Novi trener, novo Jedinstvo za prvenac kod kuće

I nije mnogo Obradović tumbao sastav, pa je na teren poslao igrače koji su manje-više i bili starteri tokom dosadašnjeg dela sezone. Na drugoj strani, videlo se da su gosti otvoreno ušli u duel, pa je to rezultiralo prilikama na obe strane.

Čini se da su Ubljani mogli preko Ričardsona Kvaku Denzela da dođu do prednosti i pre sudijske nadoknade prvog poluvremena, da je napadač iz Gane iz izglednih pozicija u kojima se nalazio u dva navrata, bio prisebniji. Ali, što nepreciznost, što dobra odbrana Nikole Mirkovića u stilu rukometnih golmana, razlozi su što se rezultat tada nije promenio.

Smederevci agresivni preko Srđana Spiridonovića, pokrertljivog Alekse Preradova ili Nikole Kodžića, uvek spremnog da ugrozi golmana, znali su da odbranu crveno-belih stave na iskušenja.

Prvi minuti nastavka doneli su tri kolosalne prilike za domaće, za čije promašaje se i na treningu dobijaju sankcije. Nepreciznost Enoka Okaina (pogodio stativu), pa Denzela i Vojina Veskovića, koji su pogađali golmana Mitrovića, mogli su da unesu strepnje u redove Ubljana.

Koji minut kasnije, desilo se da je golman Merdan Ganić, morao da vadi kestenje iz vatre kada ga je Spiridonović stavio na iskušenje.

Pokazalo se da Denzel kao da mora prvo da promaši nekoliko zicera da bi loptu posle toga poslao na pravo mesto. Kao i u nadoknadi prvog dela, tako je i u 58. minutu dobro proigravanje znalački krunisao golom.

Znali su Ubljani u prošlosti sami sebi u finišu da zakomplikuju situaciju, pa kao da je to na umu bilo i gostima iz Smedereva koji su svim snagama krenuli ka golu domaćina, ali nije bilo rešenja za sjajnog Ganića, sve do trenutka kada je posle kornera Stefan Mitrović glavom pogodio nebranjeni deo mreže. Svi su se posle toga verovatno setili zicera Denzela, Okaina, Veskovića...

A, da je Vojin Vesković pogodio sa preko trideset metara kada je se lopta od prečke odbila u polje, verovatno bi se dugo pričalo o tom golu...

JEDINSTVO – SMEDEREVO 1924 2:1 (1:0)

/Denzel 45+2, 58 – S. Mitrović 71/

Ub. Stadion: Dragan Džajić.

Gledalaca: 400.

Sudija: Aleksandar Nikolić (Lajkovac).

JEDINSTVO: Ganić, Nešić, Đurđević, Aćimović, Savković, Miljković, Krefl (od 86. Simić), Jokić (od 81. Vranješ), Okain (od 81. Terzić), Denzel (od 60. Paunović), Vesković.

SMEDEREVO 1924: N. Mirković, Petkoski Cimbaljević, S. Mitrović, Karajčić, Hadžić, Spiridonović, Kodzić, Oreščanin, Savadogo, Čakovan (od 81. Milunović), Preradov (od 64. Luković).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO

Četvrtak

Teleoptik – Proleter 023 1:1 (1:1)

/Radović 11 – Savanović 27/

Petak

Metalac – Dubočica 5:0 (3:0)

/Tešić 29, Luković 33, 36, Entim 59m 90+2/

Spartak – Napredak 1:0 (0:0)

/Kuveljić 53/

Subota

OFK Vršac - Grafičar 4:1 (4:1)

/Bašić 2, 30, Glavinić 27, 45 – Bijelović 39/

Javor - Voždovac 1:1 (0:0)

/Mirosavljev 65 - Ristić 79ag/

Jedinstvo Ub - Smederevo 2:1 (1:0)

/Denzel 45+2, 58 - Mitrović 72/

TSC - Loznica 4:0 (1:0)

/Nikolić 40, Stojanović 67, Milosavić 70, Mladenović 83/

Nedelja

18.00: Bor – Borac

***Kvote su podložne promenama