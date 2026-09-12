Stigao Žoc i Janakopulos ispravio grešku: Bodiroga vraćen pod svodove arene
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 21:11
Janakopulos sklonio bio baner sa likom Dejana Bodiroge zbog nezadovoljstva suđenjem
Košarkaški klub Panatinaikos zvanično je vratio šampionski baner Dejana Bodiroge u atinski „Telekom Centar“, čime je stavljena tačka na višemesečni sukob između grčkog velikana i prvog čoveka Evrolige.
Kontroverza je izbila u martu tokom poluvremena večitog derbija protiv Olimpijakosa u Evroligi. Nezodovoljan sudijskim odlukama u prvom delu meča, vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos u naletu besa naredio je da se Bodirogin baner odmah skine sa svodova dvorane u znak protesta. Tokom njegovog odsustva, zastava koja podseća na osvajanje evropske titule 2002. godine bila je zamenjena vizuelnim rešenjem u čast klupske legende Franciskosa Alvertisa.
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Ovaj potez izazvao je ogromne reakcije i podeljene komentare u košarkaškim krugovima, s obzirom na status koji Bodiroga ima u Atini. Tokom četvorogodišnjeg boravka u taboru „zelenih“ od 1998. do 2002. godine, srpski as je predvodio tim do dve titule šampiona Evrope i izrastao u jednog od najvoljenijih igrača u istoriji kluba.
Svestan da je napravio nepromišljen gest, Janakopulos je nekoliko nedelja pre vraćanja banera javno priznao grešku. On je naglasio da je odluka o skidanju bila ishitrena, istakavši da je predsednik Evrolige i dalje neosporni gigant evropske košarke, ali i njegov lični prijatelj.
Naravno, jasno je da je na ovu odluku uticao i Željko Obradović koji se vratio ovoga leta u Atinu i koji je sa Bodirogom u pomenutom periodu osvajao Evropu.
Dok se strasti oko vansportskih dešavanja smiruju, Panatinaikos sprovodi završne pripreme za novu takmičarsku sezonu. Atinjani hvataju zalet kroz pripremne turnire, a prvi zvanični meč u Evroligi odigraće na svom parketu 24. septembra protiv ekipe Pariza.