UEFA sa saveznicima udara na FIFA: Fudbal pripada igračima, navijačima i klubovima, ne Infantinu

Kako god bilo, čini se da sukobi tek slede, a pojedini su otišli i dotle da veruju da je UEFA spremna čak i da bojkotuje Mundijal u slučaju da prvi čovek FIFA istraje u svojim namerama.

Takođe, otkrivena je i afera oko toga koliko je navodno Infantinova bivša ljubavnica zaradila prilikom napuštanja FIFA, što je uslovilo da se sa brojnih strana zatraži detaljna istraga poslovanja Infantina u proteklih 16 godina, dakle i iz perioda kada je u UEFA obavljao funkciju generalnog sekretara.

Iako je Infantino , posle žestoke reakcije na objavu predloga, isti povukao, čini se da se reakcije ne stišavaju, jer je u međuvremenu izbio na videlo i sukob interesa između Maroka i Španije, gde je Infantino otvoreno stao na stranu Maroka, u smeru da se tamo održi finale Mundijala 2030. godine.

Još je značajnije kada se vidi ko je sve potpisao ovo pismo, a reč je o Salmanu bin Ibrahimu Al Kalifi , predsedniku AFC, potom Viktoru Montaljaniju , prvom čoveku KONKAKAF i predsedniku UEFA, Aleksanderu Čeferinu . Među potpisnicima su i Datuk Seri Vindzor Džon , generalni sekretar AFC, zatim Filipe Mođio , generalni sekretar KONKAKAF i Teodor Teodorakis , koji obavlja funkciju generalnog sekretara UEFA.

U pismu koje su na adresu Svetske kuće fudbala u Cirihu poslali čelnici tri konfederacije stoji:

"Draga fudbalska porodico, fudbal je najveća zajednička strast na svetu. Ne pripada nijednom pojedincu niti bilo kojoj instituciji.

Pripada igračima, navijačima, klubovima, članicama i svakoj instituciji kojoj je poverena briga o njegovoj budućnosti.

U tom duhu, kao konfederacije koje predstavljaju svoje članice, danas se zajednički obraćamo.

Napredak ostvaren tokom prethodne decenije je stvaran. Ali taj napredak nikada nije bio delo jednog pojedinca. Bio je rezultat rada FIFA, konfederacija, članica i hiljada ljudi koji su svoje živote posvetili ovoj igri.

Prošireni turniri, dodela Svetskih prvenstava FIFA 2030. i 2034. godine, raspodela sredstava savezima – sve su to zajednički uspesi, zajednički dogovoreni i zajednički ostvareni.

Ovo nije pitanje novca. Konfederacije su već pozvale na odgovornu raspodelu ogromnih postojećih rezervi FIFA kako bi se dodatno ojačala ulaganja u razvoj članica.

Nije reč ni o tome da bilo koja članica izgubi podršku koju je zaslužila, uprkos pokušajima da se među našim članstvom širi strah i sugeriše suprotno. Nije reč ni o ponovnom razmatranju proširenja takmičenja, raspodele mesta na Svetskom prvenstvu ili bilo kojih drugih odluka donetih zajednički. Te odluke su donete kolektivno i moraju i da ostanu.

Ovde je reč o nečemu mnogo fundamentalnijem: integritetu igre i integritetu onih koji su izabrani da njome rukovode.

Liderstvo u fudbalu nije posed. Nije reč o tome da se moć poseduje ili zahteva kako bi se njome raspolagalo. To je dužnost služenja fudbalskoj porodici koja je to poverenje ukazala.

Kada se poverenje naruši obmanom, kada pojedinac sebe postavi iznad kolektiva koji mu je poverio autoritet, ta dužnost je napuštena.

U nedavnom pismu FIFA svojim potpredsednicima i 211 članica priznaje se da su u procesu napravljene greške. U njemu se ovo predstavlja kao propust u komunikaciji, dok je fudbal zapravo bio svedok pogrešne procene. Predlog koji je pokrenut po ubrzanom postupku, bez suštinskih konsultacija i uz pritisak da se donese odluka pre nego što članice mogu pravilno da razmotre njegove uslove, nije rezultat previde – već rezultat osmišljene procedure čiji je cilj bio da se ograniči kontrola.

U pismu se ne priznaje da je sam predlog bio suštinski pogrešan. I dalje ne postoji priznanje da je pokušaj prodaje interesa u Svetskom prvenstvu FIFA predstavljao ozbiljan propust u proceni – ne samo proceduralni previd, već i fundamentalno narušavanje poverenja institucija kojima FIFA treba da služi.

FIFA se takođe obavezala da će FIFA Savetu predstaviti kompletan izveštaj o ovim događajima, čime ponovo ne prepoznaje da bi pravilno upravljanje u slučaju ovako ozbiljnog propusta u proceni zahtevalo da reviziju sprovede potpuno nezavisna treća strana, a ne sama FIFA, njeni zaposleni ili bilo koji akter unutar fudbala. Administracija FIFA ne bi smela da ima nikakvu ulogu u sprovođenju ove revizije.

U skladu sa prethodnom prepiskom, sva relevantna dokumenta i evidencija moraju biti sačuvani, u skladu sa UEFA saopštenjem o čuvanju dokumentacije.

U sopstvenom pismu FIFA takođe potvrđuje da je samo jedan izabrani funkcioner bio prisutan na sastanku rukovodstva u Maroku. Nijedan član FIFA Saveta niti predstavnik članica nije bio pozvan da tamo učestvuje. Prisutan je bio samo upravni odbor, sastavljen od visokih funkcionera zaposlenih u FIFA.

Nedavni sastanak, na koji je određeni broj članova FIFA Upravnog odbora, a ne čitav odbor, pozvan u inostranstvo, umesto da rukovodstvo ode u Cirih i razgovara u sedištu FIFA sa njenim zaposlenima, samo dodatno pojačava ove zabrinutosti i predstavlja nastavak obrasca ponašanja koji nas je doveo do ovog momenta. To nije ponašanje onog ko čuva igru, već nekog ko veruje da igra odgovara njemu.

Tamo gde bi trebalo da bude odgovornosti vlada tišina, a tamo gde bi trebalo da bude otvorenosti postoji distanca.

To nisu osobine koje fudbal zaslužuje od svog rukovodstva. Zato smo zauzeli ovaj stav: ne olako i ne sami, već zajedno, iz dužnosti prema igri kojoj služimo.

Snaga fudbala oduvek je bila u njegovom jedinstvu. Pozivamo da se to jedinstvo sada poštuje i da imamo rukovodstvo koje služi fudbalu, a ne ono koje pokušava da njime komanduje", stoji u pismu koje su potpisali čelnici konfederacija i njihovi najbliži saradnici.