Cvetković pred derbi: Gol ili promašaj, moram uvek da ostanem miran

Nema sumnje da bi se time samo pojačao pritisak na njega i priče o mogućem otkazu, no, ostaje da se vidi kako će se Anderleht suprotstaviti ekipi Ivana Leka koja je u fantastičnoj seriji od devet uzastopnih pobeda.

Jedan od onih koji će biti u posebnom fokusu je i Cvetković. U prvenstvu Belgije je na devet mečeva upisao gol i asistenciju, dok bolje stoji u Ligi Evrope. Na šest mečeva, računajući tu i kvalifikacije, postigao je tri gola uz jednu asistenciju.

13.30: (1,50) Klub Briž (4,70) Anderleht (5,50)

Protiv Salcburga, Cvetković je imao dve izuzetne šanse da se upiše u listi strelaca i popravi skor, ali u tome nije uspeo. Ostale brojke su impresivne poput one da je za 327 minuta u Ligi Evrope pretrčao 37,51 kilometar, ili u proseku 9,38 po utakmici. Od napadača, samo je Džejden Montnor iz Omonije pretrčao više od njega. Ipak, Cvetković je napadač i od njega se pre svega očekuju golovi što je i sam priznao.

"U Anderlehtu, na svakoj utakmici od mene se očekuje da budem u najboljem izdanju. Da se uvek nađem na pravom mestu. Znam da ljudi pričaju loše o meni kada promašim šansu, ali moram da ostanem miran u svakoj situaciji, bilo da je u pitanju promašaj, bilo da je postignut gol", kaže Cvetković.

Mladi napadač kaže da u potpunosti živi za fudbal i da je sve podredio uspehu.

"Strast prema fudbalu nasledio sam od ujaka i dede, obojica su bili profesionalni fudbaleri. U loptu sam zaljubljen još iz detinjstva, praktično od svoje šeste godine. I sada živim i dišem za fudbal. Dajem sve što mogu fa uvek budem najbolja verzija sebe", kaže Cvetković.

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Njegova želja je da nastavi stopama prethodnih srpskih napadača koji su nosili dres briselskog kluba. Kada se ima u vidu da su tamo sa velikim uspehom igrali Nenad Jestrović, Milan Lane Jovanović i Aleksandar Mitrović, jasno je koliko ima težak zadatak, ali kaže da se ne plaši.

"Znam da su srpski napadači ovde imali mnogo uspeha u prošlosti, oni su ostavili ozbiljan trag igrajući za Anderleht. Ja sam došao ovde da bih na neki način nastavio njihovim stopama", poručio je Cvetković koji će svakako biti u timu za okršaj sa liderom prvenstva Belgije.

Trener Vitor Bruno očekuje da njegov tim nastavi tamo gde je stao na meču sa Salcburgom.

"Morali smo da pokažemo karakter. Bio sam impresioniran koliko smo igrali hrabro. To mora da nam pređe u naviku, ali znam da je to veliki izazov. Imate protivnike koji će tražiti i nešto drugačije od vas, ali vaši koreni moraju uvek da ostanu isti i da pokazujete karakter, hrabrost i pobednički mentalitet", poručio je Bruno.

Što se tiče Klub Briža, trener Ivan Leko može da bude sasvim miran i zadovoljan. Ipak, domaći tim biće lišen pomoći dva važna igrača, Jana Virgilija i Fredija Potsa. Prvi je povređen, a drugi odrađuje kaznu suspenzije zbog akumuliranih pet žutih kartona.

"Dobio je bezvezan žuti karton u momentu kada smo vodili sa 4:2. Možda neki smatraju da nije tako atraktivan kao igrač, ali Fredi nam je jako važan od prvog dana. Sada ćemo morati da se nekako prilagodimo i nađemo rešenje kako da ga zamenimo", poručio je Leko.

Iako Klub Briž beleži odlične rezultate, hrvatski stručnjak je mišljenja da ovo nije najbolje izdanje ekipe. Čak veruje da su igrali bolje prošle sezone.

"Ne mogu da kažem da je ovo što sad radimo bolje nego ranije. Čak bih rekao i da smo pre pet meseci bili bolji, to što smo tada igrali bio je neverovatan fudbal", ubeđen je Leko.

Bolji ili ne, ali Klub Briž nastavlja da pobeđuje, a dobije li derbi, biće im to jubilarni, deseti trijumf u nizu čime će samo popraviti izglede da i ove sezone osvoje titulu.

BELGIJA, 11. KOLO

Petak

Standard - Beveren 3:0 (1:0)

/Ekert 5, 64p, 67/

Subota

Vesterlo - Šarlroa 1:5 (0:0)

/Basete 74 - Šeidler 58, 72, Embemba 60, Fluke 65, Bojang 89p/

Leven - Mehelen 2:0 (0:0)

/Adai 50, Balikviša 90+4/

La Luvjer - Serkl Briž 0:1 (0:1)

/Engoura 6/

Antverpen - Lomel 2:2 (1:0)

/Porozo 40, Fofana 52 - Konadu 47, 66/

Nedelja

13.30: (1,50) Klub Briž (4,70) Anderleht (5,50)

16.00: (1,47) Gent (4,50) Kortrajk (6,25)

18.30: (1,55) Union Sen Žiloaz (4,40) Genk (5,30)

19.15: (1,75) Sint Trojden (4,10) Varegem (4,20)

*** kvote su podložne promenama