Za titulu? Ne, nego za neke buduće titule

Za šta onda večeras igraju fudbaleri Vojvodine? Za prestiž? Svakako, ovaj tim Stare dame ima dosta razloga za revanš Zvezdi, a i pojedini igrači imaju mnogo motiva za dokazivanje. Ali ovde nije reč samo o tome da se, kao u nekim ranijim sezonama, pokažete u najboljem mogućem svetlu protiv šampiona, znajući da su u taj meč uprte oči šire javnosti. Ne, ovde postoji kolektivni cilj - cilj koji prevazilazi puku osvetu zbog bolnog poraza u finalu Mozzart Bet Kupa u Loznici pre šest meseci, kao i onog svežijeg, s kraja jula, kada su 'nabrijani' domaćini sa Marakane dočekali Novosađane u raskoraku između evropskih i domaćih obaveza i slavili sa 3:1.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

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Ovde se, dakle, radi o Vošinoj prilici da sportski raspori već dobro načetog rivala, tako da ovaj 'prokrvari' u toj meri da njegovi lideri na terenu padnu uljuljkani sa pijedestala, a da vođi sa klupe izmakne tlo pod nogama; da se prasak čuje sve do ljudi u loži, pa da i oni konačno pomisle, a svi zajedno – na stadionu i pored malih ekrana – naglas kažu: Crvena zvezda više nije neprikosnovena u domaćim okvirima.

Ovaj sastav Vojvodine svakako ima kvalitet za tako nešto, a ima i trenera, bez sumnje kovanog za velike stvari, za kojeg se u Novom Sadu veruju da je dovoljno iskusan da neke od njih ostvari sa Starom damom. I momentum je na strani domaćina, koji je imao svoje muke tokom oktobra, ali one su naizgled neuporedive sa patnjom tima Alberta Rijere, pošto je Španac usled tih problema, negde usput, zagubio auru sa kojom je Crvena zvezda ulazila na Karađorđe i sa kojom je prečesto napuštala Novi Sad uz tri boda u džepu.

Prošle zime je Vojvodina tu auru okrznula. Ona se potom javljala i nestajala u mesecima nakon tog poraza na Karađorđu, koji bi se u fudbalskim udžbenicima mogao smatrati početkom prkosa Stare dame. Međutim sve to moći će da se smatra dobrom polaznom tačkom samo ukoliko Savićevi izabranici večeras poentiraju, izvuku još jednu gredu iz 'dženge' Zvezdinih iluzija, a potom se prepuste trenutku i sačekaju sledeći lagani povetarac što bi mogao da sruši čitavu kulu.

19.00 (3.80) Vojvodina (4.50) Crvena zvezda (1.80)

A onda, sa statusom prvog izazivača koji su zaslužili igrama prošle i tokom dosadašnjeg dela ove takmičarske godine, na njima će biti da ubiraju plodove novog poretka. Možda ne već ove sezone, ali u svakoj sledećoj u kojoj to zasluže - zašto da ne?

Zato večeras Vojvodina ne igra za titulu. Ona je verovatno van domašaja – i neka je. Vojvodina igra za priliku da se u godinama koje dolaze etablira kao budući legitimni konkurent za šampionski naslov. Za neke buduće titule...

MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO

Subota

Zemun - IMT 1:1 (0:0)

/Kalat 51 - Kasas 87/

Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)

/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/

Železničar - Radnički Kragujevac 3:1 (1:1)

/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/

Nedelja

13.00 (1.85) Novi Pazar (3.60) Mladost Lučani (4.10) - MOZZART RELAX

13.00 (2.20) Radnik Surdulica (3.60) OFK Beograd Mozzart Bet (3.10) - MOZZART RELAX

17.00 (1.25) Partizan (5.60) Mačva (11.0) - MOZZART RELAX

19.00 (3.80) Vojvodina (4.50) Crvena zvezda (1.80) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama